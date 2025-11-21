Mỹ đe dọa để Ukraine chấp nhận kết hoạch hòa bình

Washington đã đề xuất với Ukraine một kế hoạch gồm 28 điểm, trong đó chấp nhận một số yêu cầu chính của Nga trong cuộc chiến, bao gồm việc Kiev nhượng thêm lãnh thổ, thu hẹp quy mô quân đội và bị cấm gia nhập NATO.

Các nguồn tin giấu tên cho biết, Kiev đang chịu sức ép lớn hơn từ Washington so với bất kỳ cuộc thảo luận hòa bình nào trước đây, và Mỹ muốn Ukraine ký khuôn khổ thỏa thuận vào thứ Năm tuần tới - theo Reuters.

Một phái đoàn các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tại Kiev hôm thứ Năm để thảo luận về con đường hướng tới hòa bình.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine và người đứng đầu bộ phận truyền thông của lục quân đi cùng phái đoàn đã mô tả cuộc gặp là thành công và nói rằng Washington muốn một “lộ trình quyết liệt” để ký một văn kiện giữa Mỹ và Ukraine.

Các lãnh đạo châu Âu không được tham vấn về kế hoạch 28 điểm được trình cho Ukraine hôm thứ Năm, nhưng đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm chung với ông Zelensky.

Kế hoạch riêng của châu Âu chỉ gồm hai điểm, theo lãnh đạo chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas: làm suy yếu Nga và hỗ trợ Ukraine.

Các quan chức Mỹ, khi bảo vệ kế hoạch của mình, nói rằng văn kiện này được soạn thảo sau các cuộc tham vấn với Rustem Umerov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, một đồng minh thân cận của ông Zelensky và từng là bộ trưởng quốc phòng cho đến tháng Bảy.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết kế hoạch được xây dựng ngay sau các cuộc thảo luận với Umerov, người đã đồng ý với phần lớn nội dung sau khi có một số chỉnh sửa và đã trình lên Tổng thống Zelensky.

Nhưng Umerov hôm thứ Sáu nói rằng ông không hề thảo luận về các điều khoản của kế hoạch, càng không phải là người phê chuẩn.

Ông viết trên Telegram rằng trong chuyến thăm Mỹ, vai trò của ông chỉ mang tính kỹ thuật - thu xếp các cuộc họp và chuẩn bị đối thoại - và ông không đưa ra bất kỳ đánh giá hay phê chuẩn nào vì điều đó không thuộc thẩm quyền của mình và không phù hợp với quy trình.

Sau cuộc gặp phái đoàn Mỹ đến thăm vào thứ Sáu, Umerov nói rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào vi phạm chủ quyền của mình.