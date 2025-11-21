Chủ đề nóng

Thế giới
Thứ sáu, ngày 21/11/2025 15:47 GMT+7

Toàn văn kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ: Ông Zelensky đồng ý đàm phán

V.N (Theo Strana) Thứ sáu, ngày 21/11/2025 15:47 GMT+7
Bộ trưởng Lục quân Mỹ đã trình cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và ông Zelensky đã đồng ý đẩy nhanh tiến độ ký kết và phê duyệt - báo Ukraine Strana cho biết.
Mốc thời gian quyết liệt

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ ký kết một kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine vào thứ Năm 20/11 - Axios đưa tin, trích dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine. Một trong những nguồn tin của tờ báo này mô tả mốc thời gian được phê duyệt cho kế hoạch này là "cứng rắn và quyết liệt".

Theo Axios, trong một cuộc họp tại Kiev, ông Zelensky đã nói với Driscoll rằng ông sẵn sàng hợp tác với chính quyền Donald Trump về một kế hoạch mới nhằm giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Một nguồn tin từ Ukraine của tờ báo này lưu ý rằng tổng thống đã tỏ ra mềm mỏng hơn trong các cuộc đàm phán này: "Giải pháp là cố gắng cùng nhau giải quyết vấn đề này để tạo ra hòa bình".

Tài liệu này liên quan đến một kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên Steve Witkoff và các quan chức Mỹ khác soạn thảo tại Washington, sau khi tham vấn với phía Nga.

Tài liệu này kêu gọi Ukraine thực hiện những nhượng bộ đáng kể, bao gồm việc chuyển giao cho Nga một số vùng lãnh thổ hiện do quân đội Ukraine kiểm soát, cũng như hạn chế quy mô và năng lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine (UAF) sau chiến tranh.

Axios đưa tin chính quyền Trump đang cố gắng trấn an Kiev và các đồng minh châu Âu, nhấn mạnh rằng kế hoạch này là một "văn kiện sống" và lập trường của Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) sẽ được xem xét.

Một quan chức Mỹ được tờ báo này trích dẫn phát biểu: "Nếu người dân không hài lòng với một số điểm nhất định của kế hoạch, họ nên cho chúng tôi biết, và chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra một giải pháp thỏa hiệp".

Strana nhấn mạnh: Mặc dù kế hoạch này yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ và giải trừ quân bị một phần, thay vì bác bỏ hoàn toàn, ông Zelensky đã đồng ý đàm phán. Văn phòng của ông thông báo rằng tổng thống Ukraine dự định thảo luận trực tiếp các đề xuất của Mỹ với Donald Trump trong những ngày tới.

Toàn văn kế hoạch 28 điểm

1. Chủ quyền của Ukraine sẽ được khẳng định

2. Một thỏa thuận không xâm lược toàn diện và đầy đủ sẽ được ký kết giữa Nga, Ukraine và Châu Âu. Mọi sự mơ hồ của 30 năm qua sẽ được coi là đã được giải quyết.

3. Nga không có ý định xâm lược các nước láng giềng và NATO không có ý định mở rộng hơn nữa.

4. Một cuộc đối thoại sẽ được tổ chức giữa Nga và NATO, do Mỹ làm trung gian, nhằm giải quyết mọi vấn đề an ninh và tạo điều kiện giảm leo thang để đảm bảo an ninh toàn cầu và tăng cơ hội tương tác và phát triển kinh tế trong tương lai.

5. Ukraine sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh đáng tin cậy

6. Quân số của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị giới hạn ở mức 600.000 người.

7. Ukraine đồng ý ghi vào hiến pháp của mình rằng nước này sẽ không gia nhập NATO, và NATO đồng ý đưa vào điều lệ của mình một điều khoản rằng Ukraine sẽ không được kết nạp trong tương lai.

8. NATO đồng ý không triển khai quân tới Ukraine

9. Máy bay chiến đấu châu Âu sẽ được triển khai ở Ba Lan

10. Đảm bảo an ninh của Mỹ:

- Mỹ sẽ nhận được khoản bồi thường cho việc bảo lãnh

- Nếu Ukraine xâm lược Nga, họ sẽ mất đi sự bảo đảm

- Nếu Nga xâm lược Ukraine, ngoài phản ứng quân sự phối hợp quyết liệt, tất cả các lệnh trừng phạt toàn cầu sẽ được khôi phục, sự công nhận đối với lãnh thổ mới và mọi lợi ích khác của thỏa thuận này sẽ bị thu hồi.

- Nếu Ukraine phóng tên lửa vào Moscow hoặc St. Petersburg mà không có lý do, bảo đảm an ninh sẽ bị coi là không hợp lệ

11. Ukraine đủ điều kiện để trở thành thành viên EU và sẽ được hưởng quyền tiếp cận ưu đãi ngắn hạn vào thị trường châu Âu trong khi vấn đề này đang được xem xét.

12. Một gói biện pháp toàn cầu mạnh mẽ nhằm khôi phục Ukraine, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a. Thành lập Quỹ phát triển Ukraine để đầu tư vào các ngành công nghiệp tăng trưởng cao, bao gồm công nghệ, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

b. Mỹ sẽ hợp tác với Ukraine để cùng nhau khôi phục, phát triển, hiện đại hóa và vận hành cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine, bao gồm đường ống và cơ sở lưu trữ.

c. Nỗ lực chung nhằm khôi phục các vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá để khôi phục, tái thiết và hiện đại hóa các thành phố và khu dân cư

d. Phát triển cơ sở hạ tầng

e. Khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên

f. Ngân hàng Thế giới sẽ xây dựng một gói tài chính đặc biệt để đẩy nhanh những nỗ lực này.

13. Nga sẽ tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu:

a. Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ được thảo luận và thống nhất theo từng giai đoạn và trên cơ sở từng quốc gia.

b. Mỹ sẽ ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế dài hạn để đạt được sự phát triển chung trong các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, các dự án khai thác kim loại đất hiếm ở Bắc Cực và các cơ hội hợp tác có lợi cho cả hai bên.

c. Nga sẽ được mời quay trở lại G8

14. Số tiền bị đóng băng sẽ được sử dụng như sau:

100 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được đầu tư vào các nỗ lực tái thiết và đầu tư do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Ukraine. Mỹ sẽ nhận được 50% lợi nhuận từ nỗ lực này.

Châu Âu sẽ đóng góp 100 tỷ đô la để tăng cường đầu tư cho tái thiết Ukraine. Các quỹ châu Âu bị đóng băng sẽ được giải phóng.

Số tiền còn lại của Nga bị đóng băng sẽ được đầu tư vào một quỹ đầu tư riêng biệt giữa Mỹ và Nga, quỹ này sẽ thực hiện các dự án chung trong các lĩnh vực cụ thể. Quỹ này sẽ nhằm mục đích củng cố quan hệ và tăng cường lợi ích chung để tạo ra động lực mạnh mẽ không quay trở lại xung đột.

15. Một nhóm công tác chung giữa Mỹ và Nga về các vấn đề an ninh sẽ được thành lập để tạo điều kiện và đảm bảo việc thực hiện tất cả các điều khoản của thỏa thuận này.

16. Nga sẽ đưa chính sách không xâm lược của mình đối với châu Âu và Ukraine vào luật.

17. Mỹ và Nga sẽ đồng ý gia hạn các hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát chúng, bao gồm Hiệp ước START-1

18. Ukraina đồng ý trở thành một quốc gia phi hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

19. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ được đưa vào hoạt động dưới sự giám sát của IAEA và điện năng được tạo ra sẽ được phân phối đồng đều giữa Nga và Ukraine - 50:50

20. Cả hai nước cam kết thực hiện các chương trình giáo dục trong trường học và xã hội nhằm mục đích hiểu biết và khoan dung với các nền văn hóa khác nhau và xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc và định kiến:

a. Ukraine sẽ áp dụng các quy định của EU về khoan dung tôn giáo và bảo vệ các nhóm thiểu số ngôn ngữ.

b. Cả hai nước sẽ đồng ý bãi bỏ mọi biện pháp phân biệt đối xử và đảm bảo quyền của phương tiện truyền thông và giáo dục Ukraine và Nga.

c. Mọi hệ tư tưởng và hoạt động của Đức Quốc xã phải bị bác bỏ và cấm đoán.

21. Lãnh thổ:

a. Crimea, Lugansk và Donetsk sẽ được công nhận trên thực tế là của Nga, kể cả Mỹ.

b. Kherson và Zaporizhzhia sẽ bị đóng băng dọc theo đường tiếp xúc, điều này có nghĩa là sự công nhận trên thực tế dọc theo đường tiếp xúc

c. Nga đang từ bỏ các vùng lãnh thổ đã thỏa thuận khác (có thể ám chỉ đến các phần của vùng Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk bị Liên bang Nga chiếm giữ - biên tập), mà Nga kiểm soát bên ngoài 5 vùng trên.

d. Lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi khu vực tỉnh Donetsk mà họ hiện đang kiểm soát, và khu vực rút quân này sẽ được coi là vùng đệm phi quân sự trung lập, được quốc tế công nhận là lãnh thổ thuộc Liên bang Nga. Lực lượng Nga sẽ không tiến vào khu vực phi quân sự này.

22. Sau khi thống nhất về các thỏa thuận lãnh thổ trong tương lai, cả Liên bang Nga và Ukraine cam kết không thay đổi các thỏa thuận này bằng vũ lực. Mọi bảo đảm an ninh sẽ không được áp dụng trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ này.

23. Nga sẽ không can thiệp vào việc Ukraine sử dụng Sông Dnieper cho các hoạt động thương mại và sẽ đạt được các thỏa thuận về việc vận chuyển ngũ cốc miễn phí qua Biển Đen.

24. Một ủy ban nhân đạo sẽ được thành lập để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng:

a. Tất cả tù nhân và thi thể còn lại sẽ được trao đổi theo nguyên tắc "tất cả đổi tất cả".

b. Tất cả những người dân thường bị giam giữ và con tin sẽ được trả tự do, bao gồm cả trẻ em.

c. Chương trình đoàn tụ gia đình sẽ được triển khai.

d. Các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm bớt đau khổ cho các nạn nhân của cuộc xung đột

25. Ukraine sẽ tổ chức bầu cử sau 100 ngày nữa.

26. Tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột này sẽ được ân xá hoàn toàn cho những hành động của họ trong chiến tranh và sẽ đồng ý không đưa ra bất kỳ khiếu nại hoặc xem xét bất kỳ khiếu nại nào trong tương lai.

27. Thỏa thuận này sẽ có tính ràng buộc pháp lý. Việc thực hiện sẽ được giám sát và đảm bảo bởi Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump làm chủ tịch. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị trừng phạt.

28. Khi tất cả các bên đã đồng ý với bản ghi nhớ này, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay sau khi cả hai bên rút quân về các điểm đã thỏa thuận để bắt đầu thực hiện thỏa thuận.

