Nam sinh qua đời không lâu sau khi trúng tuyển đại học, mắc bệnh hiếm gặp

Nam sinh 18 tuổi họ Zhan, đến từ thành phố An Khánh, tỉnh An Huy (Trung Quốc), đã mất hôm 10/11 sau khi xuất hiện biến chứng từ ca ghép tế bào gốc.

Cha của Zhan kể rằng trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, Zhan bị sốt. Vì quá vội đưa con đi thi, họ chỉ kịp truyền dịch cho em tại một phòng khám gần đó. Dù cơ thể mệt mỏi, Zhan vẫn đạt kết quả xuất sắc: 587/750 điểm.

Tuy nhiên, sau kỳ thi, cơn sốt tái phát liên tục. Xét nghiệm máu tại phòng khám cộng đồng cho thấy bất thường, em được chuyển tới Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y khoa An Huy.

Các xét nghiệm chuyên sâu xác nhận Zhan mắc hội chứng thực bào máu (HLH), một rối loạn miễn dịch đe dọa tính mạng do virus Epstein-Barr gây ra.

Sau quá trình điều trị và có dấu hiệu hồi phục, Zhan được xuất viện và bắt đầu điền nguyện vọng xét tuyển đại học.

Giữa các đợt điều trị, Zhan thường vẽ đầy sổ tay bằng những bức phác họa tàu cao tốc, và trên một bức, em viết dòng chữ “Điểm đến: Đại Liên” như lời tự nhắc nhở phải cố gắng. Ảnh: Baidu

Em chọn theo học ngành Kỹ thuật Đầu máy – Toa xe tại Đại học Giao thông Đại Liên, một trường đại học danh tiếng.

“Từ nhỏ, con rất ngưỡng mộ Trần Thiên Ưu – "cha đẻ ngành đường sắt Trung Quốc". Đại học Giao thông Đại Liên có Học viện Trần Thiên Ưu, đó là ngôi trường mơ ước của con”, người cha chia sẻ với tờ Xiaoxiang Morning Herald. Nhưng không lâu sau khi về nhà, tình trạng của Zhan xấu đi, buộc gia đình đưa em đến Thượng Hải để điều trị chuyên sâu hơn.

Dù trải qua nhiều đợt hóa trị, sức khỏe Zhan vẫn tiếp tục suy giảm. Các bác sĩ xác định ghép tế bào gốc là cơ hội cuối cùng của em.

“Trong suốt quá trình đó, con tôi luôn vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả lần hóa trị đầu tiên, khi chúng tôi hỏi con có đau không, con cũng không khóc. Con luôn giữ vững tinh thần”, người cha nhớ lại.

Sau ca ghép tế bào gốc hôm 7/11, Zhan đã không qua khỏi vào đêm 10/11. Ảnh: Baidu

Trong thời gian điều trị ở Thượng Hải, Zhan nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và luôn để nó dưới gối như nguồn động lực.

Những lúc nghỉ giữa các đợt điều trị, em thường vẽ những chiếc tàu cao tốc vào cuốn sổ tay. Bên cạnh một bức vẽ, em ghi chú: “Điểm đến: Đại Liên” như lời nhắc nhở bản thân phải cố gắng.

“Con luôn tin mình sẽ khỏi bệnh và trở lại trường. Con chưa bao giờ từ bỏ hy vọng”, người cha nói.

Ngày 7/11, Zhan được ghép tế bào gốc nhưng ca ghép thất bại. Em qua đời tối 10/11.

“Chúng tôi đã cố gắng để đạt kết quả tốt nhất nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu con. Tôi đau đớn vô cùng, luôn cảm thấy như chúng tôi đã thất bại, không bảo vệ được con”, người cha nói.

Gia đình nhận được rất nhiều lời chia buồn và động viên trên mạng xã hội Trung Quốc.

