Ngày hội gắn chặt tình làng nghĩa xóm ở xã đảo

Hôm nay 16/11, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại xã đảo Thạnh An (TP.HCM) diễn ra nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025). Sự kiện được tổ chức rộng khắp các khu dân cư, tiêu biểu là tại ấp Thiềng Liềng và liên ấp Thạnh Hòa, Thạnh Bình, với mục tiêu tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm là dịp để các thế hệ cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời sơ kết việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Sự kiện đã thu hút đông đảo Nhân dân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tham dự, tạo nguồn động viên to lớn để khu dân cư tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết.

Khen tặng các cá nhân có nhiều đóng góp cho các hoạt động của xã đảo Thạnh An. Ảnh: xã Thạnh An

Năm 2025, nhờ sự đồng lòng và nỗ lực của nhân dân, xã Thạnh An đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội.

Tại ấp Thiềng Liềng, khối đại đoàn kết đã thể hiện qua sự đóng góp tự nguyện của người dân vào các công trình dân sinh. Điển hình là việc vận động 9 hộ dân đồng tình hưởng ứng bàn giao 800m2 đất để thi công công trình nâng cấp, mở rộng tổ 38, 39, với tổng giá trị ước tính khoảng 800 triệu đồng. Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, nạo vét 500 mét kênh rạch, hỗ trợ làm đường, sửa cầu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Ấp đã đạt được tỷ lệ trên 90% hộ gia đình văn hóa và 100% hộ dân có internet, góp phần giữ vững các tiêu chí khu dân cư văn hóa.

Tại Liên ấp Thạnh Hòa, ấp Thạnh Bình, Ban công tác Mặt trận đã đạt được 100% các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết đề ra, duy trì tỷ lệ trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa và thực hiện tốt các phong trào hỗ trợ người nghèo. Những thành tích này góp phần xây dựng các khu dân cư ngày càng Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản.

Trao học bổng cho các em học sinh xã đảo Thạnh An. Ảnh: xã Thạnh An

Ấp Thạnh Hòa và ấp Thạnh Bình hiện có 919 hộ với 3.318 nhân khẩu, hộ cận nghèo là 196 hộ, đời sống nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,19%, cả 2 ấp đã đăng ký và hoàn thành danh hiệu “Ấp văn hóa”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Kim Thuý - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết: "Các mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”; “Tổ chà rong cầu đò” “Tổ hỗ trợ ma chay” và “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở ấp” là những điểm sáng tiêu biểu, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã đảo Thạnh An. Ảnh: xã Thạnh An

Công tác bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chăm lo an sinh, khuyến học được thực hiện đồng bộ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, yếu tố then chốt giúp ấp phát triển bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc".

Lãnh đạo xã Thạnh An kêu gọi nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tích cực vận động nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là chung tay thực hiện phong trào “Đồng hành phát triển xã đảo, nhân dân và Nhà nước cùng làm”, nhằm xây dựng xã đảo Thạnh An trở thành xã kiểu mẫu về đoàn kết, nghĩa tình, văn minh và phát triển bền vững. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục đổi mới tư duy, khơi dậy sức mạnh toàn dân để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu lớn nhất là mọi người dân đều ấm no, hạnh phúc, được sống trong môi trường hòa bình, phát triển.