Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”

Vừa qua, tại chương trình Antrich, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long đã chia sẻ về cố nghệ sĩ Vũ Linh. Anh nói: "Trong sự nghiệp nghệ thuật, nếu nói không có ai cạnh tranh thì không đúng, nhưng nếu nói cạnh tranh tới mức kinh khủng khiếp thì là sai.

Trong nghề, người này hay sẽ có người khác hay hơn và mình phải học hỏi cái hay của người ta. Không thể nào nói người kia hát vậy là dở, không bằng tôi.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long trong lần đóng chung với Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Linh. Ảnh: FBV

Tôi luôn tâm niệm việc góp nhặt cái hay của người khác để về tập luyện thêm, tăng thêm phong cách riêng cho mình, giống như việc nấu ăn, thêm thắt những gia vị gì để món ăn thêm ngon. Giọng hát cũng như vậy.

Anh năm Vũ Linh là người nghệ sĩ tôi thần tượng vô cùng. Cái tôi thần tượng ở anh Vũ Linh là một người nghệ sĩ nhỏ con nhưng giọng hát rất vang, dày. Phong cách biểu diễn của anh Vũ Linh không phải là của người nghệ sĩ có sẵn giọng hát, vóc dáng.

Anh Vũ Linh không phải giọng hát hay nhưng cách biểu diễn và xử lý giọng hát rất tinh tế trong từng nhân vật, không phải kiểu cậy có giọng hát hay rồi vai nào cũng ca như vậy. Tôi học được anh năm Vũ Linh ở điều đó.

Bây giờ nhiều khán giả nói tôi so sánh mình với anh Vũ Linh, ganh tị với anh ấy. Đó là điều họ hiểu sai, họ không hiểu về tình nghệ sĩ anh em. Tôi nói thật, ngày tôi mới ra trường năm 1987, tôi ngồi dưới sân khấu ở đình Minh Phụng xem anh Vũ Linh ra hát vai Thi Cát trong vở truyền thuyết về tình yêu.

Anh Vũ Linh vừa bước ra sân khấu diễn, ngồi ở dưới xem tôi chỉ ước có một điều đó là một ngày nào đó được đứng chung sân khấu với anh ấy. Giọng tôi đâu phải giọng khỏe như các bạn trẻ bây giờ, nhưng tôi học được ở anh Vũ Linh rằng, vai diễn nào thì dùng làn hơi, cách hát đúng với vai diễn đó thì mới trở thành giọng hát hay, không phải cậy có giọng rồi phô trương ra mà quên đi nhân vật của mình.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long trong chương trình THTT tối 3/9 trên HTV. Ảnh: FBNV

Chẳng hạn, đóng nhân vật Từ Hải thì phải hát khác, đóng nhân vật An Lộc Sơn thì phải hát khác và Lục Vân Tiên thì cũng phải hát khác. Không phải nhân vật nào cũng chỉ cần hát mềm mại, ngọt ngào là được.

Ngày xưa, anh Vũ Linh bước ra sân khấu như một pho tượng, sáng lắm. Anh ấy là người chiếm lĩnh sân khấu những năm đó và tôi học được nhiều cái ở anh Vũ Linh".

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long cũng nói thêm rằng, nhiều khán giả để lại bình luận trên các nền tảng cá nhân của anh về chuyện nọ, chuyện kia. Nhưng anh thường ứng xử theo lời trái tim mách bảo.

“Khi mình đặt cái tâm, cái đức của mình lên trên hết thì mình xử lý mọi việc sẽ rất nhẹ nhàng, còn mình không đi theo lời trái tim, không đặt cái tâm của mình lên trên hết thì đi đường thẳng cũng sai nữa.

Điều mà từ bé ba má đã dạy tôi là: “Người ta sai với mình rồi một ngày nào đó người ta sẽ hiểu mình, chứ không phải người ta sai với mình rồi mình sai lại với người ta”. Thấm thía điều ba má dạy nên tôi không bao giờ hành xử kiểu đó.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long cho rằng, có nhiều khán giả tràn vào chửi anh nhưng anh không chửi lại. Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả vào trang cá nhân của tôi chửi bới, nói này nói kia nhưng tôi không chửi lại hoặc có động thái phản ứng gay gắt. Tôi chỉ nói một điều: “Tại bạn chưa gặp tôi. Bạn chưa tiếp xúc với tôi. Khi nào bạn gặp, tiếp xúc với tôi, khi đó bạn sẽ thay đổi suy nghĩ hoặc những lời bạn vừa nói về tôi”. Vậy thôi, tại vì người ta chưa hiểu mình mà, trách họ làm gì”, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long nói thêm.

Nam nghệ sĩ bộc bạch thêm rằng: "Không phải ai cũng hiểu mình và cũng không phải ai đối xử sai với mình đều đáng để mình đáp trả. Có những lúc, sự im lặng và bao dung lại là cách mạnh mẽ nhất để giữ vững giá trị sống của bản thân. Người khác có thể chưa đủ trải nghiệm để thấu hiểu, nhưng mình thì có quyền chọn cách phản ứng bằng sự tử tế".