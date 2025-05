Nghệ sĩ Nhân dân Hồ Ngọc Trinh (đứng giữa) nhận quyết định bổ nhiệm.

Chiều 20/5, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Long An cho biết, Giám đốc Nguyễn Thành Thanh vừa quyết định bổ nhiệm Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Hồ Thị Ngọc Trinh (41 tuổi, quê thị xã Kiến Tường, Long An), Phó trưởng Đoàn nghệ thuật Cải lương tỉnh giữ chức Trưởng Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An.

Sở VHTTDL Long An - nơi Nghệ sĩ Nhân dân Hồ Thị Ngọc Trinh vừa được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn Cải lương Long An. Ảnh: Thiên Long

Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/6. Bà Hồ Thị Ngọc Trinh có trình độ thạc sĩ nghệ thuật, chuyên ngành đạo diễn sân khấu.

Trước đó, ngày 25/3, Sở VHTTDL tỉnh có văn bản gửi Đảng ủy UBND Long An xin ý kiến bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý đối với NSND Hồ Thị Ngọc Trinh, Phó trưởng Đoàn nghệ thuật Cải lương tỉnh giữ chức Trưởng đoàn.

Trong văn bản nêu rõ, bà Trinh chưa là Đảng viên, nhưng quá trình công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ, tạo sự tín nhiệm trong đơn vị. NSND Ngọc Trinh có năng lực, ngoại giao tốt trong vận động xã hội hóa, đủ sức khỏe đảm nhiệm nhiệm vụ mới.

“Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An thực hiện qui trình 5 bước trong công tác bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng đoàn và đạt sự tín nhiệm cao”, văn bản thể hiện.

Hiện nay, trong các tỉnh miền Tây, chỉ còn Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An duy trì hoạt động, đồng thời hát phục vụ miễn phí cho người dân đến xem.