Ngô Thanh Vân lo lắng, bất an vì bị giả mạo hình ảnh, giọng nói AI

Diễn viên – nhà sản xuất Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng hình ảnh và tên tuổi của cô bị nhiều nền tảng sử dụng trái phép, thậm chí xuất hiện cả giọng nói AI nhằm phục vụ mục đích quảng cáo và lan truyền thông tin sai lệch.

Theo Ngô Thanh Vân, thời gian gần đây, nhiều trang đã bịa đặt việc cô sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản khổng lồ hoặc gán cô vào những sản phẩm mà cô chưa từng sử dụng hay hợp tác. Những nội dung mang tính thêu dệt này không chỉ gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân mà còn khiến công chúng hiểu lầm, thậm chí bị cuốn vào những quảng cáo kém an toàn.

Ngô Thanh Vân lên tiếng chuyện bị giả mạo hình ảnh. Ảnh: FBNV

Cô cho biết: việc hình ảnh bị khai thác vô tội vạ khiến cô thực sự buồn lòng, nhất là khi khán giả có thể hiểu sai hoặc vô tình mua phải những sản phẩm mà cô hoàn toàn không liên quan. “Mỗi cá nhân đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ hình ảnh của mình”, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.

Ngô Thanh Vân gửi lời cảnh báo đến các đơn vị truyền thông, quảng cáo và những người đang dựng nội dung sai sự thật: hãy dừng việc sử dụng trái phép hình ảnh, tên tuổi và giọng nói AI của cô. Cô khẳng định gia đình mình sống giản dị, bình yên, hoàn toàn khác xa những câu chuyện được dựng lên nhằm câu view.

Là một người mẹ đang tập trung chăm sóc con nhỏ, Ngô Thanh Vân cho biết việc liên tục đối mặt với các nội dung mạo danh khiến cô lo lắng và bất an. Nữ diễn viên mong cộng đồng mạng nếu bắt gặp bất kỳ quảng cáo hoặc bài đăng giả mạo nào hãy hỗ trợ báo cáo để ngăn chặn thông tin sai lệch, tránh gây hiểu nhầm hoặc khiến người khác bị lừa mua phải sản phẩm không an toàn.

Cô đồng thời xác nhận chỉ có hai trang Facebook chính thức của cô và chồng – Huy Trần. Mọi thông tin chính xác chỉ xuất hiện trên hai trang này.

Ngô Thanh Vân hiện đang tập trung chăm sóc con nhỏ. Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân gửi lời cảm ơn đến những khán giả luôn tin tưởng, yêu mến và đồng hành cùng gia đình nhỏ của cô trong thời gian qua.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000 do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức. Trước khi thành công trong điện ảnh, cô hoạt động với vai trò ca sĩ, người mẫu. Nữ diễn viên được mệnh danh “đả nữ” sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), sau đó chuyển hướng sản xuất phim với nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang, Hai Phượng...

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn vào ngày 8/5/2022, sau hai năm hẹn hò. Hôn lễ diễn ra riêng tư, kín đáo với số lượng khách mời hạn chế và an ninh được thắt chặt.

Huy Trần sinh năm 1990 tại TP.HCM. Anh cùng gia đình sang Đức định cư khi 14 tuổi, tốt nghiệp ngành Xuất nhập khẩu tại trường Dr. P. Rahn & Partner. Năm 2018, anh trở về Việt Nam lập nghiệp, gây chú ý với vẻ ngoài điềm đạm, lịch lãm khi tham gia chương trình Người ấy là ai và năng động trong Cuộc đua kỳ thú 2018. Ngoài ra, anh còn làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng lớn và xuất hiện trong một số MV ca nhạc.

Ngày 9/8 vừa qua, Ngô Thanh Vân thông báo trên trang cá nhân đã sinh con thành công. "Đả nữ màn ảnh Việt" đăng ảnh vượt cạn có chồng bên cạnh. Em bé cũng được cặp đôi hé lộ bức ảnh gia đình đầu tiên trên bàn sinh.

