Ngoại binh Ukraine trị giá 24 tỷ đồng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh “mất tích"

Nhằm tăng cường sức mạnh hàng công trước thềm mùa giải 2025/2026, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chiêu mộ thành công ngoại binh Yevgeniy Serdyuk với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Yevgeniy Serdyuk sinh ngày 24/4/1998 tại Druzhkivka, Ukraine. Cầu thủ 27 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo CLB Fatima. Năm 2017, anh được đôn lên đội một Fatima. Sau khi chia tay đội bóng mà mình gắn bó từ thời thơ ấu, Serdyuk lần lượt đầu quân cho Boavista (2019–2021), Casa Pia (2019–2020, cho mượn), Cherno More (2021-2022) và CSKA 1948 (2022-2025).

Yevgeniy Serdyuk mới chỉ đá vỏn vẹn 38 phút cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, không ghi bàn thắng nào và nhận 1 thẻ vàng. Ảnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Serdyuk sở hữu chiều cao 1m85. Ngoài vị trí sở trường là tiền đạo cắm, anh còn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ cánh. Năm 2019, chân sút sinh năm 1998 có 2 lần khoác áo đội tuyển U21 Ukraine. Theo thống kê của Wikipedia, Serdyuk đã có 140 trận thi đấu chuyên nghiệp ở cấp độ CLB và ghi được 54 bàn thắng.

Ở mùa giải vừa qua, Yevgeniy Serdyuk thi đấu trong màu áo CLB CSKA 1948 tại giải VĐQG Bulgaria và đã có 23 lần ra sân, ghi được 8 bàn thắng.

Yevgeniy Serdyuk được Transfermarkt định giá lên tới 800.000 euro (tương đương hơn 24 tỷ đồng), đồng thời trở thành 1 trong 10 ngoại binh có giá trị cao nhất tại V.League 2025/2026.

Với giá trị chuyển nhượng cao ngất ngưởng kèm mức lương xếp tốp đầu CLB, Yevgeniy Serdyuk được đặt rất nhiều kỳ vọng tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thế nhưng tiền đạo 27 tuổi này lại chưa để lại ấn tượng nào đáng kể.

Ở 3 trận đầu mùa giải, Yevgeniy Serdyuk đều chỉ vào sân từ ghế dự bị. Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua 1-3 trước Ninh Bình FC trên sân nhà, anh đá 19 phút; trận sau gặp SHB Đà Nẵng (thắng 1-0) đá 18 phút; còn trận đội bóng núi Hồng thắng Đông Á Thanh Hoá thì chỉ có mặt trên sân vỏn vẹn 1 phút. 2 trận gần nhất, Yevgeniy Serdyuk không được đăng ký thi đấu. Trong 38 phút ấy, tiền đạo này không ghi bàn hay kiến tạo lần nào và phải nhận 1 thẻ vàng...

Một số thông tin cho rằng, Yevgeniy Serdyuk dính chấn thương nên chưa đạt thể trạng tốt nhất, một số khác thì nhấn mạnh, anh chưa thể hoà nhập cùng đội bóng mới... Còn về phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cho tới lúc này, họ vẫn chưa lên tiếng về lý do vì sao cựu tuyển thủ U21 Ukraine này “mờ nhạt” kể từ đầu giải.