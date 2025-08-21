Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Thượng nghị sỹ Penny Wong vừa có chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày 20 - 21/8.

Bộ trưởng Wong đã hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn, để trao đổi về các ưu tiên chung, bao gồm thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, biến đổi khí hậu, giáo dục, không gian mạng, công nghệ trọng yếu và quyền con người.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Penny Wong đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Australia - Việt Nam lần thứ bảy, trong đó hai trao đổi về việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện và hài lòng nhận thấy, các nội hàm của mối quan hệ đang được triển khai toàn diện và hiệu quả trên cả 6 trụ cột với nhiều kết quả thiết thực.

“Tôi rất vui được trở lại Hà Nội, trong chuyến thăm tới Việt Nam lần thứ ba với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao Australia, để tăng cường quan hệ đối tác giữa hai nước" - bà Penny Wong nói. “Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực”.

Trên cơ sở một số kết quả đáng khích lệ như việc mở cửa thị trường với hoa quả (quả mận Australia và chanh leo Việt Nam) và kim ngạch thương mại song phương 2024 tăng trưởng 2,3%, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư như đã nêu tại Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế (EEES).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Australia đẩy mạnh triển khai Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 tại Việt Nam. Đồng thời, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị hai bên thúc đẩy, tạo đột phá trong lĩnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó có việc triển khai nghiên cứu chung.

Đại sứ quán Australia cho biết, Australia và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác không gian mạng. Bộ trưởng Wong đã gặp Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, và ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác về các vấn đề mạng và công nghệ trọng yếu. Văn bản này sẽ dẫn dắt quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quan trọng này.

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Mekong – Australia, Bộ trưởng Wong tuyên bố gói hỗ trợ bổ sung trị giá 50 triệu đô-la Úc cho các hoạt động trong tiểu vùng sông Mekong, để hỗ trợ các cộng đồng địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu, và tăng thêm 30 học bổng Chính phủ Australia (Australian Awards) hàng năm cho các nước khu vực Mekong, trong đó gồm 5 suất học bổng thêm cho Việt Nam.



Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Wong và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng thống nhất về việc thiết lập Đối thoại Hoạch định chính sách Australia - Việt Nam thường niên để tăng cường hợp tác về cách ứng phó với những thách thức của khu vực và toàn cầu.

Nhân dịp này, bà Wong đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. “Thay mặt Australia, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam đang tới gần" - bà nói.

"Hành trình của Việt Nam là một câu chuyện kỳ diệu về sự bền bỉ, năng động và quyết tâm. Với tư cách Đối tác Chiến lược Toàn diện, chúng ta tiếp tục chung tay để thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển và an ninh".