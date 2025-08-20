Phó Đại sứ Thụy Sỹ: Miễn thị thực sẽ mở ra nhiều cơ hội khám phá Việt Nam hiếu khách và năng động

Từ 15/8/2025, Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước khi du lịch Việt Nam với thời hạn tạm trú 45 ngày, bao gồm Bỉ, Bulgaria, Croatia, Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sỹ, đưa tổng số nước có công dân được miễn thị thực khi vào Việt Nam lên 24 nước. Nhân dịp này, Dân Việt đã phỏng vấn Phó Đại sứ Thụy Sỹ Aldo De Luca về chính sách của Việt Nam.

Việt Nam đặc biệt hấp dẫn du khách Thụy Sỹ

* Thưa Phó Đại sứ Aldo De Luca, ông đánh giá thế nào về quyết định của Chính phủ Việt Nam miễn thị thực cho công dân các nước bao gồm Thụy Sỹ, với thời hạn lưu trú tối đa 45 ngày?

- Chúng tôi nồng nhiệt hoan nghênh quyết định của Chính phủ Việt Nam miễn thị thực cho công dân Thụy Sỹ lưu trú tối đa 45 ngày. Biện pháp này sẽ thúc đẩy giao lưu nhân dân, vốn là yếu tố then chốt trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ khuyến khích nhiều du khách Thụy Sỹ hơn nữa khám phá vẻ đẹp và sự hiếu khách của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để giới doanh nhân tìm hiểu những cơ hội mà nền kinh tế năng động của Việt Nam mang lại.

Ngoài việc giúp duy trì đà tăng trưởng khách du lịch, quyết định này còn làm sâu sắc thêm quan hệ song phương và đem lại lợi ích thiết thực cho cả Thụy Sỹ và Việt Nam.

* Trong những năm gần đây, lượng khách Thụy Sỹ đến Việt Nam thay đổi thế nào? Người Thụy Sĩ có quan tâm đến Việt Nam và du lịch Việt Nam hay không? Họ nhìn nhận Việt Nam ra sao?

- Số lượng khách du lịch Thụy Sỹ đến Việt Nam đã tăng mạnh trong những năm gần đây, xu hướng này tiếp tục và thậm chí còn tăng tốc kể từ khi có chính sách miễn thị thực tạm thời từ tháng 1 năm nay.

Dữ liệu thị trường và các báo cáo cho thấy Thụy Sỹ hiện nằm trong nhóm thị trường châu Âu có tốc độ tăng trưởng khách đến mạnh nhất. Điều này phản ánh cả nỗ lực xúc tiến hiệu quả của Việt Nam và sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Thụy Sỹ trong việc khám phá đất nước.

Khách Thụy Sỹ đặc biệt bị hấp dẫn bởi nền văn hóa phong phú, lịch sử lâu đời và cảnh quan đa dạng của Việt Nam - từ núi rừng phía Bắc đến Vịnh Hạ Long, Hội An, Huế và Đồng bằng sông Cửu Long. Họ trân trọng những trải nghiệm bản địa chân thực, ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam và cơ hội cho các chuyến du lịch sinh thái - phiêu lưu.

Đồng thời, giá trị tốt, dịch vụ chất lượng cao và sự hiếu khách nồng hậu của người Việt khiến đất nước càng thêm hấp dẫn.

Du khách Thụy Sỹ cũng ngày càng quan tâm đến du lịch bền vững, họ coi trọng việc trải nghiệm văn hóa địa phương, thưởng thức sản phẩm hữu cơ và lưu trú tại các cơ sở được chứng nhận thân thiện với môi trường. Ở khía cạnh này, cũng cần nhấn mạnh rằng chương trình hợp tác kinh tế của Thụy Sỹ với Việt Nam có bao gồm việc thúc đẩy và hỗ trợ phát triển du lịch bền vững.

* Ngoài miễn thị thực du lịch, Việt Nam còn có chính sách miễn thị thực cho các cá nhân tiêu biểu như chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nhà đầu tư từ các tập đoàn toàn cầu, nghệ sỹ, và những người có ảnh hưởng tích cực. Ông thấy cơ hội và thách thức nào trong việc tận dụng chính sách này để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại?

- Các thủ tục nhập cảnh đơn giản hơn mở ra nhiều cơ hội đáng kể cho hợp tác kinh tế và thương mại giữa Thụy Sỹ và Việt Nam. Việc miễn thị thực giúp đi lại dễ dàng, thúc đẩy kết nối kinh doanh; tôi tin rằng điều này cũng sẽ thu hút thêm sự tham gia của doanh nghiệp Thụy Sỹ vào các sự kiện như hội chợ thương mại, qua đó có thể kích thích nhu cầu trong các lĩnh vực như điện tử, máy móc, dệt may và thủy sản, để nêu vài ví dụ.

Chính sách này cũng có nhiều tiềm năng để thu hút các nhà nghiên cứu, học giả và nhà đầu tư công nghệ cao, qua đó thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến và tài chính.

Đặc biệt, việc miễn thị thực có thể hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trong việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh - một sáng kiến mà các ngân hàng và nhà đầu tư Thụy Sỹ đặc biệt quan tâm, nhờ vào kinh nghiệm toàn cầu của Thụy Sỹ trong lĩnh vực tài chính.

Tuy nhiên, giới hạn 45 ngày không kèm giấy phép lao động có thể hạn chế các dự án dài hạn, giám sát nhà máy hoặc vận hành thử.

Một số khó khăn liên quan đến thị thực dài hạn hoặc nhiều lần nhập cảnh cũng có thể cản trở việc giữ chân các chuyên gia trình độ cao cần thiết cho các sáng kiến và đầu tư chiến lược. Việc mở rộng lựa chọn thị thực cho các chuyên gia đủ điều kiện có thể nâng cao chuyển giao tri thức và hợp tác khoa học – công nghệ giữa hai nước.

Tỷ phú công nghệ Jensen Huang chụp ảnh với du khách nước ngoài trên phố cổ Hà Nội. Ảnh: tinhte.vn.

* Nếu ông muốn gửi một thông điệp đến du khách và doanh nghiệp Thụy Sĩ về Việt Nam hiện nay, ông sẽ nói gì?

- Tôi sẽ nói rằng cánh cửa của Việt Nam nay đã rộng mở, và với thủ tục nhập cảnh đơn giản cùng vô vàn cơ hội, đây chính là thời điểm lý tưởng để khám phá một đất nước đang thay đổi nhanh chóng và không ngừng phát triển.

Việt Nam là nơi truyền thống ngàn đời hòa quyện hài hòa với hiện đại. Bạn có thể dạo bước trong những con ngõ cổ kính, ngắm nhìn ruộng bậc thang, đồn điền cà phê và vườn cây ăn trái nhiệt đới, hoặc đơn giản tận hưởng sự hiếu khách và ẩm thực nổi tiếng thế giới của người Việt. Bạn có thể chứng kiến một quốc gia nơi đời sống văn hóa sôi động và cảnh quan ngoạn mục song hành cùng những đột phá về công nghệ.

Đối với doanh nghiệp, Việt Nam mang đến những đối tác năng động trong các lĩnh vực từ năng lượng tái tạo đến khởi nghiệp số. Dù đến vì văn hóa, thiên nhiên, nông nghiệp hay thương mại, Việt Nam đều đem lại những cơ hội và trải nghiệm thật sự độc đáo.

Quan hệ đối tác Việt Nam - Thụy Sỹ năng động

* Đầu năm nay, hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Toàn diện. Từ đó đến nay hai bên đã đạt tiến triển gì thưa ông?

- Quan hệ giữa hai nước thực sự đang phát triển với động lực chưa từng có và mở rộng với tốc độ đầy khích lệ. Cam kết chung đối với quan hệ đối tác toàn diện đã làm mới quyết tâm của chúng tôi trong việc cùng tìm ra những cách thức mới để tăng cường quan hệ, xác định các ưu tiên chung; những vấn đề tồn đọng lâu năm đang được giải quyết quyết liệt và nhanh chóng hơn, thể hiện ý chí chung biến mong muốn thành hiện thực.

Dù chúng ta mới ở giai đoạn đầu, song quan hệ đối tác này không chỉ mang tính lý thuyết: Chương trình hợp tác kinh tế Thụy Sỹ – Việt Nam giai đoạn 2025–2028 mới được khởi động đã đem lại hình hài cụ thể và ngay lập tức, hỗ trợ Việt Nam trên con đường hướng tới một nền kinh tế thu nhập cao, có khả năng chống chịu tốt. Tóm lại, quan hệ đối tác của chúng ta đang sống động, năng động và được xây dựng từng bước thông qua đối thoại liên tục và hành động hợp tác.

* Thụy Sỹ nhìn nhận Việt Nam là một đối tác như thế nào? Việt Nam nên tập trung vào điều gì để phát triển tốt nhất tiềm năng của đất nước?

- Với Thụy Sỹ, Việt Nam là một quốc gia năng động và có ảnh hưởng trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, lực lượng lao động ngày càng có tay nghề và vị trí chiến lược trong ASEAN, Việt Nam đã trở thành trung tâm quan trọng về sản xuất, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Quá trình chuyển đổi đang diễn ra, hướng tới các ngành công nghiệp giá trị cao, lĩnh vực số và sản xuất hiện đại, mang lại cơ hội hứa hẹn cho cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hạ tầng, minh bạch pháp lý và nâng cao kỹ năng lao động sẽ giúp củng cố tăng trưởng bền vững, ít phát thải carbon.

Những thành tựu và chính sách hướng tới tương lai đã đưa Việt Nam vào vị trí rất thuận lợi để khai thác tối đa tiềm năng kinh tế và duy trì vai trò quan trọng trong khu vực cũng như toàn cầu.

* Thụy Sỹ liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng toàn cầu về đổi mới sáng tạo. Đổi mới cũng là lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam hiện nay. Ông thấy hai nước có thể hợp tác ra sao trong lĩnh vực này?

- Các bảng xếp hạng toàn cầu về đổi mới và năng lực cạnh tranh như IMD World Competitiveness Ranking và WIPO Global Innovation Index đã cho thấy Thụy Sỹ duy trì vị trí dẫn đầu qua nhiều năm.

Điều này phản ánh cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đưa Thụy Sỹ trở thành một trong những quốc gia có số lượng bằng sáng chế tính trên đầu người cao nhất thế giới.

Chính sách tự do hóa thị thực của Việt Nam, kết hợp với môi trường kinh doanh thân thiện và sự tập trung ngày càng lớn vào đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương sâu rộng hơn.

Kinh nghiệm của Thụy Sỹ có thể bổ trợ cho các lĩnh vực công nghệ và số đang phát triển nhanh của Việt Nam, đặc biệt là công nghệ xanh, fintech, công nghệ sinh học và đô thị thông minh.

Những chủ đề này được phản ánh trong chương trình hợp tác kinh tế Thụy Sỹ – Việt Nam 2025–2028, dựa trên ba trụ cột chính. Một trong số đó tập trung cụ thể vào việc thúc đẩy thương mại bền vững và đổi mới trong chuỗi giá trị bằng cách nâng cao năng suất, củng cố tiềm lực và năng lực đổi mới của Việt Nam.

Thông qua chương trình này, Thụy Sỹ hỗ trợ tích hợp giải pháp số trong các lĩnh vực như quy hoạch đô thị, xúc tiến thương mại và tài chính, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, tăng trưởng bền vững, tài chính xanh, khả năng chống chịu khí hậu ở đô thị và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghệ cao.

Bằng cách này, Thụy Sỹ góp phần vào các mục tiêu dài hạn của Việt Nam: đạt mức thu nhập cao, phát thải ròng bằng 0 và tăng cường năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

* Trân trọng cảm ơn Phó Đại sứ Aldo De Luca.

