Chủ nhật, ngày 14/09/2025 13:01 GMT+7

Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Lai Châu là người nuôi bò giỏi, chế biến đặc sản Tây Bắc, thu hơn 2 tỷ/năm

Thanh Ngân Chủ nhật, ngày 14/09/2025 13:01 GMT+7
Từ mô hình nuôi bò sinh sản và chế biến thực phẩm mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc để bán ra thị trường, mỗi năm ông Đoàn Văn Kiên, ở tổ 5 (xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) thu hơn 2 tỷ đồng. Ông được bình chọn là một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.
Bỏ nghề "lái trâu", về nhà làm ông chủ trang trại nuôi bò tiền tỷ

Trang trại nuôi bò sinh sản và thương phẩm của ông Kiên nằm giữa cánh đồng ở tổ 5, xã Tân Uyên, cách nhà chừng 500m.

Khi chúng tôi đến, ông Kiên đang tất bật dọn dẹp lối đi giữa 2 dãy chuồng. Đứng trong 2 dãy chuồng nuôi, mấy chục con bò, con nào con nấy cũng béo tốt, khỏe mạnh, ngoan ngoãn thò đầu ra máng ăn cỏ voi.

Ông Đoàn Văn Kiên, ở tổ 5, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu bắt đầu nuôi bò sinh sản từ năm 2019. (Ảnh: Thanh Ngân)

Dọn dẹp, cho bò ăn xong xuôi, ông Kiên dẫn chúng tôi về nhà. Bên bộ bàn ghế sơ sài kê trước hiên nhà, người nông dân chân chất này chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về hành trình mưu sinh cũng như những nỗ lực gây dựng trại nuôi bò quy mô như hiện nay của vợ chồng ông.

Trước khi đến với mô hình nuôi bò nhốt chuồng, ông Kiên làm nghề lái trâu. Cuộc sống của ông khi đó là những chuỗi ngày lang bạt khắp các xã, bản từ huyện Tân Uyên đến thành phố Lai Châu cũ, để mua trâu về bán kiếm lời.

“Cái nghề lái trâu, nai lưng lặn lội khắp các bản, các chợ. Có khi thức trắng đêm, dãi dầu mưa nắng, nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, chứ không dư dả gì” - ông Kiên trầm ngâm nhớ lại. Chán cảnh nay đây mai đó, vất vả lại không an toàn, ông Kiên quyết định “giải nghệ”, chuyển hướng sang làm trang trại.

Ông Kiên trồng hơn 2ha cỏ voi làm thức ăn cho đàn bò của gia đình. (Ảnh: Thanh Ngân)

Sẵn khu đất nông nghiệp rộng rãi phía sau nhà mà vợ chồng ông mua được sau nhiều năm tích cóp, ông Kiên bàn với vợ xây dựng chuồng trại nuôi bò sinh sản. Nghĩ là làm, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, ông Kiên bắt tay vào xây dựng chuồng trại nuôi trâu, bò vào năm 2019.

Với suy nghĩ không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho “ra tấm, ra món”, ông Kiên mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, thoáng mát trên diện tích chừng 500m2 cùng với kho dự trữ thức ăn rộng cả trăm mét vuông.

Từ kinh nghiệm đúc kết khi làm nghề lái trâu, ông Kiên lựa chọn mua những con trâu, bò khỏe mạnh, giống tốt về nuôi. Ông Kiên thiên về nuôi bò sinh sản, còn trâu thì mua về nuôi vỗ béo bán ra thị trường. Có thời điểm, trong chuồng nuôi của ông Kiên lên đến gần 50 con trâu, bò các loại.

Khác với nhiều người chăn nuôi đại gia súc ở địa phương, thay vì chỉ chọn một loại bò, ông Kiên lựa chọn mua 3 giống bò về nuôi, đó là: 3b, Lai sin, Brahman. Đây là những giống bò có tiềm năng phát triển kinh tế cao, có trọng lượng lớn, sinh trưởng nhanh, đặc biệt là bò 3b.

Clip: Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Lai Châu là người nuôi bò giỏi và chế biến đặc sản đậm chất Tây Bắc, thu hơn 2 tỷ đồng/năm

“So với một số giống bò khác, bò 3b có trọng lượng vượt trội. Không những thế, giống bò này, chất lượng thịt khá tốt, khi mổ lượng thịt đạt tới gần 50%, cao gấp đôi so với giống bò thông thường. Hay hơn cả là giống bò này có khả năng tăng trọng nhanh, được thị trường ưa chuộng và đặc biệt là bán theo cân, chứ không bán vo như giống bò địa phương” – ông Kiên phân tích.

Nhận thấy nuôi bò nhốt chuồng cho hiệu quả kinh tế cao, 3 năm trở lại đây ông Kiên mạnh dạn mở rộng quy mô chuồng nuôi lên đến hơn 800m2. Đàn bò của ông cũng được nâng lên gần 100 con.

Trong quá trình nuôi bò sinh sản, ngoài việc cho ăn đủ dinh dưỡng, ông Kiên đặc biệt chú ý tới việc tiêm vắc xin phòng các loại dịch bệnh cho chúng. “Tôi trồng hơn 2ha cỏ voi để làm thức ăn chính cho đàn bò. Thỉnh thoảng tôi mới bổ sung cho chúng ít cám ngô. Bình thường, cứ 6 tháng tôi tiêm vắc xin phòng các loại dịch bệnh Lở mồm long móng, tụ huyết trùng… cho đàn bò. Tuyệt đối không được tiêm vắc xin cho bò chửa” – ông Kiên cho hay.

Ông Kiên nuôi 3 giống bò chính như: 3b, Lai sin, Brahma. (Ảnh: Thanh Ngân)

Mặc dù chăn nuôi quy lớn, xong khu vực chuồng nuôi trâu, bò của ông Kiên tuyệt nhiên không bốc mùi hôi.

"Tôi dùng mùn cưa, trấu và ít men vi sinh làm đệm lót sinh học để rải nền chuồng. Trước khi đưa trâu, bò vào, tôi rải lớp trấu, mùn cưa dày từ 20 – 30cm lên nền chuồng. Sau đó, cứ cách khoảng 15 – 20 ngày hoặc khi thấy lớp trấu ẩm ướt, tôi lại rải thêm một lớp dày chừng 15cm nữa và rắc men vi sinh. Làm theo cách này vừa khử được mùi hôi thối của phân trâu, bò vừa hạn chế được bệnh tật, giúp trâu, bò sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt là không tốn công dọn dẹp chuồng trại" - ông Kiên tiết lộ.

Được cho ăn đủ dinh dưỡng lại được tiêm phòng đầy đủ, đàn bò nhà ông Kiên sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình ông.

Chế biến đặc sản trứ danh vùng Tây Bắc

Không chỉ thành công với mô hình nuôi bò nhốt chuồng, gia đình ông Kiên còn có thu nhập khá từ chế biến các sản phẩm mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc như: Trâu sấy, lợn sấy, súc xích, lạp sườn…

Mỗi năm, ông Kiên bán ra thị trường hàng tấn thịt trâu sấy, bò sấy. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đây cũng là những món ăn đặc sản của tỉnh Lai Châu nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung. Các sản phẩm trâu sấy, bò sấy, lợn sấy, xúc xích, lạp sườn, giò chả, gà ủ thảo mộc… của gia đình ông Kiên được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao. Nhiều sản phẩm được chế biến từ trâu, bò, lợn của gia đình ông Kiên được công nhận sản phẩm OCOP.

Qua câu chuyện với ông Kiên, được biết: Xuất phát từ việc nuôi trâu, bò, lợn, ông Kiên mới nảy sinh ý tưởng chế biến các sản phẩm từ những con vật mà gia đình ông nuôi được. Trước khi bắt tay vào làm, vợ chồng ông phải đi học hỏi kĩ thuật chế biến trâu sấy, bò sấy, xúc xích, lạp sườn… từ những cơ sở có uy tín ở trong tỉnh. Vừa làm vừa đúc kết kinh nghiệm, các sản phẩm chế biến từ trâu, bò, lợn của gia đình ông dần dần khẳng định được thương hiệu và được nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đặt mua, nhất là vào dịp Tết.

Để làm ra những sản phẩm trâu sấy, lợn sấy có chất lượng, ông Kiên đặc biệt quan tâm tới các công đoạn, từ chọn thịt, thái thịt đến các gia vị tẩm ướp, sấy.

Các sản phẩm chế biến từ trâu, bò, lợn... của gia đình ông Kiên được nhiều người ưa thích, đặt mua. (Ảnh:; Thanh Ngân)

“Sản phẩm trâu sấy do gia đình tôi làm không chỉ đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, mà còn có hương vị riêng. Con trâu do gia đình nuôi hay mua về giết mổ làm thịt sấy đều đảm bảo khỏe mạnh, không bệnh tật. Sau khi mổ, tôi chọn những miếng bắp ngon, thớ dài để làm thịt sấy. Tôi thái đúng thớ thịt để đảm bảo độ dài, sau đó ướp gia vị các loại như: Mắc khén, tỏi, ớt, hạt dổi, sả, ớt… sau đó để khoảng 4 tiếng mới đưa lên lò sấy. Sản phẩm trâu sấy, bò sấy, lợn sấy của gia đình tôi không bị ám khói” – ông Kiên bật mí.

Với mô hình nuôi bò nhốt chuồng và chế biến các sản phẩm từ trâu, bò, lợn… bán ra thị trường, ông Kiên thu hơn 2 tỷ đồng/năm. Trừ các khoản chi phí, mỗi năm gia đình ông Kiên lãi hơn 1 tỷ đồng.

Thành công của ông Đoàn Văn Kiên không chỉ là câu chuyện về một người nông dân làm giàu, mà còn là minh chứng cho việc, dù ở đâu, làm gì, chỉ cần có sự đam mê, cần cù, chịu khó và biết tư duy, thì chắc chắn sẽ thành công.

