Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Thế giới
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 11:00 GMT+7

Ông Trump đùng đùng nổi giận với nước láng giềng thân thiết, đồng minh ruột của Mỹ vì một mẩu quảng cáo

+ aA -
Phương Đăng (theo CNN) Thứ bảy, ngày 25/10/2025 11:00 GMT+7
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nổi giận tuyên bố chấm dứt toàn bộ các cuộc đàm phán thương mại với Canada, sau khi một quảng cáo truyền hình do chính quyền tỉnh Ontario tài trợ đã sử dụng lời của cựu Tổng thống Ronald Reagan để chỉ trích thuế quan của Mỹ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0


Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters.

Ông Trump nổi giận: “Canada gian lận và bị bắt quả tang!”

Trên mạng xã hội của mình, Tổng thống Trump đã cáo buộc Canada “gian lận và thao túng tòa án Mỹ”, cho rằng quảng cáo “xuyên tạc lập trường của cựu Tổng thống Ronald Reagan” đồng thời nhằm gây ảnh hưởng đến Tòa án Tối cao Mỹ, nơi sắp xét xử vụ kiện quyết định liệu Trump có quyền đơn phương áp thuế diện rộng hay không.

“CANADA GIAN LẬN VÀ BỊ TÓM!!!. Họ tung quảng cáo giả mạo, nói rằng (ông) Reagan phản đối thuế quan, trong khi thực tế ông ấy YÊU THUẾ QUAN vì an ninh và nền kinh tế quốc gia. Canada đang cố tình can thiệp bất hợp pháp vào Tòa án Tối cao Mỹ trong một trong những phán quyết quan trọng nhất lịch sử nước ta", ông Trump viết. 

Theo các tài liệu truyền thông, chính quyền Ontario đã chi 54 triệu USD để phát quảng cáo sử dụng hình ảnh và giọng nói của ông Ronald Reagan vào năm 1987 nói về thương mại tự do, được phát sóng trên nhiều đài truyền hình Mỹ — bao gồm cả trong trận chung kết World Series giữa Toronto Blue Jays và Los Angeles Dodgers.

Động thái này khiến căng thẳng giữa Washington và Ottawa leo thang, chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước ông sẽ tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ nhằm đối phó với chính sách thuế của ông Trump.

Theo Nhà Trắng, phản ứng giận dữ của ông Trump là “giọt nước tràn ly” sau thời gian dài chính quyền Mỹ khó chịu với chiến lược thương mại của Canada.

Không chỉ Nhà Trắng, trước đó vào tối thứ Năm, Quỹ và Viện Ronald Reagan cũng đăng tuyên bố trên X cho biết quảng cáo “đã bóp méo bài phát biểu của Tổng thống Reagan về thương mại tự do và công bằng ngày 25/4/1987".

Quỹ khẳng định, Ontario không xin phép để sử dụng và chỉnh sửa đoạn phát biểu, đồng thời đang xem xét hành động pháp lý.

Sau tuyên bố đó, ông Trump viết: “Quỹ Reagan xác nhận Canada đã sử dụng trái phép hình ảnh Reagan để tấn công thuế quan của Mỹ. TẤT CẢ CÁC ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI VỚI CANADA CHÍNH THỨC CHẤM DỨT".

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai gọi quảng cáo là “một ví dụ điển hình cho việc chính quyền Canada thích chơi trò chính trị hơn là hợp tác thực chất”.

Trong khi đó, Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, cho rằng “sự cứng nhắc” của Canada và “di sản còn sót lại từ thời Trudeau” là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán thất bại.

Ottawa kêu gọi bình tĩnh, ông Trump không nhân nhượng

Phát biểu trước khi lên đường dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia, Thủ tướng Mark Carney nói: “Chúng tôi không thể kiểm soát chính sách thương mại của Mỹ. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là tập trung vào điều mình kiểm soát được".

Ông Carney cho biết Canada vẫn sẵn sàng đàm phán để giảm thuế trong một số lĩnh vực, dù quan hệ thương mại hai nước đã rạn nứt nghiêm trọng.

Tối thứ Sáu, Thủ hiến tỉnh Ontario Doug Ford, người chịu trách nhiệm cho chiến dịch quảng cáo cũng tuyên bố sẽ gỡ bỏ quảng cáo. Ông Ford nói ông đã thảo luận với Thủ tướng Carney và đồng ý tạm dừng chiến dịch từ thứ Hai tới để nối lại đối thoại thương mại với Mỹ.

“Mục tiêu của chúng tôi là khởi đầu cuộc trò chuyện về nền kinh tế mà người Mỹ muốn xây dựng, và tác động của thuế quan lên doanh nghiệp và người lao động. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó”, ông Ford nói, khẳng định quảng cáo đã “đánh trúng tầng cao nhất của khán giả Mỹ.

Ban đầu, Ford thậm chí không lùi bước, khi đăng video cựu Tổng thống Reagan nói “Mỹ và Canada mạnh hơn khi cùng nhau” kèm thông điệp: “Chúng ta là đồng minh.” Tuy nhiên, sau khi bị Nhà Trắng phản ứng gay gắt, ông buộc phải rút lại quảng cáo.

Trước đó, đầu tháng 10, ông Carney từng gặp Trump tại Nhà Trắng để hạ nhiệt căng thẳng, khi hai nước và Mexico chuẩn bị đánh giá lại Hiệp định USMCA – thỏa thuận thương mại do chính ông Trump ký trong nhiệm kỳ đầu nhưng hiện ông đã “hết mặn mà.”

Ngành ô tô Canada lao đao

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Canada — chiếm hơn 75% kim ngạch xuất khẩu, tương đương 3,6 tỷ đô la Canada hàng ngày trong hàng hóa và dịch vụ qua biên giới.

Tuy nhiên, các mức thuế mới của ông Trump đang giáng đòn mạnh vào ngành ô tô Canada, đặc biệt tại Ontario. Tập đoàn Stellantis mới đây thông báo sẽ chuyển dây chuyền sản xuất từ Ontario sang Illinois, làm dấy lên lo ngại về một “cuộc chiến thương mại Bắc Mỹ” mới.

Tham khảo thêm

Bê bối liên quan đến Nga xung quanh chiếc cà vạt của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Bê bối liên quan đến Nga xung quanh chiếc cà vạt của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Ông Trump cầm trịch cuộc chơi Ukraine, châu Âu yếu thế chưa từng thấy

Ông Trump cầm trịch cuộc chơi Ukraine, châu Âu yếu thế chưa từng thấy

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Âu vô tình tặng Nga món quà bất ngờ khi áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga

Các lệnh trừng phạt mới chống Nga sẽ không chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng chúng có thể mang lại một thỏa thuận có lợi hơn cho Nga so với phương Tây, tờ báo Anh The Guardian đưa tin.

Tịch thu hàng trăm tỷ euro tài sản của Nga, Ukraine và EU bất ngờ mâu thuẫn

Điểm nóng
Tịch thu hàng trăm tỷ euro tài sản của Nga, Ukraine và EU bất ngờ mâu thuẫn

Động thái bất ngờ của ông Putin giữa lúc Mỹ, châu Âu hợp sức giáng đòn mạnh bóp nghẹt Nga

Thế giới
Động thái bất ngờ của ông Putin giữa lúc Mỹ, châu Âu hợp sức giáng đòn mạnh bóp nghẹt Nga

"Ukraine chỉ là tấm bình phong", Châu Âu đang gặp hoạ bởi vụ bê bối liên quan đến lời thú nhận của Ba Lan

Điểm nóng
'Ukraine chỉ là tấm bình phong', Châu Âu đang gặp hoạ bởi vụ bê bối liên quan đến lời thú nhận của Ba Lan

Ông Medvedev nói về lợi ích của việc hủy hội nghị thượng đỉnh Budapest

Thế giới
Ông Medvedev nói về lợi ích của việc hủy hội nghị thượng đỉnh Budapest

Đọc thêm

Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng
Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng

Tin tức

Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng.

Chuyện gì xảy ra với Nhật Kim Anh?
Văn hóa - Giải trí

Chuyện gì xảy ra với Nhật Kim Anh?

Văn hóa - Giải trí

MV mới của Nhật Kim Anh nhận phản hồi tiêu cực về nội dung, kỹ xảo và phong cách âm nhạc thử nghiệm, gây tranh cãi lớn trong giới giải trí.

Miền Bắc mai đón tiếp không khí lạnh, tỉnh nào hạ nhiệt sâu nhất?
Nhà nông

Miền Bắc mai đón tiếp không khí lạnh, tỉnh nào hạ nhiệt sâu nhất?

Nhà nông

Tin mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày mai (26/10), đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM giải thể, ngưng hoạt động
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM giải thể, ngưng hoạt động

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM giải thể, ngưng hoạt động, theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM. Bình quân một tháng có gần 20.000 doanh nghiệp quyết định rút lui khỏi thị trường.

Ngoài Hàng long thập bát chưởng, Kiều Phong được truyền tuyệt kỹ nào để trở thành vô song?
Đông Tây - Kim Cổ

Ngoài Hàng long thập bát chưởng, Kiều Phong được truyền tuyệt kỹ nào để trở thành vô song?

Đông Tây - Kim Cổ

Kiều Phong đã được Huyền Khổ đại sư truyền thụ môn võ nào để trở thành cao thủ tuyệt thế?

Tôm, cá tra mang về 5 tỷ USD cho Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ đang chi nhiều tiền mua nhất
Nhà nông

Tôm, cá tra mang về 5 tỷ USD cho Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ đang chi nhiều tiền mua nhất

Nhà nông

9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam gần 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ 2024, tôm đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2024. Trung Quốc là nước dẫn đầu khi đang chi nhiều tiền nhất mua 2 loài thủy sản này của Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai: 'Cơ chế đã thông, nếu thầy cô không đi thì người học không thể đi trước'
Chuyển động Sài Gòn

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai: "Cơ chế đã thông, nếu thầy cô không đi thì người học không thể đi trước"

Chuyển động Sài Gòn

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) Nguyễn Thị Thanh Mai kêu gọi toàn hệ thống "dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại", khẳng định đây là hành trình then chốt để đạt mục tiêu Top 100 đại học hàng đầu châu Á.

Nhóm người giả danh bác sĩ, khám chữa bệnh cho nhiều người, 5 tháng lừa đảo hơn 17 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Nhóm người giả danh bác sĩ, khám chữa bệnh cho nhiều người, 5 tháng lừa đảo hơn 17 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa bắt 1 nhóm đối tượng giả danh là bác sĩ, khám, chữa bệnh cho nhiều người, chỉ 5 tháng, nhóm này đã lừa hơn 17 tỷ đồng.

Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp đón đại diện các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng
Ảnh

Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp đón đại diện các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Ảnh

Sáng 25/10, tại Hà Nội diễn ra Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai", do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì.

Không có Tomahawk, Ukraine tự chế vũ khí xoay chuyển cục diện chiến tranh với Nga
Thế giới

Không có Tomahawk, Ukraine tự chế vũ khí xoay chuyển cục diện chiến tranh với Nga

Thế giới

Cơ quan an ninh nhà nước Ukraine (SBU) vừa công bố phiên bản nâng cấp của xuồng không người lái trên biển mang tên “Sea Baby” - vũ khí được kỳ vọng có thể giúp Kiev xoay chuyển cục diện chiến tranh với Nga. SBU khẳng định mẫu xuồng này có thể hoạt động trên toàn bộ Biển Đen, mang được vũ khí nặng hơn đáng kể và sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhắm mục tiêu chính xác.

“Siêu tiền đạo” Brenner rời Thép xanh Nam Định?
Thể thao

“Siêu tiền đạo” Brenner rời Thép xanh Nam Định?

Thể thao

Không còn giữ được phong độ bùng nổ như mùa trước, trong khi Nguyễn Xuân Son lại chuẩn bị trở lại, không loại trừ khả năng Brenner sẽ “bật bãi” khỏi Thép xanh Nam Định khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa mở cửa.

Nông dân TPHCM vượt khó, làm giàu từ 'kênh' tín dụng mang bản sắc Hội Nông dân
Giảm nghèo nông thôn

Nông dân TPHCM vượt khó, làm giàu từ "kênh" tín dụng mang bản sắc Hội Nông dân

Giảm nghèo nông thôn

Anh Văn Phước Thiện Nhân, nông dân xã Hưng Long, TP HCM (sáp nhập các xã Đa Phước, Qui Đức và Hưng Long, huyện Bình Chánh cũ) dù gặp phải khó khăn về thể chất khi chỉ còn một cánh tay lành lặn, anh vẫn trở thành trụ cột vững chắc của gia đình và là tấm gương sáng cho phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cho tinh thật vượt nghèo của nông dân địa phương.

Lưu Hương Giang có động thái khi Hồ Hoài Anh nhắc tới tên mình!
Văn hóa - Giải trí

Lưu Hương Giang có động thái khi Hồ Hoài Anh nhắc tới tên mình!

Văn hóa - Giải trí

Mới đây trong một sự kiện, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lần đầu lên tiếng nhắc đến vợ cũ – Lưu Hương Giang, ngay sau đó nữ ca sĩ đã có động thái trên trang cá nhân.

Chỉ 2 tháng 'vua của các loại trái cây' mang về 1,6 tỷ USD, kỳ tích của ngành hàng rau quả sẽ được thiết lập
Nhà nông

Chỉ 2 tháng "vua của các loại trái cây" mang về 1,6 tỷ USD, kỳ tích của ngành hàng rau quả sẽ được thiết lập

Nhà nông

Trong tháng 8 và 9/2025, xuất khẩu sầu riêng lần lượt đạt khoảng 600 triệu USD và 1 tỉ USD. Điều này giúp xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng tốc trở lại, góp phần vào tăng trưởng "thần tốc" của ngành hàng rau quả.

Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu 'Hạt giống hạnh phúc'
Nhà nông

Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc"

Nhà nông

Bộ phim tài liệu về trồng lúa ở Cuba, Cuba trồng lúa nước, Việt Nam giúp Cuba trồng lúa lên sóng cùng lúc trên VTV1-Đài truyền hình Việt Nam và Truyền hình Cuba tái hiện hành trình cây lúa Việt Nam, giống lúa Việt Nam bén rễ, mang lại mùa vàng cho Cuba, kể câu chuyện sẻ chia và tình bạn bền chặt giữa hai dân tộc qua chương trình hợp tác lúa gạo.

Khám phá làng Cẩm Thanh (Đà Nẵng), ngôi làng duy nhất của Việt Nam lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới
Media

Khám phá làng Cẩm Thanh (Đà Nẵng), ngôi làng duy nhất của Việt Nam lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới

Media

Làng Cẩm Thanh (Đà Nẵng) vừa được Forbes vinh danh top 50 làng đẹp nhất thế giới năm 2025 với những rặng dừa nước xanh ngát, dòng kênh uốn lượn và cuộc sống bình dị của người dân quê.

Ca phẫu thuật siêu khó cứu chân chàng trai 17 tuổi ở Quảng Trị
Xã hội

Ca phẫu thuật siêu khó cứu chân chàng trai 17 tuổi ở Quảng Trị

Xã hội

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật siêu khó, cứu chân chàng trai 17 tuổi trước nguy cơ phải cắt cụt.

Nhà phố 2 tầng chữ U biến khoảng sân giữa thành ‘trái tim’ của không gian sống
Nhà đất

Nhà phố 2 tầng chữ U biến khoảng sân giữa thành ‘trái tim’ của không gian sống

Nhà đất

Ngôi nhà 2 tầng hình chữ U nổi bật giữa khu đô thị đông đúc nhờ bố cục cân bằng giữa sự mở và riêng tư. Khoảng sân trung tâm trở thành “trái tim” kết nối các không gian sống, mang thiên nhiên len vào từng góc nhà.

Thủ tướng dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025, Hội chợ có quy mô lớn chưa từng có
Media

Thủ tướng dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025, Hội chợ có quy mô lớn chưa từng có

Media

Tối 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) với hơn 2.500 doanh nghiệp và gần 3.000 gian hàng tham gia.

Trời không phụ lòng người, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, phất lên gấp bội vào đầu tháng 11
Gia đình

Trời không phụ lòng người, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, phất lên gấp bội vào đầu tháng 11

Gia đình

3 con giáp mở ra một giai đoạn tràn đầy năng lượng và may mắn vào đầu tháng 11, Thần Tài ưu ái, tài lộc ùn ùn kéo đến, cuối năm về đích thành công.

Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Thế giới

Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Thế giới

Sáng nay 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai”. 110 đoàn nước ngoài đã đến Hà Nội dự Lễ mở ký.

Tin sáng (25/10): Nguyễn Xuân Son đón tin vui, Đoàn Văn Hậu nhận tin buồn?
Thể thao

Tin sáng (25/10): Nguyễn Xuân Son đón tin vui, Đoàn Văn Hậu nhận tin buồn?

Thể thao

Nguyễn Xuân Son đón tin vui, Đoàn Văn Hậu nhận tin buồn?; Gabriel Jesus muốn gắn bó với Arsenal; Real Madrid sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Kenan Yildiz; Chelsea có thể mạo hiểm với Dayot Upamecano; Bạn gái cũ của Cristiano Ronaldo báo tin dữ.

Sắp trả lương theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức?
Xã hội

Sắp trả lương theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức?

Xã hội

Bộ Nội vụ cho biết đến cuối năm 2025 sẽ trình Nghị định về vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, hướng tới xác định biên chế và trả lương cho giai đoạn mới 2026-2030.

Hải Phòng biến di sản thành nụ cười : Triển khai đúng chiến lược, kết quả vượt xa kỳ vọng(bài cuối)
Du lịch

Hải Phòng biến di sản thành nụ cười : Triển khai đúng chiến lược, kết quả vượt xa kỳ vọng(bài cuối)

Du lịch

Hải Phòng đã biến di sản thành tài nguyên du lịch, mang lại "nụ cười" rạng rỡ cho thành phố. Chiến lược phát huy giá trị di sản này đã được triển khai quyết liệt, cho kết quả vượt xa kỳ vọng.

Xã Duy Xuyên của TP Đà Nẵng đặt mục tiêu nông thôn mới hiện đại, người dân hạnh phúc
Nhà nông

Xã Duy Xuyên của TP Đà Nẵng đặt mục tiêu nông thôn mới hiện đại, người dân hạnh phúc

Nhà nông

Sau khi hợp nhất từ ba xã Duy Trinh, Duy Trung và Duy Sơn của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ thành xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng mới, tận dụng những tiềm năng lợi thế sau sáp nhập, xã Duy Xuyên hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững, nơi người dân không chỉ “an cư” mà còn “lạc nghiệp” trong môi trường sống ngày càng văn minh, khang trang và hạnh phúc.

Loạt giải pháp ứng phó linh hoạt với thách thức từ phòng vệ thương mại thế hệ với ở lĩnh vực thuỷ sản
Kinh tế

Loạt giải pháp ứng phó linh hoạt với thách thức từ phòng vệ thương mại thế hệ với ở lĩnh vực thuỷ sản

Kinh tế

Trong bức tranh xuất khẩu của Việt Nam, ngành thủy sản luôn là điểm sáng với giá trị kim ngạch cao, hiện diện tại hàng chục thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản hay Trung Quốc.

Lý do ông Trump không thể triển khai chiến dịch trên bộ ở Venezuela
Điểm nóng

Lý do ông Trump không thể triển khai chiến dịch trên bộ ở Venezuela

Điểm nóng

Tổng thống Donald Trump đã công bố một chiến dịch bộ binh tiềm năng của Mỹ tại Venezuela nhằm triệt phá các băng đảng ma túy. Truyền thông Mỹ đưa tin một máy bay ném bom B-1 Lancer đã bay gần không phận Venezuela - được coi là màn dạo đầu cho một cuộc tấn công như vậy. Tuy nhiên, các nhà phân tích đồng ý rằng chiến dịch này rất khó có thể diễn ra vì một số lý do chính đáng.

Thế Lòng Xe Điếu nói mình đã trả cái giá đắt
Xã hội

Thế Lòng Xe Điếu nói mình đã trả cái giá đắt

Xã hội

Sau gần 6 tháng kể từ ồn ào lòng xe điếu, Ngô Quyền Thế thừa nhận những sai lầm đã khiến mình trả cái giá khá đắt khi phải nghỉ 2 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM và Hà Nội.

Trấn Thành - Hari Won “lục đục”
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành - Hari Won “lục đục”

Văn hóa - Giải trí

Tập 1 game show “A.I là ai?” vừa lên sóng HTV7 tối qua 25/10 đã khiến cặp vợ chồng Trấn Thành – Hari Won có sự “lục đục” không hề nhẹ.

Tin đọc nhiều

1

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

2

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

3

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

4

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen

5

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh