Theo thông tin từ Ukrinform, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp ngày 10/4 và hiện nó đã được công bố chính thức trên Công báo Liên bang Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Putin. Ảnh Reuters.

Cụ thể, các biện pháp trừng phạt ban đầu được áp dụng vào ngày 15/4/2021 theo Sắc lệnh Hành pháp 14024 do Tổng thống Biden ký, trong đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì các hành vi can thiệp và đe dọa của Nga đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ.

Sau đó, vào ngày 8/3/2022 – chỉ vài tuần sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine – chính quyền Biden đã mở rộng phạm các biện pháp trừng phạt vào Nga thông qua Sắc lệnh 14066 nhằm đáp trả cuộc chiến toàn diện ở Ukraine mà Nga phát động.

Trong sắc lệnh mới nhất được Tổng thống Trump ký ngày 10/4 có đoạn: "Tôi quyết định tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố trong Sắc lệnh Hành pháp 14024 thêm một năm".

Động thái này cho thấy chính quyền Trump tiếp tục duy trì áp lực lên Moscow, bất chấp các tuyên bố trước đó rằng, ông có khả năng "đàm phán tốt hơn" với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, vào ngày 31/3, ông Trump cũng từng phát biểu rằng ông không loại trừ khả năng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Nga nếu Tổng thống Putin “không làm đúng phần việc của mình”, không chịu ký kết thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ tin tưởng rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết.

Theo luật pháp Mỹ, một khi tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố thông qua sắc lệnh của Tổng thống, nó sẽ có hiệu lực trong vòng một năm và cần được gia hạn nếu muốn tiếp tục.

Việc duy trì tình trạng khẩn cấp này cho phép chính phủ Mỹ có thêm nguồn lực và công cụ pháp lý để đối phó với các mối đe dọa từ nước ngoài, bao gồm việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức hoặc thực thể liên quan.

Việc ông Trump tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt từ thời Biden có thể được xem là dấu hiệu cho thấy sự đồng thuận hiếm hoi giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong việc đối phó với Nga, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.