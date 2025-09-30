Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Thế giới
Thứ ba, ngày 30/09/2025 15:20 GMT+7

Ông Zelensky tuyên bố thắng thế trước Nga nhưng đang bị Mỹ bỏ rơi

+ aA -
V.N (Theo Substack) Thứ ba, ngày 30/09/2025 15:20 GMT+7
Lời tuyên bố chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường cung cấp quân sự cho Ukraine, khiến châu Âu rơi vào thế khó, cựu trợ lý của Thứ trưởng Quốc phòng Lầu Năm Góc Stephen Bryen bình luận.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky đã không thuyết phục được ông Trump rằng Ukraine đang thắng thế. Ảnh: GI.

Trong bài viết trên Substack, cựu quan chức Lầu Năm Góc Stephen Bryen cho rằng, nếu ông Zelensky đến Liên Hợp Quốc với nỗ lực tìm kiếm thêm hàng chục tỷ USD viện trợ kinh tế và quân sự, thì ông đã thất bại với mục tiêu này.

Theo Bryen, trước tuyên bố trên Truth Social (rằng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ với sự giúp đỡ của Châu Âu), ông Trump đã thúc giục ông Zelensky đạt một thỏa thuận với Nga, cụ thể là với Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Zelensky từ chối. Thay vào đó, ông nói với tướng về hưu Keith Kellogg – đặc phái viên của ông Trump tại Ukraine - rằng Ukraine đang thắng thế và sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất. Ông Zelensky cũng khẳng định các cuộc tấn công bằng drone vào Nga đã hủy hoại nền kinh tế Nga và sớm muộn sẽ buộc Moscow phải rút khỏi Ukraine.

Ông Trump đã chọn cách dễ dàng: ông đồng ý với ông Zelensky, chỉ trích Nga và Tổng thống Putin, nói rằng Nga chỉ là “hổ giấy” và nền kinh tế của họ sắp sụp đổ. Nhưng đồng thời ông Trump vẫn tiếp tục đẩy “mớ hỗn độn Ukraine” sang cho châu Âu và NATO, như thể Mỹ không phải là thành viên NATO.

Một số nước châu Âu bắt đầu “ngửi thấy mùi bất ổn”. Khi đồng ý với ông Zelensky rằng Ukraine có thể thắng, ông Trump thực chất để lại gánh nặng cho Ukraine và châu Âu, trong khi Mỹ gần như rút lui.

Ở cấp độ lớn hơn, chính sách của Mỹ đã phản tác dụng khi ngày càng đẩy Nga ngả vào vòng tay Trung Quốc, khiến mọi khả năng hòa giải với Nga để cân bằng Trung Quốc hiện giờ không còn trên bàn.

Ông Trump từng hy vọng thuyết phục Nga chấp nhận ngừng bắn ở Ukraine bằng cách đưa ra nhiều đề nghị hợp tác kinh tế. Song song với chuẩn bị cho thượng đỉnh Alaska, Steve Witkoff và đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev (người đứng đầu Quỹ đầu tư quốc gia Nga) đã tiến hành một loạt cuộc thảo luận tại Ả Rập Saudi, Washington và St. Petersburg. Hai bên được cho là đã bàn về các ưu đãi kinh tế, bao gồm nối lại đầu tư của Mỹ vào những lĩnh vực nhạy cảm như đất hiếm, hợp tác ở Bắc Cực – nơi lợi ích Mỹ và Nga có thể xung đột - cũng như vấn đề trừng phạt và bình thường hóa quan hệ ngoại giao, thương mại.

Bất chấp những trao đổi tích cực về kinh tế, ông Putin không bị thuyết phục rằng như vậy là đủ để tạm dừng chiến sự, và thực tế có thể ông cũng không hoàn toàn kiểm soát tình hình quân sự. Trước, trong và sau thượng đỉnh Alaska, quân đội Nga vẫn duy trì các cuộc tấn công dữ dội vào Ukraine, trong khi Ukraine tiếp tục tung drone tập kích vào Nga.

Quân đội Nga hiện đã có năng lực chiến thuật và tác chiến tốt hơn nhiều so với năm đầu cuộc chiến. Nhưng quân đội Ukraine đã chứng minh khả năng chịu tổn thất nặng mà vẫn cầm chân được bước tiến của Nga. Ukraine cũng thể hiện sự sáng tạo trong việc sử dụng drone và nhận được nhiều vũ khí phương Tây – một số còn vượt trội hơn vũ khí Nga.

Dù không hẳn là “vô định” như ông Trump nói, quân đội Nga có vẻ bị mắc kẹt trong thế trận do chính họ tạo ra.

Nhiều chuyên gia – từ cả hai phía – sẽ tranh luận về phân tích trên. Nhưng ông Trump đưa ra một điểm đáng chú ý: Nga không thể duy trì cuộc chiến cũng như gánh nặng kinh tế và nhân lực vô thời hạn, trừ khi có sự thay đổi lớn.

Ở chiều ngược lại, việc duy trì Ukraine cũng đồng nghĩa ngày càng cần nhiều tiền và thiết bị. Thủ tướng Đức Merz nay muốn dùng tài sản Nga bị tịch thu để hỗ trợ Ukraine, bởi Đức không còn tiền cho Ukraine (hay cho nhiều thứ khác, khi nền kinh tế Đức đang bên bờ khủng hoảng).

Ông Merz có thể thuyết phục các đối tác châu Âu cùng chi tiêu khoản tiền bị coi là tịch thu trái phép này - điều mà Nga có thể xem như hành động chiến tranh. Người châu Âu lo sợ việc sử dụng tài sản của Nga cho Ukraine sẽ khiến xung đột tiếp tục leo thang.

Trớ trêu thay, câu chuyện mà Zelensky đưa ra - rằng Ukraine sắp thắng và Nga sắp sụp đổ - vốn nhằm thu hút thêm ủng hộ, lại không hiệu quả với Trump và khiến châu Âu rơi vào thế khó.

Châu Âu có thể tiếp tục “đánh trống” hô hào, nhưng điều đó rất nguy hiểm. Hoặc họ phải bảo ông Zelensky làm điều mà ông Trump đã khuyên từ trước đó để đạt được một thỏa thuận. Có lẽ ngay cả Nga giờ đây cũng sẵn sàng.

Tham khảo thêm

Ông Trump tuyên bố Israel ủng hộ kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza, dồn Hamas vào thế 72 giờ sinh tử

Ông Trump tuyên bố Israel ủng hộ kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza, dồn Hamas vào thế 72 giờ sinh tử

Trả đũa ngay lập tức - ông Lukashenko cảnh báo nóng NATO

Trả đũa ngay lập tức - ông Lukashenko cảnh báo nóng NATO

Ông Stoltenberg tiết lộ ông Trump từng muốn thẳng tay loại một số thành viên khỏi NATO

Ông Stoltenberg tiết lộ ông Trump từng muốn thẳng tay loại một số thành viên khỏi NATO

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phương Tây phản ứng lại lời đe dọa của ông Zelensky đối với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine vì ông Zelenskye đã đe dọa sẽ sử dụng chúng để tấn công Moscow, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercuris nhận xét.

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga

Điểm nóng
Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga

"Họ sẽ không sống sót được", đại tá Mỹ cảnh báo về kế hoạch nguy hiểm của châu Âu

Điểm nóng
'Họ sẽ không sống sót được', đại tá Mỹ cảnh báo về kế hoạch nguy hiểm của châu Âu

Tổng thống một nước NATO phản hồi tuyên bố về chiến tranh với Nga

Điểm nóng
Tổng thống một nước NATO phản hồi tuyên bố về chiến tranh với Nga

NATO ra tuyên bố mới về cuộc xung đột ở Ukraine

Điểm nóng
NATO ra tuyên bố mới về cuộc xung đột ở Ukraine

Đọc thêm

Cả đời tiết kiệm, cuối đời mới nhận ra sai lầm
Xã hội

Cả đời tiết kiệm, cuối đời mới nhận ra sai lầm

Xã hội

Ông Suzuki tiết kiệm suốt đời để có 440.000 USD khi nghỉ hưu, nhưng vợ ông qua đời trước khi cả hai kịp tận hưởng số tiền tích lũy.

Hà Nội: Mưa lớn ngập nhiều nơi, xe chết máy la liệt, thợ sửa xe làm việc hết công suất
Xã hội

Hà Nội: Mưa lớn ngập nhiều nơi, xe chết máy la liệt, thợ sửa xe làm việc hết công suất

Xã hội

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, sáng 30/9, Hà Nội hứng chịu cơn mưa xối xả kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, hàng loạt phương tiện chết máy, nằm la liệt giữa đường. Tình trạng này khiến các tiệm sửa xe hoạt động hết công suất, thợ làm việc xuyên trưa.

Nông thôn Tây Bắc: Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị đưa dân tộc La Hủ vào diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 – 2030
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị đưa dân tộc La Hủ vào diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 – 2030

Lai Châu Ngày Mới

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại xã Thu Lũm (Lai Châu).

Trung vệ Trần Đình Trọng gửi tín hiệu tới HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Trung vệ Trần Đình Trọng gửi tín hiệu tới HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Trung vệ Trần Đình Trọng bày tỏ khát khao được trở lại cống hiến cho ĐT Việt Nam và khẳng định sẽ nỗ lực không ngừng để có cơ hội được HLV Kim Sang-sik triệu tập.

Trưởng thôn vi phạm nhiệm vụ: Có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm đến truy cứu trách nhiệm hình sự
Bạn đọc

Trưởng thôn vi phạm nhiệm vụ: Có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm đến truy cứu trách nhiệm hình sự

Bạn đọc

Trưởng thôn là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền cơ sở và nhân dân, giữ vai trò quan trọng trong tổ chức, điều hành đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, nếu không làm đúng nhiệm vụ, thậm chí vi phạm pháp luật, Trưởng thôn có thể bị xử lý từ miễn nhiệm, bãi nhiệm đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

'Thần đèn' Bộ đội Biên phòng giúp di dời hàng loạt nhà dân Đà Nẵng đến nơi an toàn
Tin tức

"Thần đèn" Bộ đội Biên phòng giúp di dời hàng loạt nhà dân Đà Nẵng đến nơi an toàn
5

Tin tức

Ngày 30/9, Đồn Biên phòng Ga Ry (Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triển khai lực lượng xuống thôn Pứt (xã Hùng Sơn) để giúp 7 gia đình di dời nhà tới nơi an toàn.

Giám đốc Điện ảnh CAND hé lộ bí mật chiếc máy bay DC-4 trong 'Tử chiến trên không'
Văn hóa - Giải trí

Giám đốc Điện ảnh CAND hé lộ bí mật chiếc máy bay DC-4 trong "Tử chiến trên không"

Văn hóa - Giải trí

Phim hành động "Tử chiến trên không" hé lộ quá trình dựng mô hình máy bay độc đáo - nơi diễn ra các cảnh kịch tính của phim.

Chủ tịch nước Lương Cường: Xây dựng Phú Thọ thịnh vượng trong kỷ nguyên mới, xứng tầm cội nguồn của dân tộc Việt Nam
Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường: Xây dựng Phú Thọ thịnh vượng trong kỷ nguyên mới, xứng tầm cội nguồn của dân tộc Việt Nam

Tin tức

Ngày 30/9, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Dân Việt giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.

Vụ 40 học sinh bán trú nhập viện sau khi ăn bánh tày ở Quảng Trị: Vì sao các em đã xuất viện nhưng không tới trường?
Xã hội

Vụ 40 học sinh bán trú nhập viện sau khi ăn bánh tày ở Quảng Trị: Vì sao các em đã xuất viện nhưng không tới trường?
4

Xã hội

Nhiều học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện sau khi ăn bánh tày, hiện sức khỏe đã ổn định và xuất viện nhưng không tới trường để học.

Giám đốc Sở Xây dựng làm Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Giám đốc Sở Xây dựng làm Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, sau khi sở này được tách ra thành lập sở mới.

Lào Cai: 3 đối tượng tung tin giả 'tàu lạ trôi dạt' giữa tâm bão số 10, bị phạt 22,5 triệu đồng
Tin tức

Lào Cai: 3 đối tượng tung tin giả "tàu lạ trôi dạt" giữa tâm bão số 10, bị phạt 22,5 triệu đồng

Tin tức

Trong bối cảnh địa phương đang gồng mình ứng phó với mưa bão, Công an tỉnh Lào Cai đã kiên quyết vào cuộc, xử phạt tổng cộng 22,5 triệu đồng đối với 3 trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật.

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy và hợp tác song phương
Thế giới

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy và hợp tác song phương

Thế giới

Diễn dàn sẽ mở ra một chương mới, một cơ chế đối thoại hiệu quả để làm sâu sắc hơn nữa sự thấu hiểu và tin cậy giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, trí thức và đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước cùng nhau đề xuất những sáng kiến thiết thực, góp phần làm sâu sắc và phong phú hơn nữa nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức không hoa, không quà, không văn nghệ
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức không hoa, không quà, không văn nghệ

Tin tức

Sáng 30/9, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ nhân dân tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện tốt '2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa'
Tin tức

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa"

Tin tức

Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa”.

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu nâng cao năng lực về lồng ghép giới cho cán bộ Hội phụ nữ, công chức văn phòng
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu nâng cao năng lực về lồng ghép giới cho cán bộ Hội phụ nữ, công chức văn phòng

Lai Châu Ngày Mới

Trong 2 ngày (29-30/9) Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới năm 2025 cho 52 học viên là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, công chức Văn phòng HĐND-UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ai đã lệnh ám sát Uông Tinh Vệ - nguyên Chủ tịch nước của Trung Hoa dân quốc tại Hà Nội?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai đã lệnh ám sát Uông Tinh Vệ - nguyên Chủ tịch nước của Trung Hoa dân quốc tại Hà Nội?

Đông Tây - Kim Cổ

Tối ngày 20/3/1939, tại Hà Nội ở phố Chợ Gạo (tiếng Bắc Kinh gọi là Gao liang) đã xảy ra vụ mưu sát Uông Tinh Vệ, nguyên Chủ tịch nước của Trung Hoa dân quốc (tức Trung Quốc dưới thời Quốc dân đảng). Vụ án xuyên quốc gia này đã làm xôn xao dư luận cả Việt Nam lẫn Trung Quốc thời bấy giờ.

Nữ diễn viên AI tham vọng 'soán ngôi' Scarlett Johansson
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên AI tham vọng "soán ngôi" Scarlett Johansson

Văn hóa - Giải trí

Tilly Norwood, nữ diễn viên ảo do studio Xicoia tạo ra, vừa ra mắt với vai chính trong tiểu phẩm hài “AI Commissioner” và ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi của giới làm phim và công chúng.

Hàng loạt ô tô 'chết đuối' nằm la liệt trên đường phố Hà Nội sau trận mưa kinh hoàng
Ảnh

Hàng loạt ô tô "chết đuối" nằm la liệt trên đường phố Hà Nội sau trận mưa kinh hoàng

Ảnh

Sáng ngày 30/9, sau khi trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) ngớt dần, một "di chứng" đau xót và tốn kém đã hiện ra khắp các tuyến phố trũng của Thủ đô: hình ảnh hàng loạt xe ô tô, trong đó có không ít xe sang tiền tỷ, bị chết máy, nằm bất động trong dòng nước.

Lộ diện HLV “mới mà cũ” ngồi “ghế nóng” SLNA
Thể thao

Lộ diện HLV “mới mà cũ” ngồi “ghế nóng” SLNA

Thể thao

Theo nguồn tin uy tín, CLB SLNA nhiều khả năng bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng ngồi ghế nóng sau khi HLV Phan Như Thuật từ chức.

Lắng nghe nông dân nói: Ngành Quản lý thị trường 'hiến kế' xây dựng kênh tiêu thụ nông sản quy chuẩn
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Ngành Quản lý thị trường "hiến kế" xây dựng kênh tiêu thụ nông sản quy chuẩn

Kinh tế

Trong nhiều nhiệm vụ, cần kết hợp đồng bộ nhiều yếu tố chính sách giám sát và chế tài đủ mạnh, liên kết sản xuất - tiêu thụ, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi nhận thức người tiêu dùng là giải pháp mang tính căn cơ, bền vững.

Hà Nội xuất hiện 65 điểm ngập trong mưa lớn kéo dài, rất nhiều đường phố biến thành sông
Tin tức

Hà Nội xuất hiện 65 điểm ngập trong mưa lớn kéo dài, rất nhiều đường phố biến thành sông

Tin tức

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài, trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập

Nóng: 'Ông lớn' của ngành bán dẫn Mỹ mở cùng lúc 3 văn phòng tại Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Nóng: "Ông lớn" của ngành bán dẫn Mỹ mở cùng lúc 3 văn phòng tại Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Tập đoàn Marvell Technology, công ty hàng đầu về giải pháp vi mạch và bán dẫn từ Mỹ, vừa khai trương ba văn phòng mới tại Việt Nam, đánh dấu sự tăng tốc mạnh mẽ trong việc mở rộng hoạt động.

Khánh thành 2 tuyến đường 'khủng' 855 tỷ đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai
Kinh tế

Khánh thành 2 tuyến đường "khủng" 855 tỷ đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Kinh tế

Sau nhiều năm thi công với không ít vướng mắc, hai tuyến đường huyết mạch có tổng vốn đầu tư hơn 855 tỷ đồng ở tỉnh Gia Lai đã chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Mưa kinh hoàng, người Hà Nội dựng 'đê mini', dùng máy bơm hút nước ra khỏi hầm
Ảnh

Mưa kinh hoàng, người Hà Nội dựng "đê mini", dùng máy bơm hút nước ra khỏi hầm

Ảnh

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), trận mưa lớn kéo dài từ đêm đến trưa ngày 30/9 đã khiến nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu trong nước. Để ngăn nước vào nhà, người dân tại các "rốn ngập" đã chủ động dùng đủ mọi vật dụng để dựng lên những con đập, rào chắn tạm bợ nhằm ngăn nước tràn vào nhà.

Hàng loạt chuyến bay, công trình trong các sân bay bị ảnh hưởng vì cơn bão số 10
Kinh tế

Hàng loạt chuyến bay, công trình trong các sân bay bị ảnh hưởng vì cơn bão số 10

Kinh tế

Ảnh hưởng cơn bão số 10, hàng loạt chuyến bay đến/đi các sân bay khu vực miền Trung đã bị ảnh hưởng buộc phải huỷ khai thác hoặc chuyển hướng hạ cánh. Ngoài ra, một số công trình trong các sân bay cũng bị thiệt hại.

Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công
Nhà nông

Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công

Nhà nông

Từ đầu năm đến nay, giá nhiều loại cá nước ngọt như: cá diêu hồng, cá rô phi, cá chép, cá lăng…nuôi trên sông La Ngà, sông Đồng Nai, sông Bé ở tỉnh Đồng Nai thường ổn định ở mức cao. Người nuôi cá lồng bè thu lợi nhuận tốt nên yên tâm đầu tư cho vụ nuôi mới.

Ông Trump tuyên bố Israel ủng hộ kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza, dồn Hamas vào thế 72 giờ sinh tử
Thế giới

Ông Trump tuyên bố Israel ủng hộ kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza, dồn Hamas vào thế 72 giờ sinh tử

Thế giới

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza đang “gần hơn bao giờ hết”, sau khi ông Netanyahu đồng ý với một kế hoạch 20 điểm đưa ra các thông số của lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên kế hoạch vẫn còn nhiều điểm mơ hồ.

Bố mẹ chồng lúc nào cũng than nghèo khổ, ăn uống đạm bạc, nhưng một cú điện thoại lạ đã phơi bày bí mật
Gia đình

Bố mẹ chồng lúc nào cũng than nghèo khổ, ăn uống đạm bạc, nhưng một cú điện thoại lạ đã phơi bày bí mật

Gia đình

Nó như một bí mật vừa hé lộ, vừa khiến tôi khâm phục, vừa khiến tôi hoang mang.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tin tức

Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 -2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin đọc nhiều

1

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

2

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

3

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

4

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

5

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?