Phát hiện một phần hộp sọ và nhiều bộ phận nghi là xương người cùng quần áo nữ trên núi tại Nghệ An

Ngày 20/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên. “Hiện, người thân của người mất tích đã đến nhận dạng, công an cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc” - vị lãnh đạo này cho biết.

Trước đó, vào chiều ngày 19/8, người dân địa phương phát hiện một phần hộp sọ nghi sọ người trên khu vực thuộc núi Đại Huệ, xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên. Thông tin nhanh chóng được người dân trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc. P.V

Ngày 20/8, Công an xã Hưng Nguyên, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường thực hiện chức năng theo thẩm quyền.

Khu vực phát hiện hộp sọ nằm trên núi, cách quốc lộ 46 khoảng hơn 1km, cách nghĩa trang khoảng hơn 500m. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số bộ phận nghi là xương người nằm rải rác cùng quần áo của nữ giới.

Người thân của một cô gái 23 tuổi, trú tại xã Kim Liên, mất tích lâu nay đã xác nhận một số mẫu thu tại hiện trường là của chị và đã đến để nhận dạng.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.