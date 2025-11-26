Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 26/11/2025 13:28 GMT+7

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Làm việc trong thời điểm này vất vả nhưng là vinh dự lớn

Thành An Thứ tư, ngày 26/11/2025 13:28 GMT+7
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng, không phải chỉ riêng Thủ đô Hà Nội, tất cả các bộ, ngành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng họp liên tục, họp đến tối để thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư… khối lượng công việc rất lớn, vất vả nhưng đầy vinh dự và tự hào.
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội (ngày 26/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tới dự và phát biểu. Ông nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của kỳ họp khi xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn, trong đó có các nghị quyết và báo cáo mang tính nền tảng cho sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh đến kết quả năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã chủ động, nỗ lực và kiên định mục tiêu ổn định, phát triển, đạt nhiều kết quả toàn diện. GRDP Thủ đô năm 2025 ước tăng 8,5%, vượt chỉ tiêu đề ra; GRDP bình quân đầu người đạt 176,4 triệu đồng. Thu ngân sách đạt 641,7 nghìn tỷ đồng, bằng 124,9% dự toán và tăng gần 25% so với năm trước. Thu hút FDI đạt 4,1 tỷ USD, tăng 52%.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo ông Chiến, Hà Nội tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị hai cấp; các giá trị văn hóa được phát huy; diện mạo đô thị phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đáng trân trọng mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đạt được. Nhiều nghị quyết của HĐND TP đã ban hành kịp thời, tháo gỡ vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn, đặc biệt trong triển khai Luật Thủ đô. Công tác chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp được thực hiện kỹ lưỡng; đại biểu HĐND phát huy trách nhiệm, thể hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng cử tri.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng chỉ ra một số hạn chế: chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động chưa tương xứng với tiềm năng; việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Hà Nội còn chậm; hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển. Ông nhấn mạnh các vấn đề như quản lý đất đai, xây dựng, ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm sông hồ… vẫn khiến cử tri lo lắng. Tình trạng dự án chậm tiến độ, gây lãng phí đất đai và nguồn lực vẫn kéo dài.

“Chúng tôi cũng rất chia sẻ với Hà Nội. Để giải quyết các tồn tại này không thể là một sớm một chiều, bởi nhiều vụ việc đã tồn tại từ lâu, có thể nói là bất cập, thậm chí là sai sót”, ông Chiến nói và cho rằng thường thì “pháp luật chỉ yêu cầu chúng ta thực hiện cho đúng, không có hướng dẫn nếu chúng ta làm sai thì làm lại như thế nào”.

“Đây là là một câu trả lời rất khó, nhưng không phải không làm. Theo chúng tôi, cần phải có cái nhìn khách quan có tính lịch sử, vì lợi ích chung của Nhà nước, của tập thể là trên hết, trước hết và đồng lòng, cùng nhau đồng thuận cao dưới sự lãnh đạo của Đảng và ứng xử thật lòng với nhau thì khó khăn mấy cũng vượt qua được”, ông Chiến chia sẻ.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước bối cảnh đất nước và Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ và thách thức đan xen, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là HĐND TP Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII.

Từ góc độ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Chiến đề nghị Hà Nội tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên xử lý triệt để các tồn đọng kéo dài; tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đô thị, môi trường, văn hóa, không gian sống – những vấn đề tác động trực tiếp đến người dân.

Ông chia sẻ rằng không chỉ Hà Nội mà toàn bộ hệ thống chính trị đều đang làm việc với cường độ cao. “Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp liên tục, họp đến tối để kịp triển khai nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Chí thư giao. Tổng Bí thư đã có lần nhấn mạnh, thời điểm hiện nay không chỉ cần nỗ lực mà phải nỗ lực phi thường”.

Ông Đỗ Văn Chiến cho rằng, dù công việc bộn bề và vất vả, song đây là vinh dự lớn đối với cán bộ và những người đang gánh vác trọng trách. “Phải nói thật, tôi cũng không còn trẻ, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới với khối lượng công việc đồ sộ, đó sẽ là kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời công tác để kể lại cho các thế hệ sau”, ông nói và nhấn mạnh dù “rất vất vả nhưng phải cố gắng” để hoàn thành nhiệm vụ.

Bày tỏ niềm tin vào tương lai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Hà Nội phải giữ vai trò tiên phong và dẫn dắt. Thủ đô sẽ vượt qua khó khăn, tạo khí thế và quyết tâm mới, xứng đáng với vị thế thành phố ngàn năm văn hiến, anh hùng, vì hòa bình và thành phố sáng tạo.

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã chủ động phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, để kỳ họp xem xét, thảo luận, quyết nghị và ban hành các nghị quyết bảo đảm quy định, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp thực tiễn.

Trên tinh thần trách nhiệm chung của cả hệ thống chính quyền Thủ đô, các nội dung do UBND TP trình đến đâu, được Thường trực HĐND TP chỉ đạo các Ban HĐND TP tiến hành thẩm tra ngay đến đó, họp cả ngày nghỉ, buổi tối, tận dụng từng ngày, từng giờ để thẩm tra kỹ lưỡng, kịp thời gửi tài liệu đến các đại biểu để có thêm thông tin trước khi quyết nghị.

