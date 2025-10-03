Quốc Trường “gặp thời tới” vì được đóng vai dễ thương và chung tình

Tai sự kiện, đạo diễn Vũ Thành Vinh xúc động nói: “Tôi đã mong chờ khoảnh khắc ra mắt này từ lâu. Tôi muốn làm phim để gắn kết những tình yêu thương. Đó là thông điệp tôi luôn gửi trong các tác phẩm của mình. Và hi vọng quý vị cũng yêu thương bộ phim này".

Đạo diễn Vũ Thành Vinh. Ảnh: NSX

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, Vũ Thành Vinh thừa nhận việc bước sang địa hạt điện ảnh là một thử thách lớn. Anh chia sẻ: “Gần 30 năm gắn bó với truyền hình, thật ra nếu không làm phim, tôi cũng vẫn ổn. Nhưng điện ảnh là một thử thách mà tôi khao khát từ rất lâu, là ước mơ mà mình đã chắt chiu, dành dụm nhiều năm để thực hiện. Vì vậy, điều khiến tôi áp lực nhất chính là làm sao thuyết phục khán giả tin rằng bản thân có thể thành công trong lĩnh vực này. Còn doanh thu, nếu tốt thì đó là nguồn động lực để tiếp tục tái đầu tư cho những dự án mới".

So với bộ phim đầu tay Hai Muối, anh cho rằng bản thân đã có sự tiến bộ rõ rệt. “Điện ảnh có sức mạnh rất lớn: nó không chỉ khơi gợi tình yêu đất nước, sự tự hào, mà còn chạm tới những góc sâu kín trong tâm hồn mỗi người. Qua bộ phim này, tôi muốn khán giả nhận ra rằng trong gia đình, trong tình yêu, đôi khi chúng ta vì thương mà làm người mình yêu tổn thương. Tình yêu cần sự kiên nhẫn. Chẳng ai muốn mình ngã, nhưng khi ngã, ai cũng mong có một vòng tay nâng mình dậy".

Quốc Thuận, Quốc Trường đạo diễn Vũ Thành Vinh tại sự kiện. Ảnh: NSX

Trong phim, diễn viên Quốc Trường đảm nhận vai bác sĩ Trường – một hình tượng trái ngược với các vai phản diện từng gắn liền với tên tuổi của anh. Anh nói: “Trước đến nay sở trường của Trường là những vai phản diện. Ngoài đời tôi không phản diện lắm, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần đóng vai phản diện thì lại hợp, khán giả nhớ và ấn tượng. Tuy nhiên, diễn lâu rồi thì bắt đầu thấy ngán, vì những nét đó lặp đi lặp lại mãi. Là diễn viên, tôi cũng không muốn bị rơi vào một khuôn mẫu, nên gần đây mình ưu tiên những vai chính diện nhiều hơn".

Quốc Trường cho rằng việc hóa thân vào vai bác sĩ Trường khá gần gũi với tính cách thật của mình: “Ngoài đời tôi vốn là người khá hài hước, dễ thương – mình tự tin như vậy – nên khi nhận những vai có tính cách tương đồng, tôi thấy dễ nhập vai hơn. May mắn trong phim này, đạo diễn Vinh mời tôi vào vai bác sĩ Trường, một nghề mà tôi rất yêu quý. Ngoài đời tôi cũng có nhiều bạn bè làm bác sĩ, nên cảm giác như ‘gặp thời tới’ – rất phù hợp để mình thử đưa nét tính cách ngoài đời vào nhân vật: vui vẻ, hoạt bát, dễ thương và chung tình".

Lâm Bảo Châu, MC Anh Tuấn, Quốc Trường tại sự kiện. Ảnh: NSX

Anh cũng chia sẻ về những thử thách khi đảm nhận vai diễn này: “Cái khó nhất khi hóa thân là lúc nhân vật tức giận – nếu không tiết chế sẽ dễ bị lộ chất phản diện. Vì vậy tôi luôn cố gắng thể hiện cảm xúc giận dữ và đau khổ theo cách của một người si tình, hiền lành, đáng yêu, để giữ đúng mạch tâm lý từ đầu đến cuối".

Khi được hỏi về việc lần này đóng cặp với nghệ sĩ Lê Khánh – người hơn anh 7 tuổi – thay vì những bạn diễn trẻ tuổi hơn, Quốc Trường dí dỏm đáp: “Chị Khánh rất xinh đẹp và chân dài. Tôi luôn xem chị là đàn chị trong nghề, và khi diễn chung, hai chị em hòa hợp bất ngờ".

Uyển Ân, Thuận Nguyễn tại Hà Nội. Ảnh: NSX

Bên cạnh tuyến chính, câu chuyện tình trẻ trung của cặp diễn viên Thuận Nguyễn và Uyển Ân cũng tạo điểm nhấn cho phim. Thuận Nguyễn nhận xét: “Uyển Ân là bạn diễn tuyệt vời, hết mình và lăn xả. Chúng tôi có chemistry đặc biệt, nên nhiều cảnh chỉ cần quay 1–2 lần là xong". Uyển Ân chia sẻ thêm: “Đóng cảnh yêu với người mới gặp quả thật khó. Nhưng với sự dẫn dắt của anh Thuận, cộng thêm bối cảnh lãng mạn, chúng tôi dễ nhập vai hơn".

Lâm Bảo Châu trở lại màn ảnh rộng với vai phản diện Lê Bi – một nhân vật phản diện, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ngoài đời. Anh kể: “Tôi bị cây gậy lớn đập vào lưng 5 lần khiến bầm tím cả lưng sau nhiều take quay". Khi được hỏi có lo khán giả sẽ ghét nhân vật này không, anh hài hước đáp: “Bị ghét là vui. Tôi còn muốn làm ngược lại để đảo chiều tình cảm khán giả". Anh cũng cho biết chính sự động viên của ca sĩ Lệ Quyên đã giúp anh thêm tự tin trở lại với nghệ thuật sau thời gian vắng bóng.

Ê-kíp Chị ngã em nâng tại Hà Nội. Ảnh: NSX

Trong phim, Phương Lan đảm nhận vai Đào – bạn thân của Hải Âu. Đây là vai diễn nhỏ nhưng mang lại nhiều tiếng cười và góp phần thúc đẩy mạch cảm xúc của cặp đôi chính. Sau hai năm vắng bóng, cô chia sẻ: “Vai Đào trong phim cũng chỉ là một vai nhỏ, nhưng tôi mong nhận được sự động viên của mọi người. Bản thân tôi luôn yêu quý phim Việt, hầu như phim nào ra tôi cũng đi xem. Với Chị ngã em nâng tôi cảm nhận đây là một ‘gia vị mới’, một món ăn tinh thần khác biệt trong năm nay. Tôi tin đây là một bộ phim mang tính chữa lành. Khi xem, mọi người sẽ cảm thấy yêu thương gia đình mình hơn, trân quý hơn những người anh, người chị, người em của mình".

Cặp diễn viên Thái Lan MosBank có mặt tại sự kiện ra mắt phim ở Hà Nội. Ảnh: NSX

Cặp diễn viên Thái Lan MosBank cũng góp phần tạo không khí vui nhộn tại buổi ra mắt khi gửi lời chào khán giả bằng những câu tiếng Việt ngắn như “Vợ ơi”, “Tôi yêu các bạn”, “Tôi yêu Hà Nội”, khiến cả khán phòng bật cười thích thú.

