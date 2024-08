Siêu biệt thự của Messi bị phá hoại

Biệt thự của Messi bị phá hoại

Hồi đầu tuần này, những kẻ hoạt động vì khí hậu đã đột nhập vào biệt thự của Messi ở Ibiza, Tây Ban Nha. Sau đó, chúng phun đầy sơn màu đỏ và đen lên những bức tường phía trước dinh thự. Theo ước tính, kinh phí để dọn dẹp sẽ tốn hàng ngàn bảng Anh.

Căn biệt thự của Messi bị phá hoại. Ảnh: AFP.

Các thành viên của nhóm đã công bố đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái trẻ đang làm việc với súng phun sơn và sơn đỏ, đen.

Không chỉ dừng lại ở việc phá hoại bề mặt ngôi nhà, những kẻ hoạt động vì khí hậu còn chụp ảnh với biểu ngữ "Help the planet eat the rich abrolish the police" (tạm dịch: giúp hành tinh ăn thịt người giàu, bãi bỏ cảnh sát) bên cạnh hồ bơi và sân bóng đá. Đây là nơi Messi cùng gia đình thường thư giãn khi nghỉ dưỡng trên hòn đảo này.

Những kẻ phá hoại chụp ảnh bên ngoài biệt thự. Ảnh: Instagram Futurovegetal.

Theo thông tin từ tờ The Sun, Messi không có mặt tại bất động sản mà anh được cho là đã mua vào năm 2022 khi vụ phá hoại xảy ra. Từ lâu, Messi đã là người hâm mộ việc nghỉ dưỡng trên đảo, bắt đầu từ thời gian anh còn chơi cho Barcelona. Anh và vợ Antonela cùng 3 đứa con thường xuyên được chụp ảnh vui vẻ ở địa điểm du lịch nổi tiếng này.

Mùa Hè năm ngoái, nhóm cực đoan này cũng phá hoại trụ sở của các đảng phái chính trị và ngân hàng hàng đầu Tây Ban Nha. Đồng thời, chúng đã nhắm vào hộp đêm Pacha nổi tiếng ở Ibiza. Không những vậy, những kẻ hoạt động vì khí hậu còn tự hào khoe khoang về thiệt hại mà họ đã gây ra cho tài sản ở Cala Tarida, phía Tây Ibiza lên các trang mạng xã hội.

Ảnh: Instagram Futurovegetal.

Nhóm bảo vệ môi trường này đã phủ sơn đen lên logo hình quả anh đào nổi tiếng của Pacha và xông vào câu lạc bộ bãi biển cao cấp Blue Marlin ở Cala Jondal với những biểu ngữ phản đối có nội dung: "Sự xa xỉ của các bạn là cuộc khủng hoảng khí hậu của chúng tôi".

Sau đó, chúng tiếp tục phá hoại một chiếc máy bay phản lực tư nhân tại sân bay của hòn đảo và làm điều tương tự với một chiếc du thuyền thuộc sở hữu của nữ thừa kế triệu phú Walmart - Nancy Walton Laurie.