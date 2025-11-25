Sơn La thực hiện các chương trình MTQG, xuất hiện các cách làm hay, mô hình tốt về giảm nghèo nông thôn

Đồng bào các dân tộc Sơn La vươn lên

Trở lại Sơn La, vùng đất từng in hằn trong ký ức bởi những con đường đất đỏ lầy lội, những nóc nhà gỗ xám bạc gió thời gian và cuộc sống tự cung tự cấp của đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú,…

Vài chục năm trước, nơi này còn bộn bề khó khăn, cái nghèo như đeo bám từng bản, từng sườn núi. Thế nhưng hôm nay, Sơn La đã khoác lên mình tấm áo mới.

Những tuyến đường bê tông thẳng tắp len lỏi đến từng bản, những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên san sát, màu xanh của cây ăn quả trải dài trên những triền đồi như minh chứng cho sức sống mới đang hồi sinh trên vùng đất này.

Những đổi thay mạnh mẽ đó bắt nguồn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đây được xem là nguồn lực quan trọng, giúp Sơn La đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ công ăn, việc làm và tạo việc làm cho hàng chục nghìn hộ dân vùng khó.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã giải ngân gần 758 tỷ đồng để thực hiện 7 dự án trọng tâm: phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn; đa dạng hóa sinh kế; hỗ trợ sản xuất; cải thiện dinh dưỡng; hỗ trợ nhà ở; truyền thông giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng đồng, công trình đường giao thông, nước sạch,..

Xã Huổi Một, tỉnh Sơn La - vùng đất đầy gian khó nay đã khởi sắc nhờ chương trình 1719. Ảnh: Văn Ngọc

Đi trên cánh đồng mía Phiêng Pằn những ngày này, thật dễ dàng cảm nhận được không khí mới. Những diện tích mía xanh mướt trải dài theo chân núi, xen lẫn tiếng nói cười rộn rã của bà con đang vào vụ.

Từ mô hình trồng mía nguyên liệu theo chuỗi giá trị được triển khai trên hơn 350 ha, thu hút hàng trăm hộ dân tham gia liên kết với Công ty CP Mía đường Sơn La. Người dân được hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật, lại được bao tiêu sản phẩm nên ai cũng yên tâm sản xuất.

Anh Lò Bun Hồng, bản Mờn, xã Phiêng Pằn phấn khởi chia sẻ: Hơn 1 ha mía của gia đình vụ này đạt hơn 100 tấn. Nhờ có doanh nghiệp đứng ra thu mua, thu nhập hơn 100 triệu đồng. Bà con mừng lắm, có công ăn việc làm, không lo đầu ra nữa.

Năng suất mía tăng 10%, thu nhập bình quân tăng hơn 12%/ha/năm, lợi nhuận đạt gần 40 triệu đồng/ha – những con số biết nói khẳng định hiệu quả của sự liên kết giữa Nhà nước – doanh nghiệp – nông dân.

Gia đình anh Lò Bun Hồng, bản Mờn, xã Phiêng Pằn có thu nhập ổn định từ liên kết trồng mía với Công ty CP Mía Đường Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ Phiêng Pằn, xã Yên Châu cũng là điểm sáng trong hành trình đổi thay từ Chương trình mục tiêu Quốc gia. Với 57 bản và hơn 32.000 nhân khẩu, Yên Châu từng được xem là xã khó. Vậy mà chỉ sau 4 năm triển khai chương trình, diện mạo nơi đây thay đổi rõ rệt.

Ông Đoàn Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Yên Châu, cho biết: Để các công trình, dự án thực sự phát huy hiệu quả, xã đã chủ động rà soát nhu cầu của từng bản, từng nhóm hộ, ưu tiên hỗ trợ đúng đối tượng.



Nguồn vốn Chương trình 1719 còn khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho nhân dân xã Yên Châu. Thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình 1719, giai đoạn 2021-2025, chính quyền xã đã huy động nguồn lực xây bể chứa, kéo đường ống dẫn nước từ vùng thấp lên bản cao, đồng thời cấp phát téc chứa nước dung tích 1,5m³ cho hơn 1.000 hộ dân, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Đến nay, 100% hộ được hỗ trợ téc nước đã có điều kiện tích trữ và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Nhiều công trình cấp nước cũ được sửa chữa, nâng công suất, mở rộng mạng lưới đến các bản vùng cao, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 đã làm đổi thay diện mạo các bản đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Yên Châu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%/năm; 100% bản có đường ô tô đến trung tâm được bê tông, nhựa hóa; 6 bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2 bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 hô trợ đồng bào các dân tộc xã Yên Châu tách nước sạch. Ảnh: Văn Ngọc

Hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Theo ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La: Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 là nguồn lực quan trọng để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, dân tộc.

Điểm đặc biệt của chương trình 1719 tại Sơn La là không chỉ đầu tư hạ tầng mà còn quan tâm bảo tồn văn hóa, thúc đẩy bình đẳng giới. Gần 200 thiết chế văn hóa, thể thao thôn bản được xây dựng; hàng trăm đội văn nghệ dân gian duy trì hoạt động; hơn 300 mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” giúp phụ nữ, trẻ em được bảo vệ và nâng cao vị thế.

Nông dân phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La, đẩy mạnh phát triển cà phê nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Sau gần 5 năm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, Sơn La đã: Thực hiện 51 công trình hạ tầng, duy tu 85 công trình; Xây dựng 3 mô hình chuỗi liên kết giá trị (cà phê, mía); Triển khai 5 dự án hỗ trợ cộng đồng (bò, dê sinh sản); Hỗ trợ dinh dưỡng cho 3.200 trẻ em, tư vấn cho 4.700 bà mẹ; Đào tạo nghề cho 7.835 lao động; Hỗ trợ nhà ở cho 1.400 hộ nghèo

Nhờ những nỗ lực không ngừng, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Sơn La giảm từ 21,6% (2021) xuống còn 10,89% (2024) và dự kiến chỉ còn 7,89% vào cuối năm 2025. Đây là mức giảm ấn tượng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đời sống đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Những ngày ở Sơn La, nhìn dòng điện sáng rực trên từng sườn đồi, nghe tiếng trẻ em nô đùa trong sân trường mới xây, chứng kiến những vườn cây trĩu quả đang mùa thu hoạch… chúng tôi cảm nhận rõ ràng một Sơn La đang chuyển mình mạnh mẽ.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Sơn La sẽ rà soát lại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tích hợp chính sách hỗ trợ đồng bộ, dễ thực hiện, tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết. Đồng thời, phân quyền mạnh hơn cho địa phương lựa chọn nội dung, ưu tiên tập trung nguồn lực, đảm bảo hiệu quả và bền vững.

Không còn là vùng đất khó của ngày nào, Sơn La giờ đây là miền đất hứa của những mùa trái ngọt, của hạ tầng khang trang, của niềm tin và nỗ lực vươn lên mạnh mẽ. Những chương trình giảm nghèo bền vững không chỉ giúp người dân thoát nghèo, mà còn mở ra cánh cửa phát triển lâu dài, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

