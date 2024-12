Sưởi ấm những giấc mơ vùng cao

Sáng 27/12, trong cái lạnh dưới 5 độ C, thầy và trò các cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tại xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã hòa vào không khí ấm áp của Chương trình “Đông Ấm Vùng Cao” 2024 do Báo NTNN/Dân Việt cùng các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm tổ chức.

Ngay từ sáng sớm, tại Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý, các em nhỏ đã tề tựu đông đủ, háo hức chờ đợi. Những chiếc áo ấm, đôi giày mới, chăn bông hay từng quyển vở mới cùng bánh kẹo được trao tận tay các em, kèm theo những lời chúc ấm áp từ các tình nguyện viên. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt trẻ thơ, những tiếng cười giòn tan vang lên xua tan đi cái lạnh buốt giá.

Các phần quà được đội ngũ ban tổ chức chuẩn bị từ sáng sớm.

Bên cạnh đó, các vật dụng hỗ trợ cho việc chăm sóc cho sự phát triển của các em học sinh như: Tủ cơm công nghiệp, sữa, cốc inox, bộ chăm sóc răng miệng, sữa tắm gội, men tiêu hóa,... cũng được đoàn từ thiện trao tặng đến nhà trường các cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.

Những tiết mục văn nghệ được các em học sinh thể hiện làm cho chương trình càng thêm phần rực rỡ với từng điệu múa, bài hát.

Không chỉ dừng lại ở việc giúp các em vượt qua cái rét mùa đông, chương trình còn tiếp thêm sức mạnh để các em nuôi dưỡng những ước mơ lớn. Những chiếc bút, quyển vở được trao không chỉ là công cụ học tập mà còn là lời khích lệ để các em tự tin bước trên con đường chinh phục giấc mơ tri thức.

Em Tẩn Tả Mẩy bày tỏ niềm vui khi đón nhận những phần quà ý nghĩa của chương trình.

Em Tẩn Tả Mẩy - Học sinh lớp 5A1, Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng em được tham gia vào một chương trình với nhiều phần quà như thế này. Em cảm thấy rất vui và hào hứng. Nhận được các món quà của các cô, chú nhà hảo tâm, cháu càng có thêm niềm tin mình sẽ thực hiện được ước mơ làm cô giáo của mình. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng tin và sự yêu thương của mọi người”.

“Đông Ấm Vùng Cao” 2024 đã sưởi những “tia nắng nhân ái”, mang đến niềm vui trong trẻo cho các em thơ.

Trong khuôn khổ chương trình, thầy Trần Anh Khoa - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý bày tỏ: “Chương trình "Đông Ấm Vùng Cao" không chỉ mang đến hơi ấm cho các em học sinh, mà còn là nguồn động viên lớn lao để các em cố gắng hơn trong học tập. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với vùng cao Y Tý. Hy vọng rằng, chương trình sẽ tạo cho các em học sinh nguồn cảm hứng mới, để các em trở thành người con ngoan, người trò giỏi. Trân trọng cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm đến với các con”.

Thầy Trần Anh Khoa - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý bày tỏ lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình.

Kết thúc ngày hội, không chỉ các em nhỏ mà cả các thầy cô, phụ huynh đều bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng của những người thực hiện chương trình. Những món quà đến từ trái tim đã để lại ấn tượng sâu sắc, như lời nhắc nhở rằng tình người luôn là nguồn sáng bất tận, sưởi ấm cả những nơi xa xôi nhất.

Những khoảnh khắc ấn tượng tại “Đông Ấm Vùng Cao” 2024

2 tủ cơm công nghiệp được dành tặng cho thầy và trò nhà trường, với ý nghĩa mang đến những bữa cơm thơm ngon, tròn vị cho các em.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cùng nhãn hàng TH True Formula đã dành tặng cho các em học sinh nơi đây 28.224 cốc sữa dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các em.

Từng chiếc áo ấm được trao tận tay các em học sinh vùng cao trong niềm vui và xúc động, mỗi chiếc áo sẽ là người bạn đồng hành, sưởi ấm các em qua mùa Đông giá rét.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N chia sẻ: “Hôm nay, tôi vô cùng hạnh phúc khi được tham gia Chương trình “Đông Ấm Vùng Cao” tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đứng giữa không khí ấm áp này, tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết giá trị của sự sẻ chia. Tôi tin rằng những chiếc áo ấm, quyển vở hay những món quà được trao hôm nay không chỉ giúp các em vượt qua mùa đông khắc nghiệt, mà còn tiếp thêm sức mạnh để các em theo đuổi ước mơ”.

Bộ dụng cụ học tập bao gồm bút, vở, bút màu, bảng đen,... cũng được gửi tặng đến các học sinh các cấp tại địa phương.

Bộ máy tính xách tay không chỉ là món quà vật chất mà còn là cánh cửa mở ra tri thức, kết nối và cơ hội học tập cho các em học sinh vùng cao. Món quà thể hiện sự quan tâm sâu sắc từ chương trình và các nhà tài trợ đối với tương lai thế hệ trẻ.

Những chiếc chăn ấm được trao tặng sẽ góp phần sưởi ấm mùa Đông cho các con học sinh nơi đây.

Đại diện nhãn hàng BibiHe trao tặng cho nhà trường phần quà là 100 bộ tắm gội Pampoo Kids, 100 hộp men tiêu hóa Gut Health Plus, chăm sóc cho sức khỏe và sự phát triển của các em học sinh nhà trường.

Các thành viên đoàn từ thiện cùng tham gia hoạt động trao tặng bánh kẹo và áo ấm cho các em học sinh tại sân trường. Đây là phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm mà các nhà tài trợ muốn gửi đến các em, nhằm mang đến niềm vui và sự ấm áp trong mùa đông này.