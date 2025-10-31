Đề xuất áp dụng giá đất cụ thể cho dự án có quy mô từ 100 ha trở lên

VNREA kiến nghị xác định giá đất cụ thể cho dự án quy mô lớn

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã có công văn góp ý đối với một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo VNREA, việc áp dụng bảng giá đất để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho tất cả các dự án khi được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất là chưa phù hợp.

Hiệp hội phân tích, bảng giá đất hiện nay chủ yếu được xây dựng dựa trên các khu vực đã có hạ tầng ổn định. Trong khi đó, nhiều dự án mới có quy mô lớn, mặt bằng phức tạp, chi phí đầu tư cao hoặc nằm tại những địa điểm chưa có bảng giá đất hoặc nếu có thì việc áp dụng bảng giá đất cũng không phù hợp, khiến việc áp dụng bảng giá đất sẵn có trở nên thiếu thực tiễn.

VNREA đề xuất cần áp dụng giá đất cụ thể đối với dự án có quy mô lớn, cũng như các khu vực mới phát triển hoặc chưa có bảng giá đất. Ảnh: Gia Linh

Do đó, VNREA đề xuất cần xác định các trường hợp áp dụng giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án có quy mô sử dụng đất lớn từ 100 ha trở lên và các dự án đầu tư tại các khu vực mới phát triển, chưa có bảng giá đất.

Trong một diễn biến liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, đã hoàn thiện dự thảo tờ trình về bảng giá đất giai đoạn 2026, áp dụng trên địa bàn thành phố từ ngày 1/1 đến 31/12/2026.

Theo dự thảo, bảng giá đất được chia thành 17 khu vực, trong đó các khu vực từ 1 đến 6 có mức điều chỉnh tăng nhẹ, khoảng 2% so với hiện hành. Tuy nhiên, mức tăng mạnh nhất ghi nhận tại các xã ngoại thành có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Đáng chú ý, khu vực 9 (gồm các xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Liễu, Đông Sơn, An Khánh) có mức giá đề xuất tăng cao nhất tới 26%. Giá đất cao nhất tại khu vực này là 64,7 triệu đồng/m2 ở đoạn Quốc lộ 32 (giáp phường Xuân Phương – ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung – Di Trạch). Bình quân, giá đất ở vị trí 1 đạt 30,4 triệu đồng/m2, tăng đáng kể so với 26,8 triệu đồng/m2 hiện nay.

Ngoài ra, khu vực 7 (gồm 9 xã như Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc) và khu vực 10 (gồm 12 xã thuộc các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên...) đều có mức tăng khoảng 25%.

Giá đất ngoại thành Hà Nội tăng mạnh trong giai đoạn 2026, có nơi tới 26%. Ảnh: Phạm Hưng

Theo báo cáo của Công ty CP Thẩm định giá và Thương mại VIC – đơn vị tư vấn thẩm định giá đất, xu hướng đầu tư đất nền tại các huyện ngoại thành và các khu vực có quy hoạch lên quận (trước đây), gần tuyến vành đai hoặc khu đô thị mới đang tăng mạnh trở lại. Nguyên nhân là do dịch chuyển dân cư ra vùng ven, cùng với thông tin quy hoạch, hạ tầng và điều chỉnh đơn vị hành chính, khiến giá đất giữa trung tâm và ngoại thành ngày càng phân hóa.

Các chuyên gia bất động sản nhận định, đợt điều chỉnh bảng giá đất lần này được đánh giá là phản ánh sát hơn với giá thị trường, đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác thu hồi, bồi thường, tính thuế và chuyển quyền sử dụng đất, góp phần ổn định thị trường bất động sản Thủ đô trong giai đoạn tới.