Cổ phiếu bất động sản 'gãy trụ', VN-Index 'bốc hơi' gần 30 điểm ngày cuối tháng 10

Cổ phiếu bất động sản “đỏ lửa” phiên cuối tuần: Họ Vingroup mất mốc kỷ lục, kéo thị trường lao dốc

Kết phiên giao dịch cuối tuần ngày 31/10, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận màu đỏ rực lửa với 54 mã giảm giá, 2 mã giảm sàn và chỉ 23 mã tăng giá, 4 mã tăng trần.

Nhóm trụ nhà Vingroup đồng loạt giảm mạnh kéo chỉ số ngành giảm sâu khi giảm 4,16% xuống 95,88 điểm. Đây cũng là nhóm ngành kéo toàn thị trường chung lao 'cắm đầu' trong phiên hôm nay.



Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 31/10. Ảnh: Vietstock

Cụ thể, bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup giảm mạnh từ 3 đến hơn 6% trong phiên. Trong đó, mã VIC của Vingroup giảm mạnh nhất với 6,42% so với phiên giao dịch liền kề, xuống 191.000 đồng/cổ phiếu, chính thức mất mốc kỷ lục 200.000 đồng. Theo sau là mã VHM của Vinhomes khi giảm 4,62% xuống 99.200 đồng/cổ phiếu và VRE giảm 3,76% xuống 33.300 đồng/cổ phiếu.

Không ngoại lệ, mã VPL của Vinpearl cũng ghi nhận giảm 0,52% xuống 77.100 đồng/cổ phiếu.

Thậm chí, 2/3 mã họ nhà Vingroup góp phần 'đá bay' hơn 15 điểm vào chỉ số chung trong phiên hôm nay.

Diễn biến cổ phiếu họ nhà Vingroup trong thời gian qua. Ảnh: FireAnt

Quay lại bảng điện tử, sắc đỏ ngập tràn ở nhiều mã khác như: CEO -6,96%; DXG -4,48%; PDR -3,63%; KBC -1,41%;...

Ở chiều ngược lại, sắc xanh chiếm diện tích rất nhỏ với mã KHG +3,66%; IDC +0,26%; SZC +0,65%; SCR +0,23%;...

Thậm chí, nhiều mã bluechips bất ngờ tăng kịch trần phản ánh dòng tiền đầu cơ như: LDG tăng 6,98%; BCR +14,29%; TN1 +6,69% và RGG +14,52%.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng tháng 10. Ảnh: Vietstock

VN-Index giảm 30 điểm, kết thúc tháng 10 dưới mốc 1.640



Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với sắc đỏ bao trùm. VN-Index giảm thêm 30 điểm, lùi về dưới mốc 1.640 điểm. Rổ VN30 còn 1.885 điểm, mất gần 40 điểm, trong đó có 21 mã giảm và chỉ 8 mã tăng.



Kết phiên, HNX-Index giảm 1,11 điểm xuống 265,85 điểm nhưng UPCoM-Index lại ngược chiều khi tăng nhẹ 0,04 điểm lên 113,46 điểm.



Thanh khoản toàn thị trường đạt 13.190 tỷ đồng, tương đương gần 455 triệu cổ phiếu. Riêng HOSE ghi nhận hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 9% so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn khoảng 20% so với trung bình 1 tuần gần đây.



Độ rộng thị trường ghi nhận 45 mã tăng trần, 330 mã tăng giá và 414 mã giảm giá, 21 mã giảm sàn. Tương tự, sắc đỏ có phần áp đảo trong rổ VN30 với 21 mã giảm giá và 8 mã tăng giá.



Không chỉ nhóm trụ, loạt cổ phiếu midcap tăng mạnh thời gian qua cũng bị xả hàng. GEX tiếp tục giảm sàn, còn 44.050 đồng/cổ phiếu; các mã DIG, PDR, VIX, VSC... đồng loạt mất hơn 3%.



Về mức độ ảnh hưởng, những mã như VIC, VHM, VCB và VJC có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index với gần 20 điểm giảm. Ở chiều ngược lại, GAS, GVR, ACB và FPT là những mã đã kìm chân đà giảm nhưng không đáng kể.



Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 521 tỷ đồng, tập trung vào VIC, VHM, CTG,...



Ở chiều mua ghi nhận nhiều mã lớn được gom như: VIX +107,5 tỷ đồng. Theo sau là KDH, FPT, GEX, VRE,... đang được mua nhưng ở mức thấp dưới 100 tỷ đồng.

