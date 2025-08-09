Thị trường tài sản số hôm nay 9/8: Biến động trái chiều, Việt Nam dự kiến có mấy sàn giao dịch?

Thị trường tài sản số hôm nay 9/8: ETH, SOL, DOGE tiếp đà tăng, Bitcoin, XRP giảm nhẹ

Cập nhật tại thời điểm 6h30 sáng 9/8 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) giảm nhẹ 0,52% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 116.879 USD, vốn hoá thị trường đạt gần 2.330 tỷ USD. Dù vậy trong 7 ngày qua, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới BTC vẫn tăng 3,17%.

BTC và XRP là hai đồng tiền hiếm hoi giảm trong 24 giờ dù toàn thị trường không bật tăng ở mức cao.







Sự chú ý tiếp tục đổ dồn vào Ethereum (ETH) khi tăng 2,94% trong 24 giờ qua, chạm mốc 4.000 USD, tăng tới 15,42% trong một tuần qua và tăng tới 45,39% trong một tháng qua.

ETH đã quay trở lại mức 4.000 USD lần đầu tiên trong vòng 8 tháng khi Bitcoin mất bớt thị phần vốn hóa trên thị trường crypto. Dựa trên mô hình cũ, nhà phân tích Ted Pillows tin rằng mục tiêu 5.000 USD với ETH hoàn toàn khả thi trước khi quý này khép lại.

Ở một góc nhìn khác, nhà phân tích Rekt Capital cũng đưa ra một tín hiệu tích cực: tỷ lệ thống trị của Ethereum (ETHDOM) vừa lần đầu tiên vượt mốc 12% trong xu hướng tăng – một cột mốc chưa từng xuất hiện trong suốt 5 năm qua, cho thấy dòng tiền đang dần chuyển dịch về phía ETH.

Dogecoin (DOGE) cũng đang trong đà bứt phá khi tăng hơn 4% trong 24 giờ qua, ghi nhận mức tăng ấn tượng, với mốc 0,2312 USD và tăng tới 28% trong vòng một tháng.

Với mức vốn hóa thị trường hiện tại đã lên tới 34,86 tỷ USD, đồng tiền điện tử mang biểu tượng chú chó Shiba Inu này đã củng cố vị trí vững chắc trong top 10 đồng coin lớn nhất thế giới.

Chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng Ali Martinez đã chia sẻ biểu đồ cho thấy DOGE hiện đang giao dịch trong “kênh tăng giá dài hạn” – vùng giá từng nhiều lần mở đầu cho các đợt tăng mạnh trong quá khứ.

Theo ông Ali, các đợt tăng giá lịch sử của Dogecoin vào năm 2017, 2021 và đầu năm 2023 đều bắt đầu từ vùng giá tương tự. Điều này làm nhiều người kỳ vọng rằng DOGE đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mới.

Tương tự Stellar (XLM) sau cú tăng rất mạnh hơn 13% ngày hôm trước, tiếp tục tăng 2,71%. Tuy nhiên các trader vẫn nên cảnh giác với khả năng điều chỉnh do áp lực chốt lời trong các phiên giao dịch sắp tới.

Việt Nam dự kiến có mấy sàn giao dịch tiền số?

Tại buổi tập huấn chuyên đề "Khung pháp lý và nhận diện nguy cơ lừa đảo tài sản mã hóa", ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, sàn giao dịch tài sản số sẽ xây dựng chính sách huy động vốn rõ ràng, thu hút các doanh nghiệp và cá nhân phát hành tài sản mã hóa thông qua quy trình minh bạch.

"Sàn sẽ chịu trách nhiệm lưu ký và quản lý tài sản thực để đảm bảo cho tài sản mã hoá, đồng thời cảnh báo định kỳ cho Bộ Tài chính về các hoạt động phát hành", ông Phan Đức Trung nói.

Dự kiến sẽ có 5 sàn được cấp phép thí điểm giao dịch tài sản số.

Chủ tịch VBA cũng thông tin thêm dự kiến có khoảng 5 sàn sẽ được cấp phép thí điểm giao dịch tài sản số, có khả năng kết nối với các sàn quốc tế để đảm bảo tính thanh khoản và cạnh tranh. Bên cạnh đó, dự kiến cho phép giao dịch các loại tài sản mã hóa phổ biến như Bitcoin, Ethereum…

Trước đó tại họp báo Chính phủ chiều 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết cơ quan này đang xây dựng dự thảo Nghị định về thí điểm giao dịch tài sản số, Bộ đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm của các nước trong khu vực và quốc tế. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ chính trị, Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh dự thảo, trình Chính phủ ký ban hành, nếu sớm sẽ trong tháng 8.

Các tỷ phú công nghệ của Erebor sử dụng mối quan hệ chính trị để được chấp thuận ngân hàng crypto

Erebor, một ngân hàng crypto mới nổi, gần đây đã phát hành một bản ghi nhớ gọi vốn tuyên bố rằng họ kỳ vọng sẽ có giấy phép ngân hàng trong thời gian bằng một nửa so với bình thường.

Một số nhà sáng lập tỷ phú công nghệ của Erebor là đồng minh của Trump và có kết nối trực tiếp với các cơ quan quản lý liên quan. Bản ghi nhớ này tuyên bố rõ ràng rằng “mạng lưới chính trị của họ sẽ hoàn thành việc này” với tốc độ cực nhanh.

Ngành công nghiệp crypto chắc chắn có thể sử dụng một ngân hàng phục vụ cho lợi ích của mình. Erebor dự định trở thành “thực thể được quản lý nhiều nhất thực hiện và tạo điều kiện cho các giao dịch stablecoin,” tích hợp Web3 ở mọi tầng lớp.

Nếu thành công, tổ chức này có thể đại diện cho một nền tảng lớn cho sự tích hợp của TradFi với crypto.