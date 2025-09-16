Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có ý nghĩa quan trọng"

Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng 16/9. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên toàn quốc.

Hội nghị diễn ra tại điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên toàn quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị mở đầu với chuyên đề 1 về "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW".

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Đây là Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng nằm trong tổng thể các Nghị quyết vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành. Đảng và Nhà nước xem giáo dục là quyết sách hàng đầu, là quyết định tương lai của dân tộc và cho thấy tầm quan trọng của giáo dục".

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, có 4 nhóm vấn đề chính trong Nghị quyết 71 là thực trạng, tình hình, cần thiết ban hành Nghị quyết; Mục tiêu; Nhiệm vụ, giải pháp và Tổ chức thực hiện. Trong đó, cần tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ 8 nhiệm vụ:

1. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

2. Đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo.

3. Tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới.

4. Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo.

5. Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông.

6. Cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao.

7. Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

8. Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng chỉ ra: Chúng ta thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế như đầu tư giáo dục đào tạo chưa tương xứng với phát triển; tiếp cận giáo dục còn chênh lệch vùng miền và đối tượng; đội ngũ nhà giáo và điều kiện giáo dục chưa đạt yêu cầu; Giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, đội ngũ lao động còn mỏng; bạo lực học đường, ma túy học đường còn diễn ra phức tạp; gắn kết "3 nhà" chưa tốt; năng suất lao động chưa cao...

Có những nhóm nguyên nhân chủ quan gây nên hạn chế này là nhận thức tư duy chưa đầy đủ, việc triển khai chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao; thể chế chưa đồng bộ; ưu đãi đầu tư chưa hấp dẫn; ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu trong khi nguồn lực còn hạn chế; quản lý nhà nước về giáo dục chưa hiệu quả và thông suốt, thực tiễn nhanh hơn, quản lý thì lạc hậu, tổ chức hội đồng trường gây khó khăn cho hoạt động…; tâm lý trọng danh trong xã hội còn nặng nề, coi trọng bằng cấp hơn thực lực.



"Thế giới chuyển biến rất nhanh, vì vậy Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là yêu cầu khách quan. Giáo dục chúng ta cần nhanh và bền vững. Trong bối cảnh đó, đột phá nguồn nhân lực chất lượng cao, cách làm mới, con người mới và cũng cần làm mới lại chính chúng ta...", Thủ tướng cho biết.

"Đầu tư cho con người chính là đầu tư cho sự phát triển, đầu tư cho tương lai của dân tộc"

Từ tình hình nêu trên, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 khai thông điểm nghẽn, chấn hưng giáo dục nước nhà, chúng ta phải nhận ra yếu kém để quyết liệt điều chỉnh trên cơ sở dẫn dắt, định hướng của Bộ Chính trị, sức mạnh của toàn dân.



Thủ tướng cho biết các công việc cần thực hiện trong thời gian tới: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ đã ban hành, còn hiệu lực thực hiện liên quan đến giáo dục và đào tạo để điều chỉnh, đồng bộ thống nhất với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết này, hoàn thành trong năm 2025.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nội dung nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT trước ngày 1/12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, kịp thời báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động; bám sát các nội dung liên quan trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện báo cáo theo quy định.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện hằng năm theo Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Cuối cùng, Thủ tướng nhắc lại lời dặn dò của Bác Hồ “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” và nhấn mạnh: "Các Nghị quyết của chúng ta gần đây xem con người là yếu tố quan trọng nhất. Đầu tư cho con người chính là đầu tư cho sự phát triển, đầu tư cho tương lai của dân tộc".