Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Nhà nông
Thứ tư, ngày 26/11/2025 06:25 GMT+7

Thứ cá đồng xưa rẻ rề, bơi cả đàn dưới ao, cả bầy ngoài ruộng, ai ngờ nấu canh bén vị, ăn vào giúp điều hòa huyết áp

+ aA -
Lương y Chu Văn Tiến (Hà Nội) Thứ tư, ngày 26/11/2025 06:25 GMT+7
Xin giới thiệu món ăn bài thuốc độc đáo từ con cá diếc-loài cá đồng xưa rẻ rề, bơi cả đàn dưới ao, bơi cả bầy ngoài ruộng, bài thuốc từ canh cá diếc nấu lá dâu tằm của cố lương y Nguyễn Văn Yến để bạn đọc tham khảo, áp dụng khi cần thiết.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo thống kê của ngành y tế thì ở nước ta, tỉ lệ tăng huyết áp trong cộng đồng lên đến 27% ở những người từ tuổi 25 trở lên

Duy trì cấm nhập khẩu từ Philippines, giá gạo Việt Nam "án binh bất động", một quốc gia Nam Á đấu thầu mua 50.000 tấn

Tăng huyết áp hiện là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch, đột quỵ, suy thận… để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, bệnh tăng huyết áp có thể phòng tránh được bằng ẩm thực trị liệu, trong đó có món canh cá diếc nấu lá dâu tằm.

Xin giới thiệu món ăn bài thuốc-canh cá diếc nấu lá dâu tằm độc đáo của cố lương y Nguyễn Văn Yến để bạn đọc tham khảo, áp dụng khi cần thiết.

Nguyên liệu nấu canh cá diếc gồm một con cá diếc còn sống, nặng 100 g – 200 g; lá dâu non 30 g – 50 g rửa sạch để ráo, xắt sợi.

Cá diếc, loại cá đồng, xưa rẻ rề, nay là loài cá đặc sản bình dân, được cả người thôn quê lẫn người thành thị ưa thích tìm mua về chế biến cơm nhà, trong đó có món canh cá diếc nấu lá dâu tằm ăn vào giúp điều hòa huyết áp...

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt

Rửa sạch cá diếc cho vào chậu nước muối pha loãng để cá nhả hết nhớt. Sau đó, cho lượng nước vừa phải vào luộc. Cá diếc chín thì gỡ thịt để riêng. Sau đó đem tất cả thịt cá diếc, nước luộc cá và lá dâu nấu thành canh, nêm gia vị vừa đủ múc ra tô ăn nóng, có thể ăn hằng ngày.

Món ăn canh cá diếc nấu lá dâu tằm này đã được kiểm chứng là thích dụng cho người tăng huyết áp, xơ vữa động tĩnh mạch, các bệnh lý tim mạch (đau thắt ngực, hồi hộp trống ngực, suy tim)...

Canh cá diếc nấu lá dâu tằm cũng hỗ trợ chữa các chứng, các bệnh lý về phổi và phế quản (hen phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, phế quản mãn tính...), phụ nữ tuổi mãn kinh, âm hư hỏa vượng (bốc hỏa, hoa mắt chóng mặt…), bí đại tiểu tiện, niêm mạc khô rát, chảy nước mắt do can thận âm hư.

Một loài cá đặc sản Việt Nam, hễ "có việc" là nối đuôi nhau ngược nước, đi câu ở suối Tha La Tây Ninh giật liên tục

Lá dâu tằm, nguyên liệu quan trọng để nấu canh cá diếc, món ngon dễ ăn giúp điều hòa huyết áp.

Vùng đất này ở Nghệ An la liệt lan rừng quý, có cây lạ thả tha la chuỗi quả như ngàn, vạn chuỗi ngọc bích hiếm thấy

Người trung tuổi, người cao tuổi mắc bệnh u xơ tiền liệt tuyến với các biểu hiện rối loạn tiểu tiện như đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu khó…cũng nên dùng canh cá diếc nấu lá dâu tằm.

Món canh cá diếc nấu lá dâu tằm này cũng rất tốt cho người làm việc trong môi trường áp lực công việc cao, suy giảm trí nhớ, khả năng tình dục suy giảm và đái tháo đường...

Sở dĩ món canh cá này có những tác dụng tốt như vậy là vì theo phân tích của thiền sư Tuệ Tĩnh, cá diếc có tác dụng điều hòa khí huyết, thanh can giáng hỏa, chống nôn, chống chảy máu và bổ dưỡng.

Cá diếc là loại cá đồng dễ kiếm, dễ thấy được dùng để bồi bổ cơ thể, chữa các bệnh liên quan đến huyết mạch, can, phế, đại tràng và mắt...

Lá dâu thì tính mát vào hai kinh can, phế; có tác dụng thanh đờm, tán phong, thanh nhiệt, lương huyết, sáng mắt, dãn mạch, hạ áp, hỗ trợ cơ thể sản sinh, điều tiết insulin trong bệnh đái tháo đường, ức chế trực khuẩn thương hàn, tụ cầu khuẩn.

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ

Cổ nhân còn dùng lá dâu để cấp cứu cơn tăng huyết áp kịch phát. Lá dâu và cá diếc cũng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có hàm lượng đạm cao, nhiều acid amin cùng các nguyên tố vi lượng, đường và calcium.

Tuy nhiên, cần chú ý là những người tì vị hư hàn, âm thịnh, thận dương hư (lạnh tứ chi, sợ lạnh, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu…) thì không nên dùng.

Tham khảo thêm

Vặt loại rau dại sau mưa ở miền Tây, đem nấu canh cá lóc, húp một muỗng thấy tỉnh cả người

Vặt loại rau dại sau mưa ở miền Tây, đem nấu canh cá lóc, húp một muỗng thấy tỉnh cả người

Ngon hơn thịt sườn, cá thu, loại rau lung tung, lít nhít này xưa nhà nghèo 'lùa cơm', nay rau đặc sản đãi nhà giàu

Ngon hơn thịt sườn, cá thu, loại rau lung tung, lít nhít này xưa nhà nghèo "lùa cơm", nay rau đặc sản đãi nhà giàu

Quên cá thịt đi, húp miếng canh rau tập tàng nấu tép đồng, cái nóng nực, cái chán ăn rơi đâu mất rồi

Quên cá thịt đi, húp miếng canh rau tập tàng nấu tép đồng, cái nóng nực, cái chán ăn rơi đâu mất rồi

Một loại rau rừng ở Cao Bằng, dân vặt lá, hái hoa về nấu canh, ngọt như mì chính, húp vài thìa tỉnh cả người

Một loại rau rừng ở Cao Bằng, dân vặt lá, hái hoa về nấu canh, ngọt như mì chính, húp vài thìa tỉnh cả người

Thứ rau dại mọc vạ vật bờ sông, bờ suối vặt về đem nấu canh cá, húp mấy thìa nước đã thấy khỏe cả người

Thứ rau dại mọc vạ vật bờ sông, bờ suối vặt về đem nấu canh cá, húp mấy thìa nước đã thấy khỏe cả người

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Người ta vẫn gọi nghề đánh cá, trong đó có đánh bắt cá kích thước lớn trên sông Đà Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ mới) là "nghề săn thủy quái". Những câu chuyện về săn lùng, đánh bắt loài cá kích thước lớn "khổng lồ" nơi dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam này khiến chúng tôi không khỏi lạnh người.

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?

Nhà nông
Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?

Cố GS.TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học lai tạo vô số giống lúa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Nhà nông
Cố GS.TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học lai tạo vô số giống lúa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo

Nhà nông
Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã tăng cấp, mạnh cấp 9, giật cấp 11, dự báo mai đạt cấp độ cực đại

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã tăng cấp, mạnh cấp 9, giật cấp 11, dự báo mai đạt cấp độ cực đại

Đọc thêm

Không có kỳ tích nào cho nam diễn viên khóc cầu cứu
Văn hóa - Giải trí

Không có kỳ tích nào cho nam diễn viên khóc cầu cứu

Văn hóa - Giải trí

Dù nhận được sự hỗ trợ tài chính, vợ nam diễn viên Tuấn Kiệt không thể vượt qua được bệnh tật. Cô qua đời chỉ sau chưa đến 20 ngày kể từ thời điểm chồng khóc cầu cứu cộng đồng mạng.

Loại thịt được ăn nhiều nhất Việt Nam, nhiều thứ 4 thế giới, rẻ hơn thịt bò, ngon thịt cừu, chế biến cách này cực ngon
Gia đình

Loại thịt được ăn nhiều nhất Việt Nam, nhiều thứ 4 thế giới, rẻ hơn thịt bò, ngon thịt cừu, chế biến cách này cực ngon

Gia đình

Loại thịt được ăn nhiều nhất Việt Nam này cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể và chế biến được nhiều món ăn ngon, được nhiều người yêu thích.

Sau khi Ngũ Hổ Tướng qua đời, Thục Hán còn vị tướng nào đủ sức đối đầu Trương Cáp?
Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi Ngũ Hổ Tướng qua đời, Thục Hán còn vị tướng nào đủ sức đối đầu Trương Cáp?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào của nhà Thục Hán có thể đối đầu sòng phẳng với Trương Cáp sau thời của Ngũ Hổ Tướng?

Đồng Văn: Đột phá du lịch thông minh với mô hình 'Số hóa check-in và tích điểm'
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đồng Văn: Đột phá du lịch thông minh với mô hình "Số hóa check-in và tích điểm"

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chiều 27/11, Hội Du lịch xã Đồng Văn (Tuyên Quang) đã ra mắt hệ thống "Số hóa check-in và tích điểm". Đây được xem là bước đi chiến lược trong lộ trình chuyển đổi số, nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Nhan sắc tựa nữ thần của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025
Văn hóa - Giải trí

Nhan sắc tựa nữ thần của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí

Catalina Duque Abréu đã xuất sắc vượt qua 79 thí sinh để giành vương miện Miss International 2025. Đây là kết quả xứng đáng bởi đại diện Colombia được đánh giá có nhan sắc tựa nữ thần.

Lý Hoàng Nam, Vinh Hiển tham dự Giải Pickleball VTV Cúp 2025
Thể thao

Lý Hoàng Nam, Vinh Hiển tham dự Giải Pickleball VTV Cúp 2025

Thể thao

Giải pickleball VTV Cúp chính thức khởi tranh với sự tranh tài của hơn 700 vận động viên, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật như Lý Hoàng Nam, Vinh Hiển...

Lào Cai: Ra ra mắt Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp ở Mường Khương
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Ra ra mắt Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp ở Mường Khương

Lào Cai thi đua yêu nước

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Hội Nông dân xã Mường Khương tổ chức lễ ra mắt Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp phát triển sản xuất chuối.

TP.HCM kích hoạt “siêu cao tốc” tài chính, thu hút gần 30 tập đoàn tới Trung tâm Tài chính Quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kích hoạt “siêu cao tốc” tài chính, thu hút gần 30 tập đoàn tới Trung tâm Tài chính Quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Từ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM cuối tháng 11 này và những cuộc làm việc của lãnh đạo thành phố với các chuyên gia tài chính của London và sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ), nỗ lực triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM đón nhận quan tâm mạnh mẽ từ nhiều Tập đoàn quốc tế.

3 dự án 11.350 tỷ đồng chuẩn bị khởi công của Quảng Ngãi đã thực hiện đến đâu?
Kinh tế

3 dự án 11.350 tỷ đồng chuẩn bị khởi công của Quảng Ngãi đã thực hiện đến đâu?

Kinh tế

Đây cũng là 3 dự án mà Quảng Ngãi chọn khởi công, để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong thời gian tới.

Vợ chồng Mailisa giao nộp 300 tỷ đồng, cảnh sát thu thêm 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Pháp luật

Vợ chồng Mailisa giao nộp 300 tỷ đồng, cảnh sát thu thêm 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Pháp luật

Quá trình điều tra, vợ chồng Mailisa đã tự nguyện giao nộp 300 tỷ đồng và 12 siêu xe sau khi bị khởi tố trong đường dây buôn lậu mỹ phẩm Doctor Magic trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Đoàn đại biểu MTTQ TP.HCM dâng hương, dâng hoa, khai mạc triển lãm trước Đại hội lần thứ I
Chuyển động Sài Gòn

Đoàn đại biểu MTTQ TP.HCM dâng hương, dâng hoa, khai mạc triển lãm trước Đại hội lần thứ I

Chuyển động Sài Gòn

Đoàn đại biểu MTTQ TP.HCM đã dâng hương, dâng hoa tại 3 địa điểm, đồng thời khai mạc triển lãm ảnh tại 2 điểm với chủ đề "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc". Các hoạt động hướng đến Đại hội đại biểu MTTQ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

SEA Games 33 loạn vì Campuchia: U22 Thái Lan đổi đối thủ, đá chung sân với U22 Việt Nam
Thể thao

SEA Games 33 loạn vì Campuchia: U22 Thái Lan đổi đối thủ, đá chung sân với U22 Việt Nam

Thể thao

Một quyết định quan trọng vừa được Ban tổ chức SEA Games 33 đưa ra sau khi U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi môn bóng đá nam, khiến cục diện các bảng đấu có sự thay đổi lớn.

Đà Nẵng siết kỷ luật đầu tư công: 8 tổ công tác vào cuộc xử lý điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn lớn
Kinh tế

Đà Nẵng siết kỷ luật đầu tư công: 8 tổ công tác vào cuộc xử lý điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn lớn

Kinh tế

UBND TP Đà Nẵng thành lập 8 tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, nhằm “chạy nước rút” giải ngân hơn 7.700 tỷ đồng vốn còn lại trước thời hạn 31/1/2026.

Vụ mượn đường làng thi công cao tốc ở Quảng Trị: Chủ đầu tư phản ứng “nóng”
Bạn đọc

Vụ mượn đường làng thi công cao tốc ở Quảng Trị: Chủ đầu tư phản ứng “nóng”

Bạn đọc

Tiếp nhận phản ánh của Báo Dân Việt về việc đường dân sinh làng Vĩnh An, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị hư hỏng, chậm được sửa chữa, đại diện chủ đầu tư cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã có phản ứng “nóng”.

Hà Nội chuyển toàn bộ 126 điểm hành chính công cấp xã về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
Tin tức

Hà Nội chuyển toàn bộ 126 điểm hành chính công cấp xã về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

Tin tức

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội sẽ tổ chức tiếp nhận nguyên trạng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của 126 điểm phục vụ hành chính công xã, phường trước ngày 31/12.

Đại biểu Quốc hội yêu cầu bổ sung quy hoạch phòng thủ biển đảo ở đường sắt tốc độ cao, sân bay, bến cảng
Kinh tế

Đại biểu Quốc hội yêu cầu bổ sung quy hoạch phòng thủ biển đảo ở đường sắt tốc độ cao, sân bay, bến cảng

Kinh tế

Đại biểu Trịnh Xuân Anh, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đề nghị bổ sung quy hoạch quốc gia phải gắn liền thế trận phòng thủ biển đảo, xác định là hạ tầng lưỡng dụng ở các công trình chiến lược như đường sắt cao tốc, cảng biển, sân bay.

Chữa mãi không khỏi, nam bệnh nhân bay từ Hà Lan sang Việt Nam để phẫu thuật nội soi
Xã hội

Chữa mãi không khỏi, nam bệnh nhân bay từ Hà Lan sang Việt Nam để phẫu thuật nội soi

Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện thành công kỹ thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u hạt bằng Laser C02 cho bệnh nhân ngoại quốc.

Quỹ hỗ trợ nông dân chắp cánh cho hội viên tại Ninh Bình cùng nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
Media

Quỹ hỗ trợ nông dân chắp cánh cho hội viên tại Ninh Bình cùng nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Media

Nhờ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, đặc biệt nguồn lực từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, hàng nghìn gia đình nông dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có thêm cơ hội tiếp cận vốn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo một cách vững chắc.

Một loài cá đặc sản Việt Nam, hễ 'có việc' là nối đuôi nhau ngược nước, đi câu ở suối Tha La Tây Ninh giật liên tục
Nhà nông

Một loài cá đặc sản Việt Nam, hễ "có việc" là nối đuôi nhau ngược nước, đi câu ở suối Tha La Tây Ninh giật liên tục

Nhà nông

Khí trời bắt đầu khô và se se lạnh. Không khí trở mùa ấy gợi nhiều cảm giác bâng khuâng. Tôi chợt nhớ ngày xưa, thời điểm này là vào mùa câu cá rô đồng ở suối Tha La (tỉnh Tây Ninh). Bọn trẻ quanh xóm rủ nhau sắm sửa đồ nghề để đi câu, và cần câu là quan trọng nhất.

Những giờ phút cuối cùng tại Mailisa Huỳnh Văn Bánh: Họp khẩn, thu gom đồ nhựa bán ve chai, nhiều nhân viên nghỉ việc
Chuyển động Sài Gòn

Những giờ phút cuối cùng tại Mailisa Huỳnh Văn Bánh: Họp khẩn, thu gom đồ nhựa bán ve chai, nhiều nhân viên nghỉ việc

Chuyển động Sài Gòn

Tại hệ thống Mailisa ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM đã diễn ra một cuộc họp bất thường chiều 27/11 lúc 17h, sau đó hai bao tải lớn đựng đồ nhựa được nhân viên bảo vệ mang ra ngoài để bán ve chai. Tối cùng ngày, đơn vị này thông báo tạm ngưng hoạt động, chưa có chính xác thời gian mở lại.

Vùng đất này ở Nghệ An la liệt lan rừng quý, có cây lạ thả tha la chuỗi quả như ngàn, vạn chuỗi ngọc bích hiếm thấy
Nhà nông

Vùng đất này ở Nghệ An la liệt lan rừng quý, có cây lạ thả tha la chuỗi quả như ngàn, vạn chuỗi ngọc bích hiếm thấy

Nhà nông

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An tạo nên sự liên tục về môi trường và sinh cảnh, đồng thời là kho tàng về đa dạng sinh học, lưu giữ nhiều nguồn gene của các loài động vật hoang dã, thực vật quý hiếm, đặc hữu, nhiều loài cây có hình dáng lạ kỳ, bắt mắt.

Quảng Trị: Người dân vùng nguy cơ sạt lở từng công bố tình huống khẩn cấp mòn mỏi đợi công trình
Nhà nông

Quảng Trị: Người dân vùng nguy cơ sạt lở từng công bố tình huống khẩn cấp mòn mỏi đợi công trình

Nhà nông

Hàng chục hộ dân dưới chân đồi Cây Sường, ở tổ dân phố 8, xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Trị) sống trong bất an khi mùa mưa đến và họ phải sơ tán khi có báo động bởi việc sạt lở luôn "chực chờ". Dù khu vực này từng được công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất, đến nay các công trình bảo vệ vẫn chưa được triển khai, khiến người dân mòn mỏi đợi chờ từng năm.

Hà Nội mở diễn đàn đối thoại với người dân để “gỡ nút thắt” thủ tục mua nhà ở xã hội ngày 3/12
Nhà đất

Hà Nội mở diễn đàn đối thoại với người dân để “gỡ nút thắt” thủ tục mua nhà ở xã hội ngày 3/12

Nhà đất

Sắp tới, Hà Nội sẽ mở buổi đối thoại công khai về thủ tục nhà ở xã hội, nhằm giải đáp vướng mắc, minh bạch quy trình xét duyệt và giúp người dân chuẩn bị hồ sơ đúng, đủ, tránh sai sót.

Rùng mình với tiên đoán từ 13 tháng trước về vụ cháy khiến hơn 90 người tử vong tại Hong Kong
Xã hội

Rùng mình với tiên đoán từ 13 tháng trước về vụ cháy khiến hơn 90 người tử vong tại Hong Kong

Xã hội

Lời tiên đoán rùng rợn từ 13 tháng trước về vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong, khiến hơn 90 người thiệt mạng, làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Sự thay đổi bất ngờ ở môn bóng đá nam SEA Games 33
Thể thao

Sự thay đổi bất ngờ ở môn bóng đá nam SEA Games 33

Thể thao

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng ngập lụt tại tỉnh Songkhla (Thái Lan), Ban Tổ chức SEA Games 33 buộc phải chuyển toàn bộ bảng B môn bóng đá nam sang thủ đô Bangkok. Sự thay đổi này nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, an toàn và chất lượng cho các đội tuyển.

Thép cây giữ giá, thép chữ H bước vào kỳ rà soát thuế chống bán phá giá mới
Nhà đất

Thép cây giữ giá, thép chữ H bước vào kỳ rà soát thuế chống bán phá giá mới

Nhà đất

Giá thép trong nước tiếp tục đi ngang. Diễn biến ổn định này diễn ra trong bối cảnh Bộ Công Thương đang rà soát lần ba thuế chống bán phá giá thép hình chữ H nhập từ Trung Quốc.

Mùi lạ “tấn công” khu dân cư sống gần Nhà máy gạch ở Sóc Sơn (Hà Nội)
Bạn đọc

Mùi lạ “tấn công” khu dân cư sống gần Nhà máy gạch ở Sóc Sơn (Hà Nội)

Bạn đọc

Nhiều người dân ở thôn Mai Nội (Sóc Sơn, Hà Nội) phản ánh đến Báo Điện tử Dân Việt về việc nhiều tháng nay phải sống trong bầu không khí có "mùi lạ", gây khó thở, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

SeAPremium Golf Master 2025 - Gắn kết tinh hoa, xứng tầm trải nghiệm
Kinh tế

SeAPremium Golf Master 2025 - Gắn kết tinh hoa, xứng tầm trải nghiệm

Kinh tế

Ngày 28/11/2025, giải đấu SeAPremium Golf Master 2025 chính thức diễn ra tại BRG Legend Hill Country Club – một trong những sân golf hàng đầu Việt Nam. Là đặc quyền đẳng cấp dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên SeAPremium của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), giải đấu hướng tới kiến tạo không gian kết nối tinh hoa, mang đến trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp đúng với khát vọng “Mang đến sự hài lòng và dịch vụ khác biệt” của SeABank.

Hà Nội chi 1.985 tỷ đồng tăng thu nhập thêm cho cán bộ, công chức và 664 tỷ đồng mỗi năm công an cấp xã
Tin tức

Hà Nội chi 1.985 tỷ đồng tăng thu nhập thêm cho cán bộ, công chức và 664 tỷ đồng mỗi năm công an cấp xã

Tin tức

Theo UBND TP Hà Nội, số cán bộ, công chức, người lao động thuộc các đối tượng được tăng thêm thu nhập là 23.070 người, nhu cầu kinh phí chi thu nhập tăng thêm dự kiến là 1.985 tỷ đồng/năm.

Quyết định rẽ ngang của cô giáo vùng cao và hành trình đưa đặc sản A Lưới vươn xa
Nhà nông

Quyết định rẽ ngang của cô giáo vùng cao và hành trình đưa đặc sản A Lưới vươn xa
9

Nhà nông

Câu chuyện khởi nghiệp của chị Trần Thị Bích May (xã A Lưới 1, TP. Huế) không chỉ là hành trình tạo dựng thương hiệu đặc sản A Lưới mà còn cho thấy sự chuyển mình trong tư duy sản xuất, liên kết chuỗi của người dân địa phương.

Tin đọc nhiều

1

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

2

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?

3

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'

5

Công chúa truyền kỳ nhà Minh: Trải qua 7 vị hoàng đế, 8 niên hiệu, 82 tuổi được đội mũ phượng Hoàng hậu

Công chúa truyền kỳ nhà Minh: Trải qua 7 vị hoàng đế, 8 niên hiệu, 82 tuổi được đội mũ phượng Hoàng hậu