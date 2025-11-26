Không có kỳ tích nào cho nam diễn viên khóc cầu cứu
Dù nhận được sự hỗ trợ tài chính, vợ nam diễn viên Tuấn Kiệt không thể vượt qua được bệnh tật. Cô qua đời chỉ sau chưa đến 20 ngày kể từ thời điểm chồng khóc cầu cứu cộng đồng mạng.
Tăng huyết áp hiện là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch, đột quỵ, suy thận… để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Tuy nhiên, bệnh tăng huyết áp có thể phòng tránh được bằng ẩm thực trị liệu, trong đó có món canh cá diếc nấu lá dâu tằm.
Xin giới thiệu món ăn bài thuốc-canh cá diếc nấu lá dâu tằm độc đáo của cố lương y Nguyễn Văn Yến để bạn đọc tham khảo, áp dụng khi cần thiết.
Nguyên liệu nấu canh cá diếc gồm một con cá diếc còn sống, nặng 100 g – 200 g; lá dâu non 30 g – 50 g rửa sạch để ráo, xắt sợi.
Rửa sạch cá diếc cho vào chậu nước muối pha loãng để cá nhả hết nhớt. Sau đó, cho lượng nước vừa phải vào luộc. Cá diếc chín thì gỡ thịt để riêng. Sau đó đem tất cả thịt cá diếc, nước luộc cá và lá dâu nấu thành canh, nêm gia vị vừa đủ múc ra tô ăn nóng, có thể ăn hằng ngày.
Món ăn canh cá diếc nấu lá dâu tằm này đã được kiểm chứng là thích dụng cho người tăng huyết áp, xơ vữa động tĩnh mạch, các bệnh lý tim mạch (đau thắt ngực, hồi hộp trống ngực, suy tim)...
Canh cá diếc nấu lá dâu tằm cũng hỗ trợ chữa các chứng, các bệnh lý về phổi và phế quản (hen phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, phế quản mãn tính...), phụ nữ tuổi mãn kinh, âm hư hỏa vượng (bốc hỏa, hoa mắt chóng mặt…), bí đại tiểu tiện, niêm mạc khô rát, chảy nước mắt do can thận âm hư.
Người trung tuổi, người cao tuổi mắc bệnh u xơ tiền liệt tuyến với các biểu hiện rối loạn tiểu tiện như đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu khó…cũng nên dùng canh cá diếc nấu lá dâu tằm.
Món canh cá diếc nấu lá dâu tằm này cũng rất tốt cho người làm việc trong môi trường áp lực công việc cao, suy giảm trí nhớ, khả năng tình dục suy giảm và đái tháo đường...
Sở dĩ món canh cá này có những tác dụng tốt như vậy là vì theo phân tích của thiền sư Tuệ Tĩnh, cá diếc có tác dụng điều hòa khí huyết, thanh can giáng hỏa, chống nôn, chống chảy máu và bổ dưỡng.
Cá diếc là loại cá đồng dễ kiếm, dễ thấy được dùng để bồi bổ cơ thể, chữa các bệnh liên quan đến huyết mạch, can, phế, đại tràng và mắt...
Lá dâu thì tính mát vào hai kinh can, phế; có tác dụng thanh đờm, tán phong, thanh nhiệt, lương huyết, sáng mắt, dãn mạch, hạ áp, hỗ trợ cơ thể sản sinh, điều tiết insulin trong bệnh đái tháo đường, ức chế trực khuẩn thương hàn, tụ cầu khuẩn.
Cổ nhân còn dùng lá dâu để cấp cứu cơn tăng huyết áp kịch phát. Lá dâu và cá diếc cũng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có hàm lượng đạm cao, nhiều acid amin cùng các nguyên tố vi lượng, đường và calcium.
Tuy nhiên, cần chú ý là những người tì vị hư hàn, âm thịnh, thận dương hư (lạnh tứ chi, sợ lạnh, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu…) thì không nên dùng.
