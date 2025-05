TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt đối tượng đánh người dân rồi xúc phạm công an; tin mới vụ 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả

Bắt đối tượng đánh người dân rồi xúc phạm công an

Ngày 17/5, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Văn Phượng, sinh năm 1965, trú tại thôn Vân Phương, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên về các tội Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phượng về các tội danh nêu trên.

Về diễn biến vụ việc, ngày 15/5/2025, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên nhận được nguồn tin của Công an xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, với nội dung vào khoảng 16 giờ 00 phút ngày 14/5/2025, Nguyễn Văn Phượng điều khiển xe ôtô BKS: 89A-325.30 di chuyển trên đường liên thôn thuộc địa phận thôn Vân Phương để về nhà.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phượng về các tội Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ. Ảnh: CAHY

Khi đi đến khu vực công trường đang thi công xây dựng bờ kè sông, Phượng dừng xe bước xuống và yêu cầu anh Trần Đình Quyết – người giám sát công trình cùng đội công nhân đang thi công di chuyển xe cần bơm bê tông đang đổ bê tông ở bên đường để Phượng đi qua.

Anh Quyết đã trao đổi và có đề nghị Phượng chờ hoặc quay lại đi đường khác tạo điều kiện cho đội thi công; nhưng Phượng không đồng ý dẫn đến việc Phượng và anh Quyết xảy ra to tiếng, xô xát với nhau. Quá trình xảy ra xô xát, Phượng đã dùng tay tát anh Quyết.

Vụ việc đã cản trở giao thông, thu hút sự chú ý, hiếu kỳ của nhiều người dân xung quanh và gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Xử phạt người phụ nữ bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ UBND xã

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc trên, tổ công tác Công an xã Liên Phương đã có mặt tại hiện trường. Tổ công tác ghi nhận tại khu vực đang thi công bờ kè sông có 1 chiếc xe bồn đổ bê tông và 1 chiếc xe ô tô con đang đỗ ở vị trí đối đầu nhau gây ách tắc giao thông.

Tổ công tác đã yêu cầu Phượng điều khiển lùi xe ra khỏi vị trí đang dừng đỗ để các phương tiện khác lưu thông, tránh gây ách tắc, cản trở giao thông nhưng Phượng không chấp hành.

Khi tổ công tác lập biên bản ghi nhận vụ việc, Phượng liên tục to tiếng và dùng điện thoại di động ghi hình tổ công tác. Do hành vi của Phượng gây cản trở tổ công tác thực hiện nhiệm vụ và gây mất an ninh trật tự nên đại úy Nguyễn Văn Tùng – cán bộ Công an xã Liên Phương đã yêu cầu Phượng dừng ngay việc to tiếng, đồng thời đề nghị Phượng dừng việc dùng điện thoại để ghi hình.

Tuy nhiên, Phượng không chấp hành và có lời nói lăng mạ, xúc phạm cán bộ Tùng và tổ công tác của Công an xã Liên Phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định, hành vi của Nguyễn Văn Phượng đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

Thông tin mới vụ 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá một đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (37 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu. 7 đối tượng đã bị bắt giữ, hơn 100 tấn hàng giả bị thu giữ, điều đáng nói là số lượng lớn sản phẩm giả đã được đưa ra tiêu thụ trên phạm vi toàn quốc.

Theo điều tra, Tiến chỉ đạo kế toán Lương Thị Yến lập 17 công ty "bình phong", gồm 6 công ty chuyên nhập khẩu và 11 công ty phân phối hàng trong nước. Ban đầu, nhóm này nhập khẩu thực phẩm chức năng chính hãng từ nước ngoài để hợp thức hóa hoạt động kinh doanh. Sau đó, nhận thấy nhu cầu thị trường lớn, Tiến chuyển sang sản xuất hàng giả trong nước, nhưng gắn mác hàng nhập ngoại nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: CACC.

Các đối tượng nhập một lượng nhỏ sản phẩm thật từ nước ngoài để tạo lòng tin, đồng thời dùng hồ sơ nhập khẩu này che giấu hoạt động sản xuất hàng giả. Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng PC03, cho biết: "Họ chỉ nhập khẩu một phần rất nhỏ, còn 99% là sản xuất trong nước".

Lợi dụng chuyên môn là dược sĩ, Tiến tự nghĩ ra công thức sản phẩm, thu mua nguyên liệu trôi nổi trong nước rồi giao cho nhân viên không có chuyên môn pha trộn, đóng gói thành các sản phẩm mang nhãn mác nước ngoài, bao gồm thực phẩm chức năng và thiết bị y tế. Những sản phẩm nhập khẩu thật được dùng làm "vỏ bọc" để hợp pháp hóa hồ sơ, giấy tờ.

"Hàng hóa ở trong nước thì tôi có 1 bộ hồ sơ ban đầu của công ty tôi đã đăng ký và trình lên cơ quan chức năng", đối tượng cầm đầu Phạm Ngọc Tiến khai.

Để phục vụ sản xuất, Tiến lập xưởng tại thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên) và thành lập Công ty in Âu Việt tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) chuyên in màng nhôm ép vỉ.

Nhiều loại thực phẩm chức năng như bổ gan, xương khớp, canxi... đặc biệt có cả sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh, người già và phụ nữ mang thai được Tiến tự sản xuất. Ảnh: CACC.

Đáng chú ý, nhiều công nhân tham gia sản xuất thậm chí không biết mình đang làm công việc gì. Nguyễn Văn Đức khai trước đây làm nghề tự do, được người quen giới thiệu đến làm việc tại xưởng.

"Nguyên liệu toàn tiếng Anh, tiếng Trung nên tôi không hiểu gì, Tiến giao gì thì làm nấy", Đức nói. Nguyễn Thành Tâm, một nhân viên khác, cũng cho biết chỉ nhận nguyên liệu dạng bột mà không biết là chất gì.

Lo ngại bị phát hiện, gần đây nhóm đối tượng đã tẩu tán hàng hóa về nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có nhà mẹ đẻ của Nguyệt tại Vĩnh Phúc, nhà mẹ của Yến và nhà người giúp việc tại Bắc Giang.

Ngày 7/5, khi đã thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ, PC03 đã đồng loạt khám xét khẩn cấp gần 20 địa điểm tại 20 tỉnh, thành trên cả nước, nơi các đối tượng tổ chức sản xuất, gia công, cất giấu và tiêu thụ hàng giả.

Các bị can bị khởi tố. Ảnh: CACC.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa giả, gồm khoảng 100 mã sản phẩm là thực phẩm chức năng và thiết bị y tế; gần 30.000 hộp, 35.000 lọ, 39.000 vỉ sản phẩm; hàng chục nghìn tem nhãn, thùng vỏ hộp và nhiều máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất.

Theo lời khai, đường dây này hoạt động từ năm 2020. Với công thức tự nghĩ và nguyên liệu trôi nổi, Tiến sản xuất nhiều loại thực phẩm chức năng như bổ gan, xương khớp, canxi... đặc biệt có cả sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh, người già và phụ nữ mang thai. Các sản phẩm được đưa vào tiêu thụ tại nhiều bệnh viện, hiệu thuốc trên cả nước.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến, Nguyễn Văn Đức, hai đối tượng cùng tên Nguyễn Thành Tâm (25 và 38 tuổi) và Nguyễn Hữu Tuấn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đòi nợ bằng cách cướp tài sản

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hai đối tượng Đặng Văn Hoài (SN 2007; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) và Lâm Chí Lâm (SN 2008; ngụ huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, Trương Văn Thành (SN 2009, quê Cà Mau, tạm trú xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàngg) có nợ tiền của đối tượng Lâm nhưng quá hạn không trả. Bực tức, Lâm rủ Hoài gọi điện thoại hẹn Thành ra khu vực đường số 54 thuộc ấp 6, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng để giải quyết chuyện nợ nần.

2 đối tượng gây án. Nguồn: CAND



Khoảng 20 giờ 30 ngày 15/5, khi Thành vừa đến điểm hẹn đã bị Hoài và Lâm kéo vào trong vườn cao su rồi dùng tay, chân và cây sắt đánh vào vùng lưng, đầu và mặt. Sau đó, hai đối tượng đã cướp điện thoại di động và xe mô tô của Thành rồi bỏ đi.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Lâm và Hoài tại nơi ở của hai đối tượng.

Truy tìm nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh

Ngày 17/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đang truy tìm Tòng Văn Vượng - nghi phạm giết người là Tổ trưởng an ninh Tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong vào ngày 16/5.

Nghi phạm Tòng Văn Vượng.



Công an tỉnh Sơn La ngày 17/5 cho biết, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/5, tại tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La xảy ra vụ án giết người.

Theo đó, anh Lò Văn Tấn (41 tuổi), là Tổ trưởng Tổ tham gia đảm bảo an ninh trật tự tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong bị một nam giới chưa rõ danh tính dùng dao tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể.

Sau khi gây án, đối tượng tấn công anh Lò Văn Tấn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Dù ngay lập tức được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nghiêm trọng, anh Lò Văn Tấn đã bị tử vong ngoại viện.

Đồng bộ các biện pháp điều tra nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ giết người là Tòng Văn Vượng (20 tuổi, nơi đăng ký thường trú: Bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Đối tượng Vượng hiện đang bỏ trốn, không có mặt tại nơi thường trú.

Công an thị trấn Ít Ong đã ra văn bản thông báo đến công an các đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân biết, phối hợp truy tìm đối tượng có thông tin, nhận dạng như trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt nữ đối tượng cho vay lãi lên tới 365%/năm

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa đấu tranh, phát hiện và bắt giữ đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Cẩm Phả trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành tạm giữ hình sự Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1989, trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh; có chỗ ở hiện tại tổ 5, khu Hòn 1, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng Hoàng Thị Thu Hiền tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh). Nguồn: VOV



Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 9/2024, Hoàng Thị Thu Hiền đã cho nhiều người có nhu cầu vay lãi theo hai hình thức “lãi nằm” và vay “bát họ” để kiếm lợi nhuận với lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương ứng mức lãi từ 183%/năm đến 365%/năm.

Quá trình điều tra ban đầu đã làm rõ Hoàng Thị Thu Hiền cho nhiều người vay lấy lãi, thu lời bất chính.

Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.