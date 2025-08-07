Ngày 7/8, tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, Hội HTGĐLS TP.HCM đã sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2025-2030).

Theo Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội HTGĐLS TP.HCM, việc hợp nhất này là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, và Hội đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức để tiếp thu địa bàn mới.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội HTGĐLS TP.HCM. Ảnh: K.S

"Từ hội nghị này, Hội chính thức tiếp nhận Hội HTGĐLS Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Đồng thời, chúng tôi sẽ nghiên cứu thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Dương cũ để đảm bảo các hoạt động tri ân liệt sĩ được duy trì và phát triển", ông Tuyển cho biết.



Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội HTGĐLS TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý.

Bao gồm việc tiếp nhận 33 trường hợp đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ, 31 trường hợp tìm mộ và 3 trường hợp giám định ADN. Đồng thời hỗ trợ kinh phí 36 triệu đồng để đưa 11 hài cốt liệt sĩ về quê.

HTGĐLS TP.HCM chính thức tiếp nhận và hợp nhất Hội HTGĐLS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Ảnh: K.S

Hội cũng đã hỗ trợ đính chính thông tin trên bia mộ cho 25 trường hợp, phát hiện 7 trường hợp liệt sĩ vẫn còn sống nhưng có bia mộ tại nghĩa trang, và một trường hợp có bia mộ ở 2 nghĩa trang khác nhau.

Về tài chính, hội tiếp nhận hơn 1,7 tỷ đồng từ các doanh nghiệp theo công văn 5133 của UBND TP.HCM. Hội đã chi hơn 1,1 tỷ đồng cho hơn 100 thương, bệnh binh và đang chờ các địa phương chi trả phần còn lại.

Hội nghị cũng đã thống nhất các nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội 2, bao gồm kế hoạch tổ chức, phương án nhân sự, và việc thay đổi điều lệ Hội. Một trong những thay đổi được đề xuất là đổi tên "Tổ tư vấn" thành "Hội đồng tư vấn" nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động. Đại hội lần thứ 2 của Hội HTGĐLS TP.HCM dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 9/2025.