Sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1231/KH-UBND ngày 24/02/2025 của UBND TP.HCM về triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 tại thành phố...

Với vai trò ngày càng trọng yếu, ngành bán dẫn, điện tử cần có một cơ chế phối hợp hiệu quả, theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Phát biểu tại Lễ công bố liên minh hôm nay, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, nhấn mạnh sở luôn ủng hộ các nỗ lực đổi mới sáng tạo; và lãnh đạo thành phố thu hút nhân tài trong khoa học và công nghệ, cũng như chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, điện tử và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, phát biểu tại Lễ công bố “Liên minh về nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, điện tử” ngày 21/8/2025. Ảnh: Tường Thụy

Ông Yên nhấn mạnh: “Liên minh công bố hôm nay được kỳ vọng sẽ trở thành 1 ngôi nhà chung, nơi các thành viên hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, cùng nhau thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, và đặc biệt là đào tạo ra một thế hệ nhân lực vàng cho ngành công nghiệp bán dẫn TP.HCM”.

Về nguyên tắc, Liên minh được thành lập trên cơ sở đề xuất của Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM (HSIA) nhằm tập hợp các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và các tổ chức liên quan để phối hợp phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử tại Việt Nam.

Về phương hướng hoạt động, Liên minh tập trung vào các nội dung chủ yếu như chia sẻ và hợp tác trong trao đổi thông tin kỹ thuật, công nghệ; phối hợp đăng ký và triển khai các đề tài nghiên cứu; đồng công bố khoa học và đăng ký sở hữu trí tuệ; tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đề xuất ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

“Liên minh về nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, điện tử” tại TP.HCM ra mắt 21/8/2025. Ảnh: Tường Thụy

Trong chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, cả nước đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực chất lượng cao. Trong đó, TP.HCM được giao chỉ tiêu khoảng 9.000 nhân lực, chủ yếu trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch, chế tạo chip và các ngành công nghệ liên quan.

Trong bối cảnh này, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Nguyễn Hữu Yên đặt ra một số vấn đề tại Lễ công bố Liên minh hôm nay.

Đối với các trường đại học và viện nghiên cứu thuộc các trường đại học, cần đổi mới chương trình đào tạo, rút ngắn lý thuyết - thực tiễn; cần có các cơ chế để doanh nghiệp tham gia vào cơ chế đào tạo và tạo điều kiện để sinh viên thực tập trong môi trường doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, cộng đồng này cần tiếp tục nỗ lực đóng góp; có các cam kết trong việc hỗ trợ xây dựng nguồn nhân lực ngành bán dẫn, điện tử.

Ông Yên đề nghị các doanh nghiệp ngành bán dẫn, điện tử cần nói lên những vấn đề mà doanh nghiệp cho là rào cản về chính sách, để phía Nhà nước có thể tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh đầu tư mạnh hơn nữa vào nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như sản xuất tại Việt Nam.

Đại biểu tham dự Lễ công bố “Liên minh về nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, điện tử” tại TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, quản lý Nhà nước cần đưa ra những cơ chế, chính sách đột phá để tạo ra một hệ sinh thái thực sự hấp dẫn, giữ chân nhân tài và thu hút các "đại bàng" công nghệ toàn cầu.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý Nhà nước và các tỉnh, thành phố nói chung cần nỗ lực phát triển mô hình liên kết "ba nhà" (Nhà nước, doanh nghiệp, nhà trường) trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử.