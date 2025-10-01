Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD

Theo Christie’s, “Buste de femme” là một trong những bức chân dung Dora Maar lớn và quan trọng nhất của Pablo Picasso xuất hiện trên thị trường trong nhiều năm qua. Tác phẩm kích thước 80,8 x 65 cm, lần đầu được đưa ra đấu giá sau hơn 25 năm nằm trong bộ sưu tập tư nhân. Mức giá cuối cùng 196 triệu HKD vượt xa ước tính ban đầu từ 86 đến 106 triệu HKD, cho thấy giá trị bền vững của các tác phẩm thuộc giai đoạn chiến tranh của danh họa.

Pablo Picasso hoàn thành bức tranh vào ngày 5/3/1944, khi Pháp đang bị Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai. Trong thời điểm được gọi là “kháng cự âm thầm”, ông từ chối rời Paris, tiếp tục sáng tác giữa chiến tranh. Dora Maar – nữ nhiếp ảnh gia siêu thực người Pháp – là người bạn đồng hành thân thiết nhất của ông trong giai đoạn này.

Christie’s nhận định Dora Maar là “phương tiện hoàn hảo” giúp Picasso thể hiện cảm xúc trong giai đoạn hỗn loạn của thế giới. Trong “Buste de femme”, danh họa khắc họa nàng thơ với đôi mắt mở to, chiếc mũ đặc trưng và khuôn mặt đứt gãy, biểu tượng cho sự đau khổ của thời đại. Hình ảnh Dora vừa sắc sảo vừa mong manh, phản ánh những mâu thuẫn nội tâm của chính tác giả.





Bức “Buste de femme”. CNN.

Tờ The Value cho biết Dora Maar từng là nguồn cảm hứng lớn giúp Picasso mở rộng cảm quan nghệ thuật, gia tăng chiều sâu chính trị trong các tác phẩm thời chiến. Không chỉ là người quan sát, bà còn tham gia ghi lại quá trình sáng tác của danh họa, ảnh hưởng trực tiếp đến phong cách biểu đạt của ông.



Pablo Picasso và Dora Maar gặp nhau năm 1935, khi ông đang nổi tiếng khắp châu Âu. Mối quan hệ kéo dài chín năm giữa hai nghệ sĩ tài năng đầy mâu thuẫn. Khác với người tình Marie-Thérèse Walter, Dora Maar được Picasso công khai, song bà phải chịu nhiều tổn thương vì tính cách độc đoán và thói lăng nhăng của ông.

Theo Thoughtco, Picasso từng yêu cầu Dora từ bỏ nhiếp ảnh để tập trung vẽ tranh, trong khi ông vẫn duy trì quan hệ với các người tình khác. Sự giằng xé giữa nghệ thuật và tình cảm khiến Dora sống trong đau khổ. Bà trở thành hình tượng biểu tượng cho nỗi buồn và bất an trong loạt chân dung nữ của Picasso giai đoạn cuối thập niên 1930 và đầu 1940.

Năm 1944, khi chiến tranh kết thúc và Picasso dần gắn bó với người tình mới Françoise Gilot, quan hệ giữa ông và Dora Maar rạn nứt. Dù vậy, hình ảnh Dora đã in sâu trong di sản hội họa của Picasso, tượng trưng cho giai đoạn sáng tác mạnh mẽ và phức tạp nhất của ông.

Pablo Picasso (1881–1973) là họa sĩ, nhà điêu khắc người Tây Ban Nha, được xem là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ông nổi tiếng với nhiều tác phẩm có giá trị lịch sử và thương mại cao như “Những cô nàng ở Avignon”, “Chân dung dì Pepa”, “Nude on a black armchair”, “Les Noces de Pierrette”, “Garçon à la pipe”.

Nhiều bức tranh của Picasso từng thiết lập kỷ lục đấu giá. Năm 2004, “Garçon à la pipe” được bán với giá 104 triệu USD tại Sotheby’s. Tháng 5/2015, “Les femmes d’Alger (Phiên bản O)” đạt 179,4 triệu USD, lập kỷ lục thời điểm đó. Tháng 11/2023, “Femme à la Montre” – chân dung người mẫu Marie-Thérèse Walter – được bán với giá 139 triệu USD tại Sotheby’s New York.

Giới chuyên môn nhận định việc “Buste de femme” đạt giá hơn 25 triệu USD tiếp tục khẳng định sức hút của Picasso trên thị trường nghệ thuật toàn cầu. Tác phẩm không chỉ phản ánh tài năng hội họa mà còn lưu giữ câu chuyện tình yêu đầy mâu thuẫn giữa ông và Dora Maar – người phụ nữ vừa là nàng thơ, vừa là chứng nhân trong giai đoạn đen tối của lịch sử châu Âu.

