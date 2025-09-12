Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3: Tôn vinh, lan tỏa tình cảm thiêng liêng gia đình qua từng bài viết

Ngày 12/9, Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, qua ba mùa liên tiếp, “Cha và con gái” đã trở thành một diễn đàn đầy ý nghĩa, nơi mỗi người có dịp bày tỏ tình cảm dành cho người cha, người con gái thân yêu của mình.

Nhà báo Hồ Minh Chiến – Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3.

Theo ông Chiến, cuộc thi năm nay đã nhận được gần 1.000 tác phẩm dự thi từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng sự tham gia của nhiều tác giả là người Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

Qua 3 mùa giải, cuộc thi tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều tác giả dự thi ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau – từ nông dân, công nhân, giáo viên đến doanh nhân, nghệ sĩ, nhà văn. Điểm chung của họ chính là tình cảm chân thành, xuất phát từ những trải nghiệm sâu lắng trong mối quan hệ cha – con gái.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tác phẩm "Giọng cha" của tác giả Nguyễn Thụy Anh.

"Có những em nhỏ còn làm nũng cha, viết những dòng chữ dự thi hồn nhiên mà ấp áp, lại có những người cao tuổi, không còn cha nhưng vẫn thấy mình nhỏ bé trước đấng sinh thành khi bài viết lên trang. Tất cả đã tạo nên một cuộc thi nhiều màu sắc, nói như một bạn đọc là kể mãi không hết chuyện về tình cảm cha – con, không chuyện nào giống chuyện nào, chuyện nào cũng lay động cảm xúc của nhiều người", Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam chia sẻ.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9, điều lệ cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3 có thêm nội dung dành cho con gái của các nhà cách mạng, những người có công với đất nước. Đây là điểm mới, gây xúc động mạnh mẽ với nhiều tác giả, nhiều bạn đọc.

Tác phẩm "Để gió cuốn đi" của tác giả Đặng Diễm Quỳnh (Đài Truyền hình Việt Nam) và tác phẩm "Cha tôi" của tác giả Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân) được trao giải Nhì (Ảnh: Lệ Giang).

"Chúng tôi muốn những câu chuyện từ tình cảm giữa cha và con gái được viết nên từ những gia đình có truyền thống cách mạng sẽ trở thành nguồn tư liệu quý giá để truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay. Từ tình cảm cha con, tình cảm gia đình đến tình yêu quê hương đất nước, chúng tôi nghĩ, phần nào đó, chủ đề mở rộng của cuộc thi đã chạm tới trái tim của đông đảo công chúng", nhà báo Hồ Minh Chiến nói.

Đánh giá về chất lượng mùa giải năm nay, Nhà thơ Hồng Thanh Quang – Trưởng Ban Giám khảo nhận định, cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều bài viết sâu sắc, xúc động, khiến người đọc rơi nước mắt. Các tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại, từ hồi ký, truyện ngắn, ghi chép, tản văn đến cả thơ ca.

Đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Cha và con gái" trao giải Chuyên đề cho các tác giả.

Có tác phẩm viết về người cha lam lũ, dành trọn đời gánh nặng mưu sinh để con gái được học hành đến nơi đến chốn. Có câu chuyện về người cha ít lời nhưng thể hiện tình thương qua từng hành động nhỏ như chiếc áo mưa dúi vội, những đêm chờ con về muộn, hay một bữa cơm nóng khi con gái đi làm xa trở về.

PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho rằng, cuộc thi viết "Cha và con gái" nhằm lan tỏa tình cảm thiêng liêng giữa cha và con gái. Thông qua những câu chuyện nhân văn từ cuộc sống qua các tác phẩm dự thi nhiều thể loại, giá trị truyền thống nhân văn cao đẹp của gia đình Việt (như tình yêu thương, lòng hiếu hạnh) được thể hiện và làm mới, truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, đặc biệt là giới trẻ.

Những câu chuyện gửi đến cuộc thi là những câu chuyện có thật, đầy xúc cảm về tình cha con, vì thế tất cả các tác giả dù có giải hay chưa có giải trong cuộc thì lần này cũng đều là những người xứng đáng được biểu dương và tôn vinh.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan, Ban Giám khảo Cuộc thi viết đã lựa chọn từ gần 1.000 tác phẩm dự thi xuất sắc để trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề.

Tác phẩm "Giọng cha" của tác giả Nguyễn Thụy Anh (CLB Đọc sách cùng con, Hà Nội) đã xuất sắc được trao giải Nhất; hai giải Nhì thuộc về tác phẩm "Để gió cuốn đi" của tác giả Đặng Diễm Quỳnh (Đài Truyền hình Việt Nam) và tác phẩm "Cha tôi" của tác giả Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân).