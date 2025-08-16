Trao học bổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho học sinh ở Ninh Bình

Ngày 16/8, tại Ninh Bình, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong (Công ty Đại Phong) đã tổ chức lễ trao 12 suất học bổng (mỗi suất trị giá 200 triệu đồng) dành cho 12 em học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Ninh Bình.

Trong đó, có em Trần Xuân Đam, cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mỹ Lộc (tỉnh Ninh Bình) là thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với tổng điểm 39/40.

Em Đinh Thị Anh Đào, học sinh Trường THPT Tống Văn Trân là một trong số 12 học sinh được nhận học bổng. Đinh Thị Anh Đào cho biết, việc nhận được học bổng đã giúp bản thân em cũng như gia đình thêm vững bước, có thêm động lực phấn đấu trong học tập.

“Em rất xúc động khi nhận được món quà này. Em xin gửi lời cám ơn tới nhà trường, thầy cô, cha mẹ và phía lãnh đạo công ty. Em xin hứa sẽ nỗ lực, cố gắng học tập để khi ra trường góp sức nhỏ vào việc xây dựng xã hội văn minh, giàu mạnh và không phụ công nuôi dưỡng, mong mỏi của cha mẹ”, Anh Đào chia sẻ.

Em Trần Xuân Đam, cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mỹ Lộc là một trong những thủ khoa trong kỳ tốt nghiệp THPT ở Ninh Bình. Xuân Đam cho hay, những suất học bổng này không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, mà đối với bản thân em, đó còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, cổ vũ em tiếp tục rèn luyện toàn diện trong học tập cũng như trong cuộc sống.

“Em xin hứa sẽ nỗ lực duy trì kết quả học tập cao để xứng đáng với sự quan tâm gia đình, xã hội và phía công ty”, Xuân Đam nói.

12 suất học bổng được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Ninh Bình. Ảnh: N.T.

Đồng hành cùng con trong buổi lễ sáng nay, ông Trần Xuân Thiệm, bố của thủ khoa Trần Xuân Đam không khỏi xúc động. Ông kể rằng, gia đình ông có 4 người con, Xuân Đam là thứ 2 trong gia đình. Hiện tại, hai bố mẹ đi làm thợ xây ở quê lấy tiền nuôi các con ăn học.

“Khi nhận được tin con đỗ thủ khoa, gia đình tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì con đạt kết quả cao, còn lo vì phải nỗ lực, làm việc nhiều hơn để có tiền cho ăn học. Tuy nhiên, hôm nay khi biết tin con nhận được học bổng, gia đình tôi rất vui, phấn khởi. Món quà này sẽ mang đến nguồn động viên quý giá để các con có thêm tự tin, vững bước chặng đường học tập phía trước”, ông Thiệm phấn khởi nói.

Tại buổi lễ, ông Trần Quang Đại, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong cho hay, những năm qua, công ty luôn dành một phần quỹ để đồng hành, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để các em yên tâm rèn luyện, phấn đấu và phát huy hết khả năng của mình.

“Với các suất học bổng do công ty tài trợ, chúng tôi mong các em sẽ vơi bớt phần nào nỗi lo về kinh tế để tập trung hết sức vào việc học và rèn luyện, không ngừng phấn đấu để duy trì thành tích cao.

Ngoài ra, chúng tôi mong rằng các em sẽ trở thành những người có ích cho xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà mình nhận được, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh và nhân văn hơn”, ông Đại nhắn nhủ.