Đức Hồng y Giovanni Battista Re chủ trì thánh lễ tang Đức Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter. Ảnh Reuters

Các vị hồng y đang chuẩn bị cho phần quan trọng nhất và long trọng nhất của buổi lễ sáng nay: Bí tích Thánh Thể.

Đức Hồng Y Re vừa xông hương bàn thờ và bắt đầu Lời nguyện Thánh Thể – trong đó vị chủ tế mời gọi các tín hữu phục vụ Thiên Chúa và chủ trì nghi thức truyền phép bánh và rượu.

Dàn hợp xướng sẽ sớm hát kinh Sanctus, và sau khi Kinh nguyện Thánh Thể kết thúc, mọi người cùng nhau hát Kinh Lạy Cha.

Các biện pháp an ninh hạn chế đám đông bên trong Quảng trường Thánh Peter



Chính quyền đã hạn chế số lượng người được phép vào quảng trường, với nhiều người đưa tang tụ tập sau hàng rào ở rìa quảng trường.

Một hành lang an ninh rộng cũng đã được thiết lập trên biên giới Vatican và Piazza Pio XII để các nhà chức trách có thể di chuyển qua.

Mọi người tụ tập trên một con phố ở Rome trước lễ tang của cố Giáo hoàng Francis vào thứ Bảy. Ảnh Getty

Lần đầu tiên trong tang lễ của các giáo hoàng, lời cầu nguyện của các tín hữu được đọc một phần bằng tiếng Quan Thoại

Đức Hồng y Re đã đọc Lời cầu nguyện của các tín hữu, còn gọi là Lời cầu nguyện chung.

Những gì diễn ra sau đó đánh dấu sự thay đổi so với các lễ tang giáo hoàng trước đây. Các Hồng y đã đọc một lời cầu nguyện ngắn bằng sáu thứ tiếng: Ý, Pháp, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đức – và Quan Thoại.

Các hồng y tham dự lễ tang của cố Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican. Ảnh: Getty Images

Đây là lần đầu tiên tiếng Quan Thoại được đưa vào tang lễ của một giáo hoàng.

“Chúng ta tụ họp ở đây, sau khi cử hành các mầu nhiệm thánh, một ngày nào đó được Chúa Kitô gọi vào vương quốc vinh quang của Người”, Đức Hồng y Agostino Liu Bo đọc.

Trong thời gian làm giáo hoàng, Francis đã bày tỏ mong muốn được thăm Trung Quốc, và trong những năm gần đây, Vatican đã cố gắng cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh.

Không thể đến thăm Trung Quốc, thay vào đó, Đức Giáo hoàng Francis đã đến thăm Mông Cổ vào năm 2023, nơi ông gặp những người Công giáo và giám mục Trung Quốc. Trong một cuộc tiếp xúc khác, Giáo hoàng Francis vào năm 2022 đã bổ nhiệm Giorgio Marengo làm hồng y Mông Cổ đầu tiên.

Hồng y Marengo sẽ là một trong những người chỉ định người kế nhiệm Đức Giáo hoàng Francis trong mật nghị, sẽ bắt đầu vào những ngày sau lễ tang hôm nay.

Lễ tang mở đầu bằng nghi lễ nhập quan

Thánh lễ an táng của Đức Giáo hoàng Francis đã bắt đầu bằng một bài thánh ca – một bài thánh ca ngắn – và thánh vịnh. Giống như hầu hết các nghi lễ ngày nay, văn bản được viết bằng tiếng Latin.

Dàn hợp xướng Nhà nguyện Sistine – một nhóm danh giá gồm 20 người đàn ông và khoảng 30 cậu bé là ca đoàn riêng của Đức Giáo hoàng – hát Thánh vịnh 64: “Te decet hymnus, Deus, in Sion; et tibi reddetur votum in Ierusalem".

Đoàn Hồng y đang tiến ra Quảng trường Thánh Peter. Người cuối cùng vào quảng trường sẽ là vị chủ trì - Niên trưởng Hồng y đoàn Giovanni Battista Re.

Các tu sĩ tham dự thánh lễ an táng Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters

Thi hài của Giáo hoàng Francis nằm trong quan tài trước khi được niêm phong tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, trước lễ tang của ông tại Vatican, vào ngày 25/4/2025. Ảnh Reuters

Hàng ngàn ngươi tập trung tại Thành phố Vatican và xếp hàng dọc các đường phố của Rome vào thứ Bảy để tiễn đưa Đức Giáo hoàng Francis, người sẽ được nhớ đến như một nhà đấu tranh cho người di cư và người nghèo, và vì những nỗ lực của ngài trong việc định hình lại Giáo hội Công giáo.

Thánh lễ an táng Đức giáo hoàng được tổ chức trên các bậc thang của Vương cung thánh đường Thánh Peter, một trong những địa điểm quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo, với hơn 50 nhà lãnh đạo thế giới và 11 quốc vương trị vì tham dự gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Argentina Javier Milei, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., người đứng đầu quốc gia Công giáo lớn nhất Châu Á...

Đức Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88 sau khi bị đột quỵ vào Thứ Hai Phục Sinh, chỉ một ngày sau khi ngài xuất hiện tại quảng trường này để ban phước lành cho các tín đồ vào thời điểm quan trọng nhất trong lịch Công giáo.

Các thành viên giáo sĩ tham dự thánh lễ tang của Đức Giáo hoàng Francis. Ảnh Reuters

Khoảng 250.000 người đã đến Quảng trường Thánh Peter, và thêm 1 triệu người khác đứng dọc tuyến đường rước dài 6km từ Vatican qua Rome đến Vương cung Thánh đường Santa Maria Maggiore. Hàng triệu người Công giáo khác trong tổng 1,4 tỉ tín hữu trên toàn thế giới cũng sẽ theo dõi tang lễ của Giáo hoàng Francis qua truyền hình.

Chiếc quan tài bằng gỗ của Giáo hoàng Francis đã được niêm phong vào đêm thứ sáu, trong một nghi lễ riêng tư chính thức kết thúc ba ngày quàn thi hài của ông tại Vatican.

Nghi lễ đóng quan tài của ngài được thực hiện bởi Hồng y Camerlengo Kevin Farrell, người đứng đầu nhà thờ, người được giao nhiệm vụ sắp xếp tang lễ cho giáo hoàng. Farrell, một giáo sĩ sinh ra ở Dublin đã trở thành công dân nhập tịch Hoa Kỳ, trước đây là Giám mục của Dallas, Texas.

Cuối Thánh lễ an táng là nghi thức tiễn biệt cố Giáo hoàng. Sau đó, vào lúc 18h30 (giờ Việt Nam), linh cữu của Giáo hoàng Francis sẽ được di quan từ Vương cung Thánh đường Thánh Peter đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để an táng theo di nguyện của Ngài.

Linh cữu của Giáo hoàng Francis được niêm phong tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, trước lễ tang của ông tại Vatican vào ngày 25/4/2025. Ảnh Reuters

Các Giáo hoàng thường được chôn cất trong Thành phố Vatican, bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Peter. Nhưng Francis sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên trong hơn một thế kỷ được chôn cất bên ngoài Vatican, vì ông đã yêu cầu một ngôi mộ "đơn giản" cách đó vài dặm tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore - còn được gọi là Thánh Mary Major.

“Ngôi mộ phải nằm trong lòng đất, đơn giản, không có đồ trang trí đặc biệt và chỉ có dòng chữ khắc: Franciscus”, Đức Giáo hoàng nói trong di chúc của mình, được Vatican công bố. Ông cũng cho biết chi phí chôn cất ông sẽ được chi trả “bằng một khoản tiền do một nhà hảo tâm cung cấp".



Các tín đồ tham dự thánh lễ tang của Đức Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican. Ảnh Reuters

Đức Giáo hoàng tiết lộ kế hoạch được chôn cất tại đó vào tháng 12/2023, giải thích rằng ngài cảm thấy "một mối liên hệ rất mạnh mẽ" với Vương cung thánh đường.

Theo truyền thống, một thời gian để tang kéo dài chín ngày được gọi là novemdiales sẽ diễn ra sau đó, trong đó các thánh lễ sẽ được tổ chức để tưởng nhớ ông. Các công tác chuẩn bị cho mật nghị bầu người kế nhiệm ông sẽ bắt đầu ngay sau đó, với 135 hồng y đủ điều kiện tham gia.

Những lựa chọn của Đức Giáo hoàng như nơi chôn cất, quan tài và tước hiệu được sửa đổi, là một thông điệp mục vụ cuối cùng: rằng ngay cả khi chết, giáo hoàng vẫn phải phục vụ chứ không phải cai trị.

Tổng thống Mỹ Trump đã đến Rome

Sáng 26/4, chiếc chuyên cơ Air Force 1 chở Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania hạ cánh xuống sân bay quốc tế Leonardo da Vinci ở thủ đô Rome, Ý để dự tang lễ Giáo hoàng Francis.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Vatican vào thứ bảy. Ảnh Reuters

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông.

Ngoài Tổng thống Trump, vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ đến dự Thánh lễ an táng của Giáo hoàng Francis.

Hai ông Zelensky và Trump đã gặp nhau trước lễ tang của Giáo hoàng Francis

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trước lễ tang của Giáo hoàng Francis vào thứ Bảy, theo Sergii Nykyforov, người phát ngôn của tổng thống Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến dự lễ tang cố Giáo hoàng Francis tại Quảng trường St Peter. Ảnh Getty Images

Ông Zelensky trước đó đã bày tỏ rằng ông sẵn sàng gặp Trump khi cả hai nhà lãnh đạo đều ở Ý, mặc dù ông Trump trước đó không nói với các phóng viên liệu ông có dự định nói chuyện với người đồng cấp Ukraine ở Rome hay không.

Hai ông Trump và Zelensky đã không gặp mặt trực tiếp kể từ cuộc họp căng thẳng tại Phòng Bầu dục vào tháng 2, khi nhà lãnh đạoMỹ chỉ trích người đồng cấp Ukraine vì không bày tỏ đủ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc chiến chống lại Nga của nước này.

Hiện vẫn chưa có bình luận ngay lập tức từ Nhà Trắng.

Linh cữu của Đức Giáo hoàng Francis đang được di chuyển ra Quảng trường Thánh Peter