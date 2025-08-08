Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Tử vi ngày mai: 4 con giáp vượng vận quý nhân, vươn lên từ nghịch cảnh, giỏi kiếm tiền từ giữa tháng 8

Thứ sáu, ngày 08/08/2025 19:36 GMT+7
Tử vi ngày mai: 4 con giáp có vô số ý tưởng sáng tạo để kiếm tiền. Họ vận dụng trí tuệ và kỹ năngđể tạo ra nhiều con đường sinh lời đa dạng.
Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Thìn có quý nhân giúp đỡ

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Thìn sở hữu phong thái vương giả tự nhiên, dáng vẻ uy nghiêm và sức hút phi thường.

Họ có lý tưởng và hoài bão cao cả, và luôn nỗ lực không ngừng để đạt được chúng. Trên con đường phấn đấu, họ dễ dàng thu hút sự chú ý của các bậc ân nhân.

Những vị ân nhân này có thể là những người kỳ cựu trong ngành hoặc những doanh nhân thành đạt, những người ngưỡng mộ tài năng và động lực của họ và sẵn sàng chia sẻ những lời khuyên và nguồn lực quý giá.

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Thìn sở hữu phong thái vương giả tự nhiên, dáng vẻ uy nghiêm và sức hút phi thường.

Con giáp tuổi Thìn sở hữu năng khiếu kiếm tiền đáng kinh ngạc. Họ sở hữu đầu óc kinh doanh nhạy bén, nắm bắt chính xác xu hướng thị trường và nhận diện các cơ hội kinh doanh tiềm năng.

Một khi nắm bắt được cơ hội, người tuổi Thìn hành động quyết đoán, vận dụng trí tuệ và lòng dũng cảm để biến nó thành của cải vật chất.

Ngay cả khi gặp nghịch cảnh, con giáp này vẫn không nao núng. Thay vào đó, họ chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, điều chỉnh chiến lược dựa trên sự chỉ dẫn của họ, và bắt tay vào làm lại, cuối cùng đạt được thành công từ giữa tháng 8.

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Ngọ dám thử nghiệm những điều mới mẻ

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Ngọ thường nhiệt tình, vui vẻ, tràn đầy năng lượng, có thái độ sống tích cực.

Họ hòa đồng và có nhiều mối quan hệ xã hội, dễ dàng gặp gỡ những người quan trọng trong cuộc sống. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Ngọ thường nhiệt tình, vui vẻ, tràn đầy năng lượng, có thái độ sống tích cực.

Người tuổi Ngọ sở hữu một lợi thế đặc biệt trong việc kiếm tiền. Họ ưa mạo hiểm, sẵn sàng thử nghiệm những điều mới mẻ, không bao giờ hài lòng với hiện tại, luôn phấn đấu hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Tinh thần dám nghĩ dám làm này giúp họ nắm bắt cơ hội trong kinh doanh và gặt hái những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Ngay cả khi gặp khó khăn, nhờ sự kiên trì và sự hỗ trợ của quý nhân, con giáp này vẫn có thể nhanh chóng phục hồi, tìm ra những cách kiếm tiền mới và vươn lên bất chấp nghịch cảnh từ giữa tháng 8.

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Thân có vận may trôi chảy

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Thân thông minh, nhanh trí, có khả năng thích nghi và tư duy sáng tạo mạnh mẽ.

Con giáp này giỏi quan sát, phân tích vấn đề và nhanh chóng tìm ra giải pháp. Bản tính hài hước giúp họ được yêu mến trong các mối quan hệ, thường giúp họ gặp gỡ nhiều người có tầm ảnh hưởng.

Người tuổi Thân có vô số ý tưởng sáng tạo để kiếm tiền. Họ vận dụng trí tuệ và kỹ năng của mình để tạo ra nhiều con đường sinh lời đa dạng.

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Thân thông minh, nhanh trí, có khả năng thích nghi và tư duy sáng tạo mạnh mẽ.

Hơn nữa, họ rất giỏi nắm bắt cơ hội và linh hoạt điều chỉnh chiến lược để thích ứng với biến động của thị trường.

Khi gặp khó khăn, sự chỉ dẫn của quý nhân thường giúp con giáp này tìm ra hướng đột phá.

Với sự giúp đỡ của quý nhân, họ có thể phát huy tối đa thế mạnh, đạt được sự tăng trưởng tài sản nhanh chóng và thành công trong việc vực dậy từ giữa tháng 8.

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Hợi lạc quan chờ may mắn

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Hợi có tính cách lạc quan, cởi mở, trí tuệ rộng mở và thân thể khỏe mạnh.

Con giáp này luôn đối mặt với mọi việc trong cuộc sống với thái độ bình thản. Lòng tốt và sự chân thành của họ chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của mọi người xung quanh, nhờ đó thu hút được nhiều ân nhân sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ khi họ cần.

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Hợi có tính cách lạc quan, cởi mở, trí tuệ rộng mở và thân thể khỏe mạnh.

Tuy bề ngoài có vẻ ngoài giản dị và lương thiện, nhưng người tuổi Hợi lại sở hữu cách kiếm tiền độc đáo.

Họ siêng năng, tỉ mỉ, có khả năng tự mình tích lũy tài sản. Hơn nữa, họ còn gặp nhiều may mắn về tài chính, thường xuyên gặp được những khoản tiền bất ngờ.

Trong lúc khó khăn, sự đồng hành và động viên của quý nhân giúp con giáp tuổi Hợi luôn giữ được tinh thần lạc quan và chủ động tìm kiếm giải pháp.

Nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của quý nhân, họ có thể vượt qua khó khăn và vực dậy cuộc sống từ giữa tháng 8.

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

Loại rau này giàu vitamin A, C, carotene, protein thô và các khoáng chất như sắt, canxi, còn chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Gia đình
Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Gia đình
Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

Gia đình
1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

Đọc thêm

Sabeco trước sóng gió: Lợi nhuận lung lay và “gánh nặng” từ những khoản đầu tư rủi ro
Kinh tế

Sabeco trước sóng gió: Lợi nhuận lung lay và “gánh nặng” từ những khoản đầu tư rủi ro

Kinh tế

Từng là biểu tượng tăng trưởng của ngành bia Việt Nam, Sabeco đang phải chống chọi đồng thời với ba áp lực: sức mua suy giảm sau loạt chính sách siết tiêu thụ đồ uống có cồn, chi phí nguyên liệu leo thang và gánh nặng từ các khoản đầu tư thua lỗ. Dù vẫn giữ hơn một phần ba thị phần nội địa, cổ phiếu SAB đã mất 64% giá trị kể từ đỉnh năm 2017, phản ánh thách thức lớn trong việc duy trì lợi nhuận và lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.

Khu đô thị Dương Nội: Bức tranh toàn cảnh giữa kỳ vọng và thực tại
Nhà đất

Khu đô thị Dương Nội: Bức tranh toàn cảnh giữa kỳ vọng và thực tại

Nhà đất

Từng được kỳ vọng trở thành một biểu tượng đô thị hiện đại, khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường sau hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển đã định hình một vóc dáng riêng, mang trong mình những mảng màu đối lập. Bên cạnh những tòa chung cư hiện đại, những tiện ích đã đi vào hoạt động là những khoảng lặng của biệt thự bỏ hoang, những tranh cãi chưa có hồi kết về tiến độ và hạ tầng.

1 cây cảnh này hơn 10 chậu hoa giấy, lá đẹp, quả ngon, sân nhà mát rượi, thu hút tài lộc, may mắn
Gia đình

1 cây cảnh này hơn 10 chậu hoa giấy, lá đẹp, quả ngon, sân nhà mát rượi, thu hút tài lộc, may mắn

Gia đình

Cây cảnh này giúp bạn không chỉ đơn thuần là "trồng cây chờ quả", hưởng trái ngọt, mà còn là biến cuộc sống thường nhật của bạn thành thi ca.

Nông dân Lạng Sơn phấn chấn bước vào vụ thu hoạch quả đặc sản trồng trên núi đá
Nhà nông

Nông dân Lạng Sơn phấn chấn bước vào vụ thu hoạch quả đặc sản trồng trên núi đá

Nhà nông

Những ngày này, trên khắp các thung lũng, sườn núi đá vôi trồng na-quả đặc sản của các xã từ Hữu Lũng, Vân Nham, Cai Kinh đến Chi Lăng, Bằng Mạc…tỉnh Lạng Sơn, không khí trở nên rộn ràng và hối hả hơn bao giờ hết, bà con nông dân trồng na đã chính thức bước vào vụ thu hoạch chính của năm 2025

Trúng đàn cá to, ngư dân phường Cửa Lò ở Nghệ An bỏ túi 30 triệu đồng/đêm ra biển
Nhà nông

Trúng đàn cá to, ngư dân phường Cửa Lò ở Nghệ An bỏ túi 30 triệu đồng/đêm ra biển

Nhà nông

Sau một đêm ra khơi, ngư dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trúng đậm "lộc biển" là đàn cá to, với hơn 4 tấn cá các loại. Thời điểm này cá biển được giá, ngư dân rất mừng khi có thu nhập ổn định.

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định
Thể thao

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

Thể thao

Trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2025/2026 giữa Thép xanh Nam Định và CLB CAHN sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 9/8 tới trên sân vận động Thiên Trường. Không chỉ là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của V.League và Cúp Quốc gia, đây còn là dịp để người hâm mộ thành Nam thể hiện tình yêu bóng đá nồng nhiệt và tinh thần dân tộc sâu sắc.

Giá USD hôm nay 9/8: Chấm dứt đà giảm
Kinh tế

Giá USD hôm nay 9/8: Chấm dứt đà giảm

Kinh tế

Giá USD hôm nay 9/8 tăng nhẹ khi loạt số liệu kinh tế kém khả quan khiến thị trường kỳ vọng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Liên tiếp rơi tự do
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Liên tiếp rơi tự do

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 9/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà lao dốc trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô thủng đáy trong tuần.

Thị trường tài sản số hôm nay 9/8: Biến động trái chiều, Việt Nam dự kiến có mấy sàn giao dịch?
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 9/8: Biến động trái chiều, Việt Nam dự kiến có mấy sàn giao dịch?

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 9/8 chứng kiến ETH, SOL, DOGE tiếp đà tăng trong khi Bitcoin, XRP giảm nhẹ. Ở trong nước, việc thí điểm sàn giao dịch tài sản số cũng đang được gấp rút triển khai và nếu thuận lợi sẽ triển khai ngay trong tháng 8.

Vingroup sắp khởi công khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ phục vụ VinFast
Nhà đất

Vingroup sắp khởi công khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ phục vụ VinFast

Nhà đất

Vingroup chuẩn bị khởi công Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô điện quy mô lớn của khu vực.

Azerbaijan và Armenia ký hiệp định hòa bình, ông Trump giành quyền phát triển hành lang chiến lược qua hai nước
Thế giới

Azerbaijan và Armenia ký hiệp định hòa bình, ông Trump giành quyền phát triển hành lang chiến lược qua hai nước

Thế giới

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã ký một thỏa thuận hòa bình tại Nhà Trắng vào ngày 8/8 với sự trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Quốc phòng đề xuất sử dụng 46 khu đất để xây nhà ở xã hội cho quân nhân
Nhà đất

Bộ Quốc phòng đề xuất sử dụng 46 khu đất để xây nhà ở xã hội cho quân nhân

Nhà đất

Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 10.250 căn nhà ở xã hội, bố trí hơn 200 ha đất và triển khai loạt dự án trọng điểm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho lực lượng vũ trang.

Giữ sợi truyền thống, dệt nên tương lai – Phụ nữ Đông Gia Nghĩa đổi đời từ đôi tay khéo
Media

Giữ sợi truyền thống, dệt nên tương lai – Phụ nữ Đông Gia Nghĩa đổi đời từ đôi tay khéo

Media

Bên tiếng thoi đưa khe khẽ, sắc chàm, đỏ, vàng hòa quyện trong từng sợi chỉ, những người phụ nữ Mạ ở Đông Gia Nghĩa đang dệt không chỉ tấm vải thổ cẩm rực rỡ, mà còn dệt cả ký ức buôn làng, niềm tự hào dân tộc. Từ khung cửi quê nhà, họ đưa tinh hoa Tây Nguyên vươn xa, biến sợi truyền thống thành tương lai no ấm.

Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông, chìa khóa vàng mở ra cơ hội lớn
Nhà nông

Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông, chìa khóa vàng mở ra cơ hội lớn

Nhà nông

Ngày 8/8, tại phường Trường Vinh, Nghệ An Trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm: “Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông”.

Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
Tin tức

Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Tin tức

Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn đã nhận bàn giao để đảm nhận chức Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0
Nhà nông

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Nhà nông

Nhờ kiên trì theo đuổi đam mê, dám nghĩ dám làm, anh Trần Quý Nam-người từng học truyền hình, ở thôn Trung Nghĩa, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên mới (trước thời điểm sáp nhập, phường Trà Lý thuộc TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ) đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt.

Thí điểm sàn giao dịch tài sản số: Tránh lặp lại 'vết xe đổ' chứng khoán đầu thập niên 2000
Kinh tế

Thí điểm sàn giao dịch tài sản số: Tránh lặp lại "vết xe đổ" chứng khoán đầu thập niên 2000

Kinh tế

Tài sản số đang là dòng chảy mới trong nền kinh tế số toàn cầu. Việc ban hành khung pháp lý tại Việt Nam là một bước đi đúng đắn, nhưng quá trình thực thi cần tỉnh táo, minh bạch và có lộ trình để vừa tạo cơ hội phát triển, vừa bảo vệ người dân trước rủi ro tiềm ẩn.

Zelensky sẽ phải ký một văn bản - ông Trump công bố thời gian địa điểm và chi tiết đầu tiên về thỏa thuận Nga - Ukraine
Thế giới

Zelensky sẽ phải ký một văn bản - ông Trump công bố thời gian địa điểm và chi tiết đầu tiên về thỏa thuận Nga - Ukraine

Thế giới

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska vào thứ Sáu tuần tới 15/8. Ông cũng cho biết Nga và Ukraine sẽ phải trao đổi một số lãnh thổ.

Rời Thể Công Viettel, Amarildo gia nhập PVF-CAND
Thể thao

Rời Thể Công Viettel, Amarildo gia nhập PVF-CAND

Thể thao

Amarildo Aparecido de Souza Junior vừa chuyển sang đầu quân cho PVF-CAND không lâu sau khi rời Thể Công Viettel.

Mắc cùng lúc 2 sai lầm khi ăn, người đàn ông gặp họa đau đớn
Xã hội

Mắc cùng lúc 2 sai lầm khi ăn, người đàn ông gặp họa đau đớn

Xã hội

Người đàn ông mắc sai lầm khi ăn, sau khi bị hóc xương cá lại tiếp tục sai lầm lần nữa, khiến xương cá lớn chui sâu vào trong.

Nuôi 'con siêu đẻ', vợ chồng U70 ở Hà Tĩnh giàu hẳn lên, cứ bán là hút hàng
Nhà nông

Nuôi "con siêu đẻ", vợ chồng U70 ở Hà Tĩnh giàu hẳn lên, cứ bán là hút hàng

Nhà nông

Được quy hoạch với tổng diện tích 3.500 m2, mô hình nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi) hiện là tài sản lớn nhất của vợ chồng nông dân Hoàng Trọng Sỹ và vợ Trần Thị Hà cùng SN 1959, trú ở thôn Thịnh Cường, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập là xã Tân Dân, huyện Đức Thọ cũ). Với mô hình này, vợ chồng ông Sỹ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

9 Nghị định nào liên quan lĩnh vực quốc phòng, quân sự vừa được Chính phủ sửa đổi?
Tin tức

9 Nghị định nào liên quan lĩnh vực quốc phòng, quân sự vừa được Chính phủ sửa đổi?

Tin tức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 7/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682.000 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng
Nhà nông

Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682.000 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Nhà nông

Thực hiện Công văn số 6524/VPCP-CN ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ , Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ký ban hành văn bản số 36/UBND-VP4 ngày 16/7/2025 chỉ đạo Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Từ khi có Nước, mỗi con người trên dải đất hình chữ S đều đã được yêu thương
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Từ khi có Nước, mỗi con người trên dải đất hình chữ S đều đã được yêu thương

Văn hóa - Giải trí

Trong tâm khảm của tôi, Tổ quốc Việt Nam lồng lộng trời cao, mênh mông biển rộng, người già được chăm lo, trẻ em được đến trường, thanh niên có công ăn việc làm, sống đủ đầy, hạnh phúc và không ai bị bỏ lại phía sau!

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể tại trụ sở 1 ngân hàng; phá đường dây mang thai hộ do người Trung Quốc điều hành
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể tại trụ sở 1 ngân hàng; phá đường dây mang thai hộ do người Trung Quốc điều hành

Pháp luật

Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 3 trụ sở một ngân hàng ở Nghệ An; triệt phá đường dây mang thai hộ do người Trung Quốc điều hành, trả 400 triệu đồng mỗi ca; tài xế Grab nhanh trí cầu cứu CSGT, thoát khỏi vị khách “ngáo đá”... là những tin nóng 24 giờ qua.

Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký
Nhà nông

Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký

Nhà nông

Mùa sa mưa, các đồng ruộng khô cằn ở vùng ngọt ở tỉnh Cà Mau nhanh chóng ngập nước. Đây cũng là lúc cá đồng tự nhiên từ những ao, đìa, lung, bàu, trảng… lũ lượt kéo nhau lên đồng tìm kiếm thức ăn, sinh sôi nảy nở.

'Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời'
Nhà nông

"Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời"

Nhà nông

Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời.

Phường La Gi ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển kinh tế biển, đô thị văn minh
Nhà nông

Phường La Gi ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển kinh tế biển, đô thị văn minh

Nhà nông

Phường La Gi tỉnh Lâm Đồng nằm trên trục ven biển, được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế để bứt phá phát triển kinh tế biển, dịch vụ thương mại, logistics và đô thị hiện đại. Phường La Gi được sáp nhập từ phường Tân An, phường Tân Thiện, xã Tân Bình và phường Bình Tân có diện tích 68,47 km2, quy mô dân số 60.549 người.

Tiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, nên làm những điều này để đón vận may ngập tràn
Gia đình

Tiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, nên làm những điều này để đón vận may ngập tràn

Gia đình

Theo lịch vạn niên, tiết Lập Thu năm 2025 bắt đầu từ ngày 7/8 và đến ngày 23/08 (Dương lịch). Để tận dụng tối đa nguồn năng lượng tích cực và hóa giải điều không may trong thời điểm giao mùa này, các chuyên gia phong thủy đưa ra những lời khuyên dưới đây.

Chồng thuê luật sư giỏi để ép tôi trắng tay khi ly hôn, ai ngờ phiên tòa đó, tôi thắng cả hai người đàn ông
Gia đình

Chồng thuê luật sư giỏi để ép tôi trắng tay khi ly hôn, ai ngờ phiên tòa đó, tôi thắng cả hai người đàn ông

Gia đình

Nhưng anh quên mất 1 điều, trước khi làm 1 bà nội trợ vô dụng, tôi từng là người phụ nữ kiêu hãnh và giá trị.

