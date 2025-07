Chiều 23/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã phát đi “Lời kêu gọi” ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ hoàn lưu bão số 3. Văn bản do bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An ký ban hành gửi đến cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân.

Xã Mỹ Lý, Nghệ An tan hoang sau lũ. Trận lũ kinh hoàng đã khiến nhiều nhà dân bị cuốn trôi.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 3 và hoàn lưu sau bão, địa phương hứng chịu đợt lũ lớn lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, hàng nghìn héc-ta hoa màu mất trắng, cầu cống và hạ tầng giao thông hư hỏng nặng. Hàng trăm khu dân cư bị ngập sâu, nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn, đời sống người dân vùng lũ rơi vào cảnh khốn khó.

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An kêu gọi đồng bào trong và ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… chung tay góp sức, sẻ chia khó khăn, giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.

“Những tấm lòng vàng, nghĩa cử cao đẹp sẽ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Nghệ An vượt qua hoạn nạn”, thông điệp của Ủy ban MTTQ nhấn mạnh.

Mọi sự ủng hộ được tiếp nhận đến ngày 30/8/2025, qua tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An (số tài khoản 5108856666 tại BIDV – Chi nhánh Nghệ An) hoặc gửi trực tiếp về trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, số 02 Phan Đăng Lưu, TP Vinh.