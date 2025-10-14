Vì sao "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam?

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" rạng rỡ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 14/10, nữ diễn viên Marian Rivera – người đẹp được mệnh danh là “quốc bảo nhan sắc” của Philippines - đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, để chuẩn bị đảm nhận vai trò vedette trong một sự kiện thời trang diễn ra vào tối mai (15/10).

Marian Rivera diện bộ đồ giản dị nhưng vẫn thu hút bởi vẻ ngoài rạng rỡ. (Ảnh: BTC)

Ngay từ sớm, đông đảo người hâm mộ Việt Nam đã có mặt tại sân bay để chào đón thần tượng. Khoảnh khắc Marian Rivera xuất hiện, cô lập tức thu hút mọi ánh nhìn với phong thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và sự thân thiện khi liên tục vẫy tay, nói lời chào. Dù vừa trải qua chuyến bay dài, nữ diễn viên vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Ở tuổi 41, Marian Rivera vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc “lão hóa ngược” cùng thần thái sang trọng. Cô chọn trang phục đơn giản gồm áo thun trắng, quần co giãn và áo khoác cùng tông, kết hợp giày cao gót đồng điệu, toát lên vẻ thanh lịch và quyến rũ.

Sau khi ký tặng, chụp ảnh và giao lưu với người hâm mộ, Marian nhanh chóng di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lịch trình tại Việt Nam kéo dài 3 ngày với nhiều hoạt động.

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" nhiều lần diện thiết kế của các thương hiệu Việt. (Ảnh: BTC)

Đây không phải là lần đầu tiên Marian Rivera xuất hiện cùng các thiết kế đến từ Việt Nam. Trong hơn 10 tháng qua, nữ diễn viên nhiều lần lựa chọn trang phục của các thương hiệu Việt cho những sự kiện lớn tại Philippines như lễ trao giải, buổi kỷ niệm và sự kiện cá nhân. Sự kết hợp giữa nét đẹp kiêu sa của Marian và sự tinh tế trong thiết kế Việt đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong mắt công chúng Đông Nam Á.

Marian Rivera sinh năm 1984 tại Tây Ban Nha, có cha là người Tây Ban Nha, và mẹ là người Philippines. Cha mẹ cô ly dị khi cô lên 3 tuổi, sau đó cô theo mẹ chuyển đến Philippines và lớn lên tại đây.

Cô theo học chương trình giáo dục tiểu học và trung học tại Hệ thống trường Cao đẳng Saint Francis và được cấp bằng bằng Cử nhân Tâm lý học tại Đại học De ​​La Salle – Dasmariñas. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc cho một viện tâm thần trước khi bước chân vào showbiz.

Marian Rivera được biết đến nhiều nhất với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Marimar, Dyesebel, Amaya và Encantadia. Ngoài ra, cô cũng là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất ở Philippines, thường xuyên xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng.

Ngoài sự nghiệp thành công, Marian còn được ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp như cổ tích với tài tử Dingdong Dantes. Cặp đôi kết hôn năm 2014 và hiện có hai con – bé gái Zia và bé trai Sixto – đều sở hữu ngoại hình nổi bật, được yêu mến không kém cha mẹ.