Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu lực lượng công an tuyệt đối không để "bỏ trống, điểm mù, vùng lõm" về an ninh, đặc biệt trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.