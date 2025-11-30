Ngày 30/11/2025, tại Cụm sân US Pickleball, Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc Giải Pickleball VTV Cúp 2025. Sự kiện có sự hiện diện của Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Công ty Phát triển thể thao đại chúng (Usports), Nhà đồng hành chính Thương hiệu Dạ Hương, các nhà tài trợ, đơn vị phối hợp cùng đông đảo vận động viên và người hâm mộ.

Giải Pickleball VTV Cúp 2025 được phối hợp thực hiện bởi Ban Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Phát triển Thể thao Đại chúng (Usports) và các đơn vị liên quan. Thương hiệu Dạ Hương là Nhà đồng hành chính của giải.Giải Pickleball VTV Cúp 2025 là giải pickleball đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, một sân chơi hấp dẫn, được tổ chức chuyên nghiệp và nhận được sự đánh giá cao từ các vận động viên, chuyên gia và người hâm mộ, khởi đầu cho giải pickleball thường niên được chờ đợi trong những mùa tiếp theo.

Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi - Nguyễn Đắc Tiến vô địch đôi nam nữ chuyên nghiệp.

Giải Pickleball VTV Cúp 2025 đã thể hiện trọn vẹn thông điệp “Hạnh phúc hơn mỗi ngày”. Giải đấu không chỉ là nơi tôn vinh tài năng thể thao mà còn truyền cảm hứng về phong cách sống năng động, tinh thần thể thao, khuyến khích lối sống cân bằng, khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Diễn ra từ 28/11/2025 đến ngày 30/11/2025 tại Cụm sân US Pickleball, Hà Nội, giải quy tụ hơn 700 vận động viên trong nước và quốc tế với 9 nội dung thi đấu phong trào và chuyên nghiệp. Tổng giải thưởng hơn 1 tỷ đồng của giải đấu đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng.

Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần vô địch Pickleball đôi nữ VTV Cúp 2025.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, các nhà vô địch nội dung chuyên nghiệp đã xuất sắc khép lại mùa giải bằng những màn trình diễn đỉnh cao: Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi vô địch đôi nữ chuyên nghiệp, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi - Nguyễn Đắc Tiến vô địch đôi nam nữ chuyên nghiệp và bộ đôi Harsh Mehta - Vanshik Kapadia vô địch đôi nam chuyên nghiệp. Danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 thuộc về vận động viên trẻ Sophia Phương Anh.

Danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 thuộc về vận động viên trẻ Sophia Phương Anh.

Ths. Dược sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung - Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh, đại diện Nhà đồng hành chính Dạ Hương chia sẻ: “Với những giá trị tốt đẹp mà giải đấu mang lại, Dạ Hương rất sẵn sàng tiếp tục đồng hành trong các mùa giải tiếp theo. Chúng tôi mong muốn cùng Ban Tổ Chức đưa Pickleball trở thành một môn thể thao được yêu thích rộng rãi và là nguồn cảm hứng mỗi người chúng ta và đặc biệt là phụ nữ chạm tới Phiên bản mới, tươi mới hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày.

”Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức tổng kết chương trình gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng bão lũ, với tổng số tiền quyên góp là 165.000.000 đồng (một trăm sáu mươi lăm triệu đồng) từ các vận động viên, khán giả, các đơn vị. Toàn bộ nguồn đóng góp được chuyển tới Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để kịp thời hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại.

Danh sách giải thưởng

Đôi nam chuyên nghiệp

Vô địch: Harsh Mehta - Vanshik Kapadia

Hạng nhì: Lý Hoàng Nam - Lê Xuân Đức

Đồng hạng ba: Vũ Hữu Trí - Đinh Quang Linh, Nguyễn Đắc Tiến - Trần Ngọc Quân

Đôi nữ chuyên nghiệp

Vô địch: Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi

Hạng nhì: Nguyễn Minh Ngọc - Trần Tuệ Ngọc

Đồng hạng ba: Trần Huy Bảo Châu - Trần Thuỷ Tiên, Trần Thị Lệ Hằng - Vũ Thị Vân Anh

Đôi nam nữ chuyên nghiệp

Vô địch: Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi - Nguyễn Đắc Tiến

Hạng nhì: Phan Thị Thanh Bình - Vanshik Kapadia

Đồng hạng ba: Nguyễn Quốc Anh - Nguyễn Thanh Ngà, Lý Hoàng Nam - Sophia Phương Anh

Đôi nam từ 35 tuổi trở lên Vô địch: Nguyễn Bá Tiến - Đào Văn ThơHạng nhì: Phan Thế Tiến - Đường Văn Mạnh

Đồng hạng ba: Phan Sỹ Hùng - Mạc Xuân Tùng, Tống Ngọc Long - Nguyễn Văn Xăm

Đôi nữ từ 35 tuổi trở lên Vô địch: Hồng Nhâm - Sằm Thị Mơ

Hạng nhì: Nguyễn Hoàng Linh - Nguyễn Thị Quỳnh Loan

Đồng hạng ba: Lưu Bích Ngọc - Trịnh Thị Thu Thảo, Nguyễn Ngọc Hân - Nguyễn Thu Thuỷ

Đôi nam nữ từ 35 tuổi trở lên Vô địch: Lưu Bích Ngọc - Ngô Văn Công

Hạng nhì: Nguyễn Quý Tài - Phan Hoàng Tường Giang

Đồng hạng ba: Hoàng Thị Hải - Mạc Xuân Tùng, Mạc Nhuận - Nguyễn Văn Mạnh

Đôi nam từ 34 tuổi trở xuống Vô địch: Trần Đức Lâm - Nguyễn Gia Hưng

Hạng nhì: Đặng Trần Sơn - Khuất Văn Hoàng

Đồng hạng ba: Nguyễn Chí Vĩ Phong - Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Quang Nghị - Nguyễn Xuân Thành

Đôi nữ từ 34 tuổi trở xuống Vô địch: Nguyễn Quốc Thục Anh - Hà Thị Thanh Hương

Hạng nhì: Đặng Minh Hiền - Vi Thị Trang

Đồng hạng ba: Trần Minh Phương Thảo - Nguyễn Thị Khanh, Vũ Thị Vân Anh - Vũ Hải Hà

Đôi nam nữ từ 34 tuổi trở xuống

Vô địch: Nguyễn Chí Vĩ Phong - Diệu Hương

Hạng nhì: Phan Thị Hồng Nhung - Trần Minh Đức

Đồng Hạng ba: Trần Minh Phương Thảo - Đặng Trần Sơn, Nguyễn Văn Nam - Vũ Thị Hương Lan

Cú Erne đầu tiên ngày thi đấu 28/11: Nguyễn Đức Huy

Cú ATP đầu tiên ngày thi đấu 28/11: Bùi Công Việt

Cú Erne đầu tiên ngày thi đấu 29/11: Hoàng Tiến ViệtCú ATP đầu tiên ngày thi đấu 29/11: Vũ Minh Hoà

Cú Erne đầu tiên ngày thi đấu 30/11: Nguyễn Tiến Thịnh

Cú ATP đầu tiên ngày thi đấu 30/11: Trần Hữu Thành

Hoa khôi Pickleball VTV Cúp: Sophia Phương Anh (Trần Phương Anh)