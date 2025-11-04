Vũng Tàu sắp có bến cảng hành khách quốc tế, đón các tàu du lịch lớn nhất thế giới

Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục giữ vai trò trung tâm cảng biển chiến lược

Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu được quy hoạch gồm 1 bến chính với 2 cầu cảng hành khách, tổng chiều dài 840 m, có khả năng phục vụ 1,39–1,5 triệu lượt khách/năm, theo quyết định phê duyệt đề ngày 31/10/2025 và có hiệu lực cùng ngày.

Dự án nằm trong Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050.

Hình phối cảnh bến cảng tàu khách quốc tế tại Vũng Tàu do công ty Portcoast (TP.HCM) thực hiện. Nguồn: Portcoast

Vị trí xây dựng được xác định liền kề khu tổ hợp nhà ga cáp treo Bãi Trước (phường Vũng Tàu, TP.HCM), thuận lợi kết nối với khu thương mại, dịch vụ và các không gian du lịch ven biển. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng là bến tàu khách quốc tế lớn và hiện đại nhất khu vực phía Nam, góp phần đón các tuyến tàu du lịch quốc tế và tạo động lực phát triển dịch vụ cao cấp cho vùng.

Theo quy hoạch, đến năm 2030 vùng cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ có khoảng 60 bến cảng với 117–123 cầu cảng, tổng chiều dài bến cảng chính từ 28.948–30.823 m (tức khoảng 29–31 km), khẳng định vai trò là trung tâm cảng biển chiến lược và đầu mối du lịch biển hàng đầu của Việt Nam.

Trước đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng nhiều lần tổ chức họp bàn, nghe báo cáo phương án đầu tư bến cảng khách quốc tế — một dự án được đánh giá mang tính biểu tượng và đẳng cấp quốc tế của khu vực. Đây được kỳ vọng sẽ là bến cảng tàu khách lớn nhất khu vực phía Nam, góp phần nâng tầm du lịch biển đảo và tạo động lực phát triển kinh tế dịch vụ, logistics.

“Phường du lịch” Vũng Tàu và tour trực thăng

Việc đầu tư bến cảng khách quốc tế được nhìn nhận không chỉ là một dự án hạ tầng hàng hải mà còn là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược liên kết du lịch vùng TP.HCM – Cần Giờ – Vũng Tàu.

Cụ thể, TP.HCM đang thí điểm mô hình “phường du lịch” Vũng Tàu sau sắp xếp, sáp nhập địa giới, nhằm tạo điểm tổ chức hoạt động du lịch dễ tiếp cận, quản lý đồng bộ sản phẩm và nâng cao trải nghiệm du khách. Trong đó, Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh phường Vũng Tàu có vị trí chiến lược đặc biệt, được ví như “trái tim du lịch” của TP.HCM mới (gồm 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và là địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, các dự án khai thác sản phẩm du lịch cao cấp đang được xúc tiến, trong đó có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu – Cần Giờ từ trên cao. Tour mới này dự kiến sẽ khai thác lại từ tháng 12 tới (trước đó từng có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu). Việc mở rộng sang Cần Giờ được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút du khách và khẳng định sức hấp dẫn của cụm du lịch ven biển phía Nam.

Như vậy, cùng với các dịch vụ du lịch mới mẻ, bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu sau khi hoàn thành sẽ cùng nhau thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, đồng thời gia tăng sức hút nhà đầu tư cho các dự án nghỉ dưỡng, thương mại và vận tải hành khách.