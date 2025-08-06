Vướng mắc thanh toán BHYT tại TP.HCM: Hơn 2.400 tỷ đồng bị "treo", bệnh viện lo thiếu thuốc

Gánh nặng tài chính đè nặng lên các bệnh viện tự chủ

Sở Y tế TP.HCM vừa gửi văn bản số 1466/SYT-KHTC tới UBND TP.HCM , kiến nghị xem xét và có văn bản đề nghị Bộ Y tế cùng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH thành phố sớm thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT (KCB BHYT) vượt dự toán của năm 2023 và 2024.

Theo báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan BHXH chưa chi trả khoản tiền vượt dự toán chi KCB BHYT năm 2023 và 2024 với tổng số tiền là 2.485.705 triệu đồng. Cụ thể, số tiền này bao gồm 557.549 triệu đồng của năm 2023 và 1.928.156 triệu đồng của năm 2024.

Người dân TP.HCM đi khám bệnh tại bệnh viện. Ảnh: N.M

Việc chậm thanh toán kéo dài này đang gây ra nhiều khó khăn cho các đơn vị. Một số cơ sở khám chữa bệnh hiện đang nợ tiền thuốc và chưa có khả năng chi trả cho các công ty. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của các đơn vị mà còn tác động đến quyền lợi của người bệnh.



Chia sẻ với Dân Việt, một giám đốc bệnh viện hạng 1 tại TP.HCM cho biết, bệnh viện này chưa được BHXH thành phố thanh toán hàng chục tỷ đồng chi phí vượt dự toán. Vị giám đốc này cho rằng, việc chậm thanh toán đã dẫn đến nhiều khó khăn trong hoạt động của bệnh viện, đặc biệt khi bệnh viện đang tự chủ tài chính nhưng giá thu dịch vụ khám chữa bệnh chưa được tính đúng, tính đủ.

Đồng thời, bệnh viện không có tiền để trả cho các công ty dược và phải “khất nợ” để trả dần, đồng thời phải "gồng gánh" để đảm bảo đủ chi phí tiền lương cho nhân viên y tế và không để bệnh nhân thiếu thuốc. Vị giám đốc này cũng cho biết các vật tư y tế tiêu hao cũng phải tính toán kỹ lưỡng, và những bệnh viện càng lớn, càng đông bệnh nhân thì sẽ càng khó khăn khi bị chậm trễ thanh toán BHYT.

Tuy nhiên, một giám đốc bệnh viện hạng II khác lại cho rằng, số tiền vượt dự toán mà BHXH TP.HCM chưa chi trả không quá nhiều, nên không quá ảnh hưởng đến các hoạt động của họ.

Kiến nghị khẩn cấp và cơ chế xử lý theo quy định

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: N.M

Trước tình hình đó, Sở Y tế TP.HCM đã hai lần gửi văn bản kiến nghị Bộ Y tế và BHXH Việt Nam nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Để giải quyết tình hình này, Sở Y tế đề nghị UBND thành phố xem xét và có văn bản kiến nghị Bộ Y tế, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH thành phố sớm thanh toán các khoản chi phí vượt dự toán chi KCB BHYT, giúp các đơn vị có đủ kinh phí để hoạt động, đặc biệt trong bối cảnh tự chủ tài chính còn nhiều khó khăn. Cùng với văn bản kiến nghị, Sở Y tế cũng đính kèm dự thảo văn bản kiến nghị của UBND thành phố, cùng với các công văn đã gửi trước đó.

Trong văn bản gửi UBBD thành phố, Sở Y tế cũng trích dẫn Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó quy định chi tiết về việc xử lý các khoản chi vượt dự toán. Theo Nghị định, nếu chi phí KCB BHYT thực tế trong năm của một cơ sở vượt số dự kiến chi, cơ sở đó phải có văn bản giải thích nguyên nhân gửi BHXH và Sở Y tế. Tiếp đó, BHXH tỉnh, thành phố sẽ phối hợp với Sở Y tế để rà soát và thống nhất xác định các chi phí hợp lệ để bổ sung kinh phí cho cơ sở khám chữa bệnh.

Nếu tổng chi phí KCB BHYT thực tế trong năm vượt dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam sẽ sử dụng quỹ dự phòng để thanh toán. Trường hợp quỹ dự phòng không đủ, BHXH Việt Nam sẽ báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung kinh phí. Trong khi chờ đợi, cơ quan BHXH có thể tạm ứng chi phí KCB BHYT đã được Hội đồng quản lý BHXH thông qua.