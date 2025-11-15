Xác định thời điểm ĐT Việt Nam bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á

Cụ thể, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8/2026, với sự góp mặt của 11 ĐT quốc gia khu vực Đông Nam Á. Đây là lần thứ 16 giải đấu được tổ chức, kể từ lần đầu tiên vào năm 1996 tại Singapore. Năm nay, Hyundai trở thành nhà tài trợ danh xưng mới của giải đấu, trong bối cảnh ĐT Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng với tổng tỷ số 5-3 trước Thái Lan ở chung kết kỳ trước.

Lịch thi đấu chính thức của ASEAN Hyundai Cup 2026 đã được xác định. Ngày 2 và 9/6 sẽ thi đấu play-off theo thể thức sân nhà - sân khách để xác định đội cuối cùng bước vào vòng bảng. Giai đoạn vòng bảng diễn ra từ 24/7 đến 8/8. Vòng bán kết sẽ bắt đầu từ 15/8.

ASEAN Hyundai Cup 2026 đã xác định được thời gian tổ chức. Ảnh: Cao Oanh

Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), ông Khiev Sameth phát biểu: “Giải ASEAN Hyundai Cup là giải đấu quốc tế hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á và chúng tôi rất vui mừng khi xác nhận lịch thi đấu cho kỳ tiếp theo, đúng vào dịp giải đấu kỷ niệm 30 năm, một cột mốc vô cùng quan trọng trong hành trình phát triển”.

Là đương kim vô địch, ĐT Việt Nam sẽ bước vào giải đấu với mục tiêu tiếp tục giữ lại chiếc cúp danh giá của khu vực. Với việc vòng bảng khởi tranh vào cuối tháng 7, các ĐT quốc gia có quỹ thời gian hợp lý để chuẩn bị kỹ lưỡng sau khi các giải quốc nội khép lại.

Theo: Theo Bóng đá 24h