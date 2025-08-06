Xanh SM cán mốc 1 triệu chuyến/ngày, hướng tới "CLB 100 triệu giao dịch/tháng"

Chưa đầy hai năm kể từ khi ra mắt, startup gọi xe điện Xanh SM đã đạt cột mốc 1 triệu chuyến đi mỗi ngày tại Việt Nam – một thành tích ấn tượng với một thương hiệu công nghệ còn non trẻ, hoạt động trong lĩnh vực taxi điện vốn vẫn còn mới mẻ tại Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á.

CEO Xanh SM (GSM), ông Nguyễn Văn Thanh.

Chia sẻ trên trang cá nhân, CEO Nguyễn Văn Thanh nhớ lại, đội ngũ từng đặt câu hỏi “bao giờ mới đạt 100.000 chuyến/ngày?”, nhưng chỉ sau vài tuần con số đã vọt lên 300.000 rồi 500.000. Giờ đây, 1 triệu chuyến/ngày – tương đương hơn 11 chuyến mỗi giây – đã trở thành hiện thực. “Cảm giác nhìn đứa con tinh thần lớn lên từng ngày, từng con số là một niềm vui khó tả,” ông Thanh viết.

Không dừng lại ở đây, Xanh SM đặt mục tiêu gia nhập “CLB Global Startup Đông Nam Á” với 100 triệu giao dịch mỗi tháng, tức hơn 3,3 triệu giao dịch/ngày. CEO Nguyễn Văn Thanh cho biết phần lớn giao dịch để đạt mốc này sẽ đến từ các thị trường quốc tế mà Xanh SM đang hoạt động như Indonesia, Philippines, Lào và các điểm đến mới.

Dẫn đầu thị trường taxi 4 bánh

Theo báo cáo quý II/2025 của Mordor Intelligence, Xanh SM chiếm 44,68% thị phần taxi 4 bánh tại Việt Nam, bỏ xa Grab (36,08%) và giữ ngôi đầu ba quý liên tiếp. Trong cùng kỳ, toàn thị trường taxi công nghệ ghi nhận hơn 97,9 triệu chuyến đi với tổng giá trị giao dịch (GMV) 353,41 triệu USD, trong đó Xanh SM đóng góp tỷ lệ lớn nhất.

Không chỉ dẫn đầu về số chuyến, Xanh SM còn vượt trội ở các chỉ số như GMV, độ phủ mạng lưới và chất lượng dịch vụ. Hiện công ty đã có mặt tại 34 tỉnh, thành – trở thành nền tảng gọi xe điện có độ phủ rộng nhất Việt Nam.

Mô hình vận hành tạo lợi thế

Thành công của Xanh SM được cho là nhờ mô hình vận hành kết hợp ba trụ cột: đội xe thuần điện với tài xế toàn thời gian; nền tảng Xanh SM Platform cho tài xế sở hữu xe điện cá nhân; và mạng lưới taxi truyền thống được điện hóa. Mô hình này vừa bảo đảm nguồn cung, vừa mở rộng nhanh chóng quy mô dịch vụ.

Khảo sát Q&Me cuối năm 2024 cho thấy 83% khách hàng hài lòng và 84% sẵn sàng giới thiệu Xanh SM cho người khác – tỷ lệ cao hơn cả Grab và Be, phản ánh lợi thế về trải nghiệm dịch vụ.

Hướng tới mục tiêu môi trường và phát triển bền vững

Song song với tăng trưởng thị phần, Xanh SM còn chú trọng giá trị môi trường. Tính đến tháng 4/2025, doanh nghiệp ước tính đã giảm hơn 211 triệu kg CO₂, tương đương lượng hấp thụ của 3.200 ha rừng trong một năm.

Những thành tích này không chỉ là cột mốc quan trọng với Xanh SM, mà còn cho thấy sự dịch chuyển trong thói quen tiêu dùng tại Việt Nam và khu vực – ưu tiên các dịch vụ xanh, thân thiện môi trường nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Trong bối cảnh các đô thị lớn thúc đẩy quy hoạch giao thông xanh, các nền tảng thuần điện như Xanh SM được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ ưu thế.