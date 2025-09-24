Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 24/09/2025 18:40 GMT+7

Đặng Thị Hồng và lời tâm sự xót xa

Quốc An Thứ tư, ngày 24/09/2025 18:40 GMT+7
Trên trang tiktok cá nhân, Đặng Thị Hồng vừa đăng tải một bức ảnh chứa 2 khoảnh khắc về bản thân, 1 của hiện tại và 1 của 5 năm trước, kèm lời tâm sự khiến ai cũng phải xót xa.
Xót xa với tâm sự của Đặng Thị Hồng

Hôm 11/9 vừa qua, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã thống nhất về việc không cho phép vận động viên Đặng Thị Hồng thi đấu tại giai đoạn 2 giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia 2025. Bên cạnh đó, Đặng Thị Hồng cũng không được tham gia tranh tài ở các giải thi đấu chính thức trong hệ thống của VFV.

Trước đó, tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, sau 4 trận vòng bảng, thông tin “nhạy cảm” liên quan đến vận động viên Đặng Thị Hồng cũng đã được Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB) đưa ra kết luận. Theo đó, tất cả các trận đấu của ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam có sự tham dự của VĐV Đặng Thị Hồng bị hủy kết quả. ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận với tỷ số 0-3, không có cơ hội lọt vào vòng 1/16 dù đã có những thành tích rất ấn tượng.

Đặng Thị Hồng (trái) thi đấu tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia vào tháng 8. Ảnh: FIVB.

Với lệnh cấm kể trên từ VFV, sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Đặng Thị Hồng coi như khép lại. Cô nhiều khả năng sẽ giải nghệ ở tuổi 19. Theo chia sẻ từ Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường, VĐV là người thiệt thòi nhất trong sự việc lần này, nhưng liên đoàn và nhiều đơn vị khác sẵn sàng hỗ trợ.

Trước mắt, khi chưa thể đưa ra những hướng đi cụ thể, Đặng Thị Hồng đã tham gia bán hàng online để có thêm thu nhập và trang trải cuộc sống. Cụ thể, trên trang TikTok cá nhân, Đặng Thị Hồng đều đặn livestream (phát trực tiếp) mỗi ngày để giới thiệu các sản phẩm thể thao như giày, tất, trang phục tập luyện, dây kháng lực, dây nhảy và balo... Ngày nào Đặng Thị Hồng cũng bán hàng online để quá nửa đêm.

Với các VĐV thể thao, thông thường từ 21-22 giờ, họ sẽ buộc phải đi ngủ để đảm bảo sức khoẻ và có thể dậy sớm vào ngày hôm sau để tham dự các buổi tập cùng toàn đội. Nhưng với Đặng Thị Hồng lúc này, cô buộc phải tạm dừng việc tập luyện và tạm thời chuyển hướng sang công việc khác để có thể duy trì cuộc sống.

Mới đây, trên trên trang tiktok cá nhân, Đặng Thị Hồng đã đăng tải một bức ảnh chứa 2 khoảnh khắc về bản thân, 1 của hiện tại và 1 của 5 năm trước, kèm lời tâm sự khiến ai cũng phải xót xa:

Lời tâm sự của Đặng Thị Hồng khiến NHM xót xa. Ảnh chụp màn hình.

“Chào em của 5 năm trước, mong em được lớn chậm lại, mong cho em đủ mạnh mẽ, em vẫn cứ hãy tiếp tục làm những thứ mình muốn, sống một cuộc sống của em, em hãy cứ là chính em, em phải thật mạnh mẽ...”

“Chào em của hiện tại, sau tất cả mong em hãy sống cho chính em, không vì ai mà đánh mất bản thân mình, không vì những khó khăn mà gục ngã, không vì những lời nói mà lung lay, hy vọng em sẽ sống một cuộc đời như ý nguyện”.

Đặng Thị Hồng sinh năm 2006, dân tộc Dao, ở miền núi hoang sơ thôn SLam Vè, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Gia đình không có truyền thống thể thao nhưng cô sớm bộc lộ năng khiếu với môn bóng chuyền. Sau khi học hết lớp 9, Hồng thi tuyển vào Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên.

Không có chiều cao vượt trội, Đặng Thị Hồng bù đắp bằng khả năng bật nhảy cao, đập bóng mạnh, di chuyển linh hoạt. "Viên ngọc thô" vì thế lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Năm 2022, Đặng Thị Hồng thi đấu cho đội Kinh Bắc Bắc Ninh theo dạng cho mượn. Đến 2024, cô chuyển sang Ninh Bình rồi lên ĐT bóng chuyền nữ U20 Việt Nam. Tại giải U20 châu Á năm đó, Hồng góp công lớn giúp ĐT bóng chuyền nữ U20 Việt Nam cán đích thứ 5 để lần đầu tiên trong lịch sử đoạt suất dự giải U21 thế giới 2025...

