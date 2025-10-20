19 tài xế nữ vi phạm nồng độ cồn trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày 20/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết trong ngày 19/10, theo chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT tại 34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, chia theo các khung giờ trong ngày.

Theo thống kê của C08, trong ngày 19/10, lực lượng CSGT đã kiểm soát 119.585 lượt phương tiện, gồm hơn 76.900 xe máy, 27.500 ôtô con, 9.300 xe tải và gần 3.900 xe khách. Qua kiểm tra, cảnh sát lập biên bản xử lý 4.515 trường hợp vi phạm, trong đó có 4.307 người điều khiển xe máy, 127 ôtô con và 20 xe tải.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với tài xế. Ảnh: Xuân Huy.

Ở khung giờ từ 12h30 đến 14h30, CSGT kiểm soát hơn 58.000 lượt phương tiện và phát hiện 1.927 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Từ 19h30 đến 22h30, hơn 61.000 lượt phương tiện được kiểm tra, phát hiện 2.588 trường hợp vi phạm.

Về độ tuổi, nhóm 36-55 tuổi chiếm tỷ lệ vi phạm cao nhất với hơn 57%, tiếp đến là nhóm 18-35 tuổi (26%). Có 65 trường hợp dưới 18 tuổi và 19 phụ nữ vi phạm, chủ yếu điều khiển mô tô và xe đạp điện.

Cục CSGT cho biết việc kiểm soát nồng độ cồn theo khung giờ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc sẽ là hoạt động thường xuyên, liên tục, kể cả trong các dịp lễ, Tết. Mục tiêu là hình thành thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe" trong mọi tầng lớp người dân.

