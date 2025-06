Giữa lúc tên tuổi Mỹ Tâm đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau những chia sẻ gây xôn xao của Bảo Uyên – học trò cũ từ chương trình The Voice 2015 – với ẩn ý tố cô từng chèn ép và “triệt đường sống” mình ngay từ khi còn trong cuộc thi, thì một học trò khác từng có dịp hợp tác với nữ ca sĩ lại bất ngờ lên tiếng với góc nhìn hoàn toàn khác. Đó là Hoàng Quyên – Á quân Vietnam Idol 2012.

Trên trang cá nhân, Hoàng Quyên viết: "Mình học được ở chị Tâm ấy là cái tâm. Sau Vietnam Idol là đêm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp Rét Đầu Mùa 2015 của mình, chị Tâm đã gửi tặng một lãng hoa tuyệt đẹp, mình đã rất xúc động, chị đã gửi sự quan tâm, sự động viên chứ không chỉ là những bông hoa đẹp. Mình học được ở chị Tâm ấy là cái tâm. Hãy học hỏi chị chứ đừng phiền lòng chị nha”.

Hoàng Quyên chia sẻ cô nhận được sự quan tâm, động viên từ Mỹ Tâm. (Ảnh: FBNV)

Lời chia sẻ của Hoàng Quyên được nhiều khán giả cho là động thái thể hiện sự bênh vực dành cho Mỹ Tâm trước những lùm xùm vừa qua.

Trước đó, khi nhắc tới Mỹ Tâm, Hoàng Quyên từng cho biết dù theo đuổi con đường sự nghiệp khác nhau, cô vẫn tìm thấy sự đồng điệu với "đàn chị", đặc biệt là ở sức trẻ và ham muốn được cống hiến. Được gặp gỡ, làm việc chung với Mỹ Tâm khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2012, với cô đó là một may mắn.

"Đến giờ, tình cảm tôi dành cho chị Mỹ Tâm không phải chỉ như một nghệ sĩ lớn mà còn giống như người chị, người thầy. Mỗi lần gặp nhau, chị Tâm đều hỏi han: "Em đã thực hiện giấc mơ của mình đến đâu rồi? Chị còn tặng tôi nhiều lời chúc" - cô chia sẻ.

Cùng quan điểm với Hoàng Quyên, vũ công Lý Phương Châu cũng chia sẻ: "Không phải ngẫu nhiên mà chị đẹp có thể giữ vững vị trí suốt hơn 20 năm trong showbiz và được đông đảo khán giả yêu mến đến vậy. Chị có thể lựa chọn nghỉ ngơi, ở nhà xào rau, trồng cây, uống trà, không cần đi show, không vội ra sản phẩm mới, nhưng có một điều chắc chắn: vị trí của chị trong lòng công chúng vẫn luôn vững vàng ở đó".

Trước đó, ca sĩ Bảo Uyên gây xôn xao khi đăng tải một clip đăng tải trên mạng xã hội cho biết cô không giỏi nịnh nên không được lòng huấn luyện viên.

“Mình có một câu chuyện là ở The Voice 2015, mình đã từng bị chèn ép. Sau khi dừng lại ở bán kết, nhiều anh chị trong chương trình nói lý do mình không vào được chung kết là vì không được lòng cô. Mình là “bản sao” của cô nên có thể soán ngôi cô bất cứ lúc nào, có thể là bản sao của người khác nhưng đừng là của cô. Đêm Chung kết, nếu như giọng hát cao chót vót của mình mà hát chung với cô thì dễ bị mọi người đem ra so sánh”, Bảo Uyên chia sẻ.

Hiện tại, phía Mỹ Tâm chưa lên tiếng về sự việc này.