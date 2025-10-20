Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 20/10/2025 17:49 GMT+7

Agribank mang sản phẩm công nghệ cực chất đến Ngày thẻ Việt Nam 2025

Thứ hai, ngày 20/10/2025 17:49 GMT+7
Trong không gian sôi động của sự kiện Sóng Festival – Ngày thẻ Việt Nam 2025, gian hàng Agribank nhanh chóng trở thành tâm điểm với concept trẻ trung, hiện đại và chuỗi hoạt động trải nghiệm “chạm đâu vui đó” cùng sản phẩm thẻ tích hợp công nghệ cực chất hấp dẫn đông đảo khách hàng.
Agribank mang đến Ngày thẻ Việt Nam 2025 nhiều sản phẩm công nghệ độc đáo thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng trẻ.

Chạm niềm tin với thanh toán thẻ, thanh toán số

Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin” không chỉ chuyển tải thông điệp về đột phá công nghệ của đất nước mà còn là thông điệp của niềm tin - niềm tin vào sự kết nối thông minh giữa con người với con người, niềm tin vào một Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên số. Với vai trò là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đồng hành cùng sự kiện "Ngày Thẻ Việt Nam 2025" nhằm mục tiêu xây dựng nền kinh tế số hiện đại và bền vững.

Phát biểu tại lễ khai mạc Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025 tối 18/10 tại Sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chia sẻ, Festival diễn ra đúng thời điểm tổng kết 5 năm (2021-2025) chiến lược phát triển thanh toán không dùng tiền mặt nên càng thêm ý nghĩa. Đây không chỉ là một lễ hội sôi động dành cho giới trẻ mà còn là diễn đàn cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân dân thấy được thành tựu quan trọng của ngành tài chính - ngân hàng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thành công của Ngày thẻ Việt Nam đã góp phần thực hiện chủ trương chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó phấn đấu đạt mục tiêu ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch không dùng tiền mặt, tăng trưởng 20-25%/năm. Chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin” không chỉ nhấn mạnh công nghệ mà còn truyền tải thông điệp về niềm tin, về sự an toàn, hiệu quả, tiết kiệm đến công chúng với những quy định pháp lý và nền tảng bảo mật vững chắc bảo vệ người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng đánh giá: “Những con số biết nói với hàng trăm ngàn lượt trải nghiệm công nghệ không dùng tiền mặt tại Sóng Festival, hàng chục triệu lượt tiếp cận trên nền tảng mạng xã hội cho thấy lợi ích thiết thực của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đây chính là xu thế tiêu dùng thời đại, là niềm tin của xã hội đối với thanh toán thẻ, thanh toán số”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ khai mạc Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025.

Thay mặt ngành ngân hàng và tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc để triển khai tới toàn thể ngành ngân hàng. Phó Thống đốc khẳng định ngành Ngân hàng sẽ đặc biệt lưu tâm việc triển khai rộng rãi phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tới mọi mặt của cuộc sống cũng như quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Đối với thế hệ trẻ sinh ra trong thời đại số, Phó Thống đốc bày tỏ niềm tin, họ không chỉ là người thụ hưởng mà còn là lực lượng dẫn dắt đổi thay, góp phần xây dựng một xã hội thanh toán thông minh, minh bạch, an toàn và bền vững.

Đồng quan điểm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - cũng gửi gắm thông điệp: “Chúng tôi mong muốn rằng, các bạn - thế hệ trẻ - sẽ là ngọn sóng tiên phong, đưa những thành tựu ấy vào đời sống, để mỗi một lần “chạm” không chỉ là hành động thanh toán, mà còn là một lần “chạm” của trái tim, của kết nối và đong đầy khát vọng Việt Nam”.

Trải nghiệm thanh toán “chạm” cực chất tại Agribank

Tiếp đón đoàn đại biểu Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tại gian hàng Agribank, ông Đồng Đức Giang - Giám đốc Trung tâm Thẻ Agribank giới thiệu: Chỉ cần có Căn cước công dân gắn chíp hoặc tài khoản VneId cấp độ 2 thì hoàn toàn có thể eKYC mở tài khoản phát hành thẻ và số hóa thẻ trên thiết bị di động. Năm 2024, Agribank phối hợp với Napas đã triển khai thanh toán SoftPOS, và năm nay, việc nâng cấp công nghệ của Agribank mang đến cho khách hàng trải nghiệm thanh toán số liền mạch ngay trên thiết bị di động. Theo đó, chỉ cần chạm 2 điện thoại là có thể thực hiện việc thanh toán ngay lập tức, khách hàng không phải đến ngân hàng, hoàn toàn có thể thanh toán không dùng tiền mặt. Đây chính là điểm nhấn công nghệ, trải nghiệm thanh toán số hóa mới nhất Agribank mang đến Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025.

Ông Đồng Đức Giang - Giám đốc Trung tâm Thẻ Agribank giới thiệu với đoàn đại biểu sản phẩm công nghệ thanh toán hiện đại của Agribank.

Agribank là một trong ba ngân hàng tiên phong triển khai dịch vụ số hóa thẻ nội địa trên ứng dụng ngân hàng với khách hàng sử dụng điện thoại hệ điều hành Android. Trước đó, tại buổi Họp báo về Ngày Thẻ Việt Nam năm 2025, Agribank cũng đã trình diễn ra mắt dịch vụ số hóa thẻ nội địa trên ứng dụng di động. Phần trình diễn trực quan tại gian hàng Agribank một lần nữa gây ấn tượng với đông đảo khách tham dự.

Bên cạnh các sản phẩm công nghệ hiện đại, Agribank hiện có nhiều sản phẩm thẻ dành cho đa dạng đối tượng khách hàng như: Thẻ Lộc Việt, Thẻ Success, Thẻ liên kết sinh viên, và sản phẩm mới nhất là Thẻ đồng thương hiệu Agribank NAPAS-Mastercard.

Ngành ngân hàng là một trong những ngành luôn tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, các ngân hàng thương mại nói chung và Agribank nói riêng đang tập trung dành ưu tiên đặc biệt trong ứng dụng công nghệ thông tin phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong suốt những năm qua, Agribank luôn tự hào đã tham gia và đóng góp tích cực, hiệu quả trong đẩy mạnh triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN. Đến nay, Agribank được đánh giá là ngân hàng tiên phong chủ lực trong đầu tư và cung ứng dịch vụ thẻ, dịch vụ ATM tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu của người dân không chỉ địa bàn đô thị mà cả khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Một số hình ảnh tại Ngày thẻ Việt Nam 2025:

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng Agribank.
Ông Đồng Đức Giang - Giám đốc Trung tâm Thẻ đại diện Agribank nhận kỷ niệm chương nhà tài trợ Vàng.
Ông Lê Hồng Phúc - Phó Tổng Giám đốc Agribank (áo vest đen) trải nghiệm tại gian hàng Agribank và đối tác thanh toán chạm.
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh - Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam 2025 (phải) và ca sỹ Hà Myo (áo xanh) trải nghiệm minigame tại gian hàng Agribank.
Gian hàng Agribank với concept trẻ trung, hiện đại và chuỗi hoạt động trải nghiệm thú vị hấp dẫn đông đảo bạn trẻ tham gia.

Đa dạng sản phẩm thẻ Agribank phục vụ nhu cầu của mọi khách hàng

1. Thẻ Lộc Việt

• Tích hợp hai ứng dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trên cùng 1 con chip theo chuẩn VCCS, thẻ Lộc Việt có đầy đủ các tính năng của 1 thẻ ghi nợ nội địa cũng như thẻ tín dụng nội địa.

• Thời gian hiệu lực: 05 (năm) năm kể từ ngày phát hành

• Hạn mức tín dụng: Tối đa lên đến 100.000.000 VND

• Đáp ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật về an toàn, bảo mật theo bộ tiêu chuẩn VCCS tiên tiến nhất;

• Thanh toán không tiếp xúc, "tap & go"- "chạm và đi" cùng với việc cho phép thanh toán không xác thực người dùng với giao dịch giá trị nhỏ (tối đa 1.000.000VND giúp khách hàng hoàn tất giao dịch chỉ với thao tác chạm nhẹ vào máy POS);

• Tốc độ xử lý giao dịch nhanh giúp tối ưu trong thanh toán không dùng tiền mặt trong các ngành giao thông, bảo hiểm, y tế, giáo dục và dịch vụ công...;

• Mua vé xe buýt điện VINBUS chỉ bằng thao tác chạm thẻ lên thiết bị chấp nhận thẻ được lắp đặt trên các xe buýt của VINBUS;

• Kết nối với ứng dụng Agribank Plus để thực hiện các chức năng quản lý thẻ ngay trên điện thoại: Thanh toán dư nợ, Kích hoạt thẻ/ Đổi mã PIN, Chuyển khoản, Phát hành thẻ phi vật lý, Vấn tin thông tin/lịch sử giao dịch thẻ, Khóa thẻ, Thay đổi hạn mức giao dịch thẻ, Đăng ký giao dịch Internet, Thanh toán bằng mã QR-Code, Sao kê thẻ tín dụng, v.v…;

• Quản lý chi tiêu hiệu quả, an toàn thông qua tin nhắn khi có giao dịch

• Đối tượng phát hành thẻ Lộc Việt

+ Khách hàng trả lương qua tài khoản/có quan hệ vay vốn với Agribank/phát hành thẻ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản: tối đa 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng).

+ Đối với khách hàng có số dư tiền gửi bình quân 06 tháng liên tiếp từ 10.000.000 VND (Mười triệu đồng) trở lên, có xếp hạng tín dụng từ A1-A12 theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Agribank tại thời điểm thẩm định, Agribank phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm: tối đa 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng).

+ Cá nhân người Việt Nam cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm: tối đa 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng).

+ Sinh viên các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tại Việt Nam phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm: tối đa 10.000.000 VND (Mười triệu đồng).

2. Thẻ Success

• Là loại thẻ ghi nợ nội địa cho phép chủ thẻ rút tiền, thanh toán hàng hóa và dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ có logo Agribank và Napas trên toàn quốc. Thẻ chip Success mới có tính năng thanh toán không tiếp xúc (Contactless), bảo mật cao hơn và các tiện ích quản lý tài khoản qua ứng dụng Agribank Plus.

• Rút tiền và thanh toán hàng hoá dịch vụ tại tất cả các điểm chấp nhận thẻ ATM/POS có logo Agribank và Napas trên toàn quốc.

• Thời hạn hiệu lực: 06 (sáu) năm kể từ ngày phát hành.

• Gửi tiền hoặc Mở tài khoản Tiền gửi trực tuyến tiện lợi, linh hoạt tại ngay CDM.

• Chuyển khoản liên ngân hàng, gia hạn thẻ, rút tiền bằng mã (Cash by Code), thanh toán hóa đơn tại ATM Agribank.

• Thanh toán trực tuyến.

• Quản lý chi tiêu hiệu quả, an toàn thông qua tin nhắn khi có giao dịch.

• Được hưởng lãi trên số dư tài khoản thanh toán phát hành thẻ.

• Quản lý thẻ ngay trên điện thoại với ứng dụng Agribank Plus.

3. Thẻ liên kết sinh viên Agribank

Thẻ ghi nợ nội địa dành cho sinh viên, được thiết kế để phục vụ các nhu cầu tài chính như rút tiền, thanh toán hóa đơn và mua sắm. Thẻ này liên kết với tài khoản thanh toán của sinh viên và cho phép giao dịch tại các ATM/POS có logo Agribank và Napas trên toàn quốc.

• Cho phép rút tiền và thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các máy ATM/POS có logo Agribank và Napas trên toàn quốc.

• Có thể dùng để thanh toán các dịch vụ công trực tuyến, vé tàu, xe, vé máy bay, thanh toán tại trạm xăng dầu và các dịch vụ công cộng, tiện ích khác.

• Thẻ Chip ghi nợ nội địa Success cho phép thanh toán không tiếp xúc, mang lại sự tiện lợi khi sinh hoạt.

• Thẻ được liên kết với tài khoản thanh toán của sinh viên, giúp quản lý tài chính dễ dàng hơn.

4. Thẻ đồng thương hiệu Agribank NAPAS-Mastercard

Đây là sản phẩm thẻ đồng thương hiệu do Napas và Mastercard hợp tác triển khai lần đầu tiên trên thị trường với việc tích hợp hai ứng dụng VCCS và MChip trên cùng một chip: thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn Napas và thẻ ghi nợ quốc tế hạng chuẩn Mastercard. Thông tin trên dải từ là của ứng dụng VCCS. Việc triển khai sản phẩm này sẽ đem lại nhiều lợi ích, như:

- Đa dạng kênh thanh toán: Việc kết hợp hệ thống thanh toán nội địa của Napas với mạng lưới quốc tế của MasterCard giúp người dùng dễ dàng thanh toán cả trong nước và quốc tế với hơn 700.000 VND ĐVCNTT, gần 30.000 máy ATM tại Việt Nam và hơn 130 triệu ĐVCNTT, hơn 1 triệu ATM trên toàn cầu.

- Tính tiện lợi: Thẻ đồng thương hiệu này giúp khách hàng không cần sở hữu nhiều thẻ cho từng nhu cầu khác nhau (nội địa và quốc tế), mà có thể sử dụng một thẻ duy nhất cho mọi giao dịch.

- Tiết kiệm chi phí: Việc triển khai sản phẩm thẻ này đem lại lợi ích cho ngân hàng trong việc tiết kiệm chi phí phát hành thẻ, tiềm năng tăng trưởng doanh số giao dịch tại mạng lưới nội địa cũng như quốc tế, gia tăng mức độ gắn kết với khách hàng, tăng cường lợi ích về thương hiệu qua các chương trình marketing, truyền thông thúc đẩy sản phẩm thẻ đồng thương hiệu đầu tiên trên thị trường.

- An toàn và bảo mật: Cả Napas và MasterCard đều có các tiêu chuẩn bảo mật cao, bảo vệ giao dịch của người dùng, bao gồm công nghệ chip EMV và mã OTP cho các giao dịch trực tuyến.

- Ngoài ra thẻ đồng thương hiệu Agribank NAPAS-Mastercard mang đầy đủ tính năng của thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn và thẻ ghi nợ quốc tế hạng chuẩn như: rút tiền, thanh toán không tiếp xúc tại các ĐVCNTT, quản lý thẻ tại ứng dụng Agribank Plus,…

Bên cạnh các tính năng của thẻ ngân hàng, chất liệu sử dụng thẻ đồng thương hiệu Napas-Mastercard là chất liệu tái chế:

- Vật liệu thân thiện với môi trường: Thẻ được làm từ nhựa PVC tái chế với chất lượng và độ bền của thẻ ngân hàng tái chế tương đương với các thẻ nhựa truyền thống, đảm bảo tính bảo mật và an toàn trong giao dịch.

- Lợi ích của thẻ ngân hàng tái chế: Giảm lượng rác thải nhựa, hạn chế khai thác nguyên liệu thô từ tự nhiên, đóng góp vào bảo vệ môi trường.

- Sử dụng thẻ ngân hàng tái chế giúp ngân hàng xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các vấn đề bền vững và khuyến khích người dùng có nhận thức tốt hơn về bảo vệ môi trường và ủng hộ các sản phẩm thân thiện với thiên nhiên.

Vì vậy, việc triển khai sản phẩm thẻ đồng thương hiệu Napas-Mastercard sẽ góp phần nâng cao thương hiệu của ngân hàng cũng như thể hiện trách nhiệm và đóng góp của ngân hàng đối với các vấn đề phát triển bền vững.

