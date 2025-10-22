Bảng thành tích ấn tượng của Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025

Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 Triệu Thúy Hằng với những quan niệm khác lạ về thời trang

Triệu Thúy Hằng sinh năm 2004, quê ở Thái Nguyên, hiện là sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Cô gái người dân tộc Dao sở hữu bảng thành tích ấn tượng khi giành Á khôi 2 Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025, lọt Top 11 Sinh viên Thanh lịch 2024 và đạt giải MC Phong cách tại Học viện Phụ nữ Việt Nam…

Triệu Thụy Hằng từng đoạt Á khôi 2 Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025. Ảnh: NVCC

Người đẹp này từng gây sốt cộng đồng mạng với bộ ảnh diện áo dài truyền thống tại Quảng trường Ba Đình và hóa thân thành nữ chiến sĩ trong phim “Mưa đỏ”.

Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, Triệu Thúy Hằng còn sở hữu gu thời trang ngày càng trưởng thành và cá tính. Là đại diện tiêu biểu của thế hệ Gen Z, cô biết cách biến hóa linh hoạt giữa nhiều phong cách khác nhau. Khi ngọt ngào, nữ tính, lúc năng động, hiện đại và đôi khi phá cách đầy ngẫu hứng. Mỗi lần xuất hiện, cô đều biết chọn điểm nhấn vừa đủ để tôn lên nét riêng, không lẫn với bất kỳ ai.

Triệu Thúy Hằng mang vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi. Ảnh: NVCC

Trên mạng xã hội, người đẹp Thái Nguyên thường chia sẻ những bộ ảnh đời thường với phong cách trẻ trung, gần gũi. Cô chuộng các gam màu nhẹ nhàng, tối giản như trắng, đỏ đô, đen, kết hợp áo croptop với chân váy ngắn năng động hay đôi khi chỉ là quần jeans, áo phông trẻ trung.

Lối mix đồ của Triệu Thúy Hằng luôn hướng đến sự cân bằng giữa nữ tính và năng lượng tuổi trẻ, vừa tươi sáng, vừa toát lên cảm giác tự tin. Dù diện trang phục giản dị, cô vẫn thu hút nhờ thần thái tươi tắn và cách tạo dáng tự nhiên.

Không bó mình trong hình ảnh quen thuộc, Triệu Thúy Hằng còn thường xuyên thử nghiệm với những phong cách thời trang mạnh mẽ, táo bạo hơn. Cô từng xuất hiện với set đồ da phối ren xuyên thấu, áo khoác lông sành điệu, không kém phần gợi cảm, quyến rũ.

Triệu Thúy Hằng thường xuyên thử nghiệm phong cách thời trang táo bạo. Ảnh: NVCC

Những lần khác, cô chọn phong cách cổ điển pha hiện đại, như chiếc đầm dài đen trễ vai, kết hợp phụ kiện mũ và trang sức ngọc trai gợi cảm giác tinh tế, thanh lịch nhưng vẫn rất thời trang. Chính sự đa dạng ấy giúp cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ yêu thích thời trang.

Triệu Thúy Hằng luôn tìm cách thể hiện bản thân qua từng chi tiết nhỏ như kiểu tóc, phụ kiện hay cách trang điểm. Mỗi concept cô thực hiện đều có câu chuyện và cảm xúc riêng, có khi là năng lượng tích cực của tuổi đôi mươi, có khi là hình ảnh một cô gái tự do, dám khẳng định mình giữa đám đông, lúc lại là quý cô thanh lịch, gợi cảm, phóng khoáng…

Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt và tinh tế trong phong cách, Triệu Thúy Hằng dần trở thành một “fashion icon” được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Á khôi Áo dài Việt Nam sở hữu trang cá nhân với hơn 300.000 người theo dõi và hàng nghìn lượt tương tác trên mỗi bài đăng.

Người đẹp dân tộc Dao sở hữu phong cách thời trang ấn tượng. Ảnh: NVCC

Cô xem việc lựa chọn trang phục mỗi ngày như một cách kể câu chuyện riêng về tâm trạng, phong cách sống và những giá trị mà bản thân hướng tới.

“Tôi không cố gắng chạy theo xu hướng. Với tôi, thời trang đẹp là thời trang khiến mình cảm thấy tự tin và thoải mái nhất”, Triệu Thúy Hằng bày tỏ

Người đẹp 10x cũng tiết lộ rằng gu thời trang của mình thay đổi theo thời gian, phản ánh quá trình trưởng thành của bản thân: “Trước đây, tôi thường chọn những bộ đồ an toàn, nhẹ nhàng, đúng chuẩn “gái ngoan”. Nhưng càng lớn, tôi càng muốn thử nghiệm nhiều hơn, đôi khi một chiếc quần da, đôi boots cao cổ hay màu son đậm cũng giúp tôi khám phá khía cạnh mới mẻ của chính mình”.

Triệu Thúy Hằng đặc biệt yêu thích phong cách tối giản (minimalist) với điểm nhấn tinh tế ở đường cắt hoặc phụ kiện. Theo cô, thời trang không cần quá cầu kỳ, chỉ cần phù hợp và thể hiện được tinh thần người mặc. Tuy nhiên, nhiều lúc cô nàng cũng không ngại phong cách “bánh bèo”, tiểu thư để thể hiện nét kiêu kỳ của phái nữ.

Á khôi sinh năm 2004 xem thời trang là một phương tiện để lan tỏa năng lượng tích cực. Ảnh: NVCC

Không chỉ chú trọng hình thức, Á khôi trẻ còn xem thời trang như một phương tiện để lan tỏa năng lượng tích cực.

“Khi mình ăn mặc chỉn chu và yêu thích vẻ ngoài của mình, mình sẽ có thêm động lực làm việc, học tập, và lan tỏa tinh thần tích cực đến người khác”, người đẹp này chia sẻ.

Trong tương lai, Triệu Thúy Hằng mong muốn được hợp tác với các thương hiệu thời trang Việt Nam để quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt hiện đại – tự tin, độc lập nhưng vẫn giữ được nét mềm mại và duyên dáng truyền thống.

“Tôi nghĩ thời trang Việt đang rất phát triển, và nếu những người trẻ như tôi có thể góp phần truyền cảm hứng, tôn vinh vẻ đẹp Việt thì đó sẽ là niềm tự hào lớn nhất”, cô bày tỏ.

