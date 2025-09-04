Trong bài đăng, Bảo Anh khẳng định cô từng có thời điểm bị hiểu lầm rằng có liên quan đến sự đổ vỡ của gia đình Phạm Quỳnh Anh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng đồng nghiệp khi ấy cũng đang trải qua nhiều áp lực riêng. “Mình tin lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình”, cô chia sẻ.

Bảo Anh bày tỏ sự trăn trở khi gần đây xuất hiện nhiều bình luận nhắc đến cả con gái của Phạm Quỳnh Anh và bản thân cô. Nữ ca sĩ nhấn mạnh: “Bé không đáng phải nhận những chỉ trích hay lời phán xét nặng nề. Mỗi câu nói tiêu cực đều có thể để lại vết thương khó lành trong lòng một đứa trẻ”.

Ca sĩ Bảo Anh. (Ảnh: FBNV)

Cô cũng gửi gắm thông điệp về sự cảm thông dành cho phụ nữ: “Phụ nữ, nhất là những người mẹ, vốn đã gánh trên vai biết bao trách nhiệm và áp lực. Họ xứng đáng nhận được sự bao dung và thấu hiểu thay vì bị phán xét”.

Khép lại chia sẻ, Bảo Anh bày tỏ mong muốn sự việc chấm dứt: “Xin hãy để mọi thứ dừng lại, để những người trong cuộc được có sự bình yên cho riêng mình”.

Trước đó, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đăng tải một bức tâm thư dài trên trang cá nhân, chia sẻ về việc hai con gái bất ngờ trở thành tâm điểm soi mói sau một lần xuất hiện trước ống kính máy quay.

Cụ thể, trong dịp đi diễn, nữ ca sĩ dẫn các con đi theo để ghi lại những kỷ niệm đẹp bên mẹ. Tuy nhiên, hình ảnh hai con gái của cô vô tình lọt vào ống kính đã bị một bộ phận người dùng mạng cắt ghép, bình luận ác ý, thậm chí đưa ra những nhận xét tiêu cực, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các bé. Vụ việc gây bức xúc khiến Phạm Quỳnh Anh buộc phải lên tiếng.

Phạm Quỳnh Anh và các con. (Ảnh: FBNV)

Năm 2018, hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh – Quang Huy rạn nứt, Bảo Anh bất ngờ bị réo tên với tin đồn là "người thứ ba". Trước áp lực dư luận, nữ ca sĩ công khai tin nhắn trao đổi với Phạm Quỳnh Anh đồng thời khẳng định mình không liên quan đến chuyện đổ vỡ.

Cô chia sẻ trên mạng xã hội: "Thật bất tiện khi nhắc đến anh chị thế này, vì đơn giản em nghĩ anh chị chưa bao giờ nhắc đến tên em thì không có lý do gì em phải lên tiếng. Tuy nhiên, thời gian qua mọi chuyện đã đi quá xa, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, hình ảnh của em và cả gia đình em.

Vì đã từng hợp tác làm việc với công ty anh chị và cũng chẳng có mâu thuẫn gì với gia đình anh chị nên em hiểu trong suốt thời gian qua anh chị cũng mệt mỏi vì chuyện gia đình nên cũng không muốn lên tiếng. Nay chuyện gia đình anh chị đã giải quyết xong, em cũng xin phép đăng tải đoạn tin nhắn này lên để khán giả hiểu rõ và kết thúc câu chuyện sai sự thật này tại đây". Thái độ im lặng của Phạm Quỳnh Anh sau bài viết này khiến mối quan hệ của cả hai bị cư dân mạng bàn tán, đặt nhiều nghi vấn trong những năm qua.