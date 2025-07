Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang lấy lời khai đối tượng Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê tỉnh Gia Lai cũ) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Thanh niên 20 tuổi nghiện ma túy, sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản

Công là người đã sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản tại khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai vào trưa 10/7.

Thượng tá Lê Vấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp lấy lời khai đối tượng. Ảnh: CACC

Hoàng Thành Công thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Nạn nhân được xác định là ông P.L.H (SN 1969, quê tỉnh Tiền Giang). Công là đối tượng nghiện ma túy.

Trưa 10/7, Công đã nảy sinh ý định cướp tài sản xe máy của người chạy xe ôm để bán lấy tiền tiêu xài, để thực hiện hành vi trên Công đã chuẩn bị một con dao bấm.

Khi đến ấp 8, xã Long Thành, thấy ông H., hành nghề chạy xe ôm nên Công thuê ông H. chở đến xã Xuân Đường với giá 100 nghìn đồng.

Trong quá trình di chuyển, Công đã điều nạn nhân đi vòng qua nhiều đoạn đường ít người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi đến đoạn đường vắng ở Khu Công nghiệp Lộc An- Bình Sơn, xã Long Thành, Công nói ông H. dừng xe để đi vệ sinh, khi tài xế vừa dừng xe Công đã lấy con dao thủ sẵn cắt vào cổ ông H. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Công đã cướp chiếc xe máy, 1 chiếc bóp bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký xe rồi nhanh chân bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 20h50 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự và Công an các xã Long Thành, Xuân Đường bắt giữ Công khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Xuân Đường.

Qua đấu tranh, Công đã khai nhận chiếc xe cướp được mang đi bán được 4 triệu đồng, trả nợ tiền thua game.

Việc truy bắt nhanh đối tượng giết người, cướp tài sản là thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự và Công an 2 xã Long Thành, Xuân Đường, kịp thời trấn an dư luận và xây dựng niềm tin vững chắc của nhân dân đối với lực lượng Công an, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

Hiện, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.