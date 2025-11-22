TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bộ Công an bắt 8 đối tượng liên quan đến vụ án Mailisa; bảo vệ đâm chết đồng nghiệp

Bộ Công an bắt 8 đối tượng liên quan đến vụ án Mailisa

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu.

Ngoài bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác cùng về tội danh trên.

Bà Phan Thị Mai (Mailisa). Ảnh: Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc; sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Bà Phan Thị Mai (Mailisa) và chồng Hoàng Kim Khánh. Ảnh: Bộ Công an.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Phan Thị Mai ,Giám đốc Mailisa; Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc; Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn; Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khải Hoàn và Đỗ Bích Thủy, đối tượng thực hiện dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

81 sản phẩm của Mailisa "biến mất" khỏi hệ thống, hé lộ điểm bất thường trong hệ sinh thái có doanh thu trăm tỷ

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra, phong tỏa, kê biên tài sản liên quan, nhằm thu hồi triệt để cho Nhà nước.

Mailisa tên thật Phan Thị Mai (SN 1975), là người đồng sáng lập và điều hành hệ thống cùng tên. Chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa được bà thành lập từ năm 1998.

Bà là một nhân vật có tiếng tăm trong ngành thẩm mỹ và trên mạng xã hội, nổi tiếng với sự giàu có, sở hữu biệt phủ và siêu xe. Ông Hoàng Kim Khánh là chồng của bà Phan Thị Mai, cũng là Tổng Giám đốc điều hành của hệ thống Mailisa và được biết đến là một đại gia có sở thích sưu tầm siêu xe.

Bên cạnh sự nổi tiếng bởi chuỗi thẩm mỹ viện trải dài từ Bắc tới Nam, bà Mailisa từng "khoe" biệt phủ tọa lạc tại phường Thới An, quận 12 (cũ), TP.HCM, với tổng diện tích đất và sân vườn lên đến hơn 4.000m2. Công trình được cho là đã mất hơn 6 năm để hoàn thiện.

Bà Mailisa cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh sở hữu một bộ sưu tập siêu xe thuộc hàng đắt giá và độc đáo nhất Việt Nam, ước tính tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, có chiếc Koenigsegg Regera, một chiếc Megacar độc nhất vô nhị tại Việt Nam với giá trị khoảng 200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn bao gồm nhiều siêu phẩm hàng hiếm khác như McLaren Senna (một trong 2 chiếc tại Việt Nam), các mẫu Ferrari đắt tiền như SF90 Stradale và 488 Pista Spider, cùng với chiếc Lamborghini Aventador S được độ lại.

Bảo vệ đâm chết đồng nghiệp

Chiều 21/11, Công an phường Tân An (TP.Cần Thơ) đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ làm rõ vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân xảy ra vào lúc 15h55 ngày 20/11, tại quán Đăng Quân (đường Trần Hoàng Na, phường Tân An).

Đối tượng gây án là Dương Thành Lập (SN 1996, ĐKTT: 147 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, TP.Cần Thơ) đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Dương Thành Lập. Nguồn: CAND

Lập và M.H.K. (SN 2007, ĐKTT: Khu vực 3, phường Tân An, TP.Cần Thơ) cùng là nhân viên bảo vệ của quán Đăng Quân. Vào lúc 15h55 ngày 20/11, do mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách trong quán nên Lập lấy dao Thái Lan đâm vào người K.. K. bị 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái gây tràn màn dịch phổi, phần lưỡi dao dính trong người. K. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đã không qua khỏi.

Hình ảnh vụ việc cắt từ video. Nguồn: CAND

Sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an phường Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế Lập đưa về trụ sở làm việc. Qua làm việc ban đầu, Lập thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thông tin mới vụ bé gái bị bạo hành dã man ở Thái Nguyên

Ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ hai của Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai Hằng) để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Ba người bị cáo buộc bạo hành bé gái T.P.A. (12 tuổi, ở phường Linh Sơn) suốt 4 giờ, khiến nạn nhân bầm tím khắp cơ thể, tỷ lệ tổn thương 5%.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan công an. Ảnh: BCA.

Kiểm tra nhanh cho thấy bà Hằng và ông Thành dương tính với ma túy.

Theo nhà chức trách, Hằng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trung có 4 tiền án về Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích; Thành có 2 tiền án liên quan Lừa đảo và Mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 22h ngày 16/11, nghi ngờ P.A. lấy trộm tiền, Hằng và Trung bị cáo buộc tra khảo, túm tóc, tát và dùng các vật dụng như gậy gỗ, sống dao, chổi lau nhà, chảo… đánh bé. Đau đớn, P.A. buộc phải nhận lấy tiền để được dừng đánh.

Sau đó, ông Thành tiếp tục vặn tay, ép bé trả lại tiền. Khi P.A. không đáp ứng, Trung và Thành kéo bé xuống khu vực bếp, tiếp tục đánh để buộc khai nhận.

Bé gái sau đó chạy thoát và được người dân đưa đi bệnh viện.

9 người bị truy tố vì khiêng quan tài diễu phố "câu view"

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Ngọc Tuấn, 25 tuổi; vợ chồng Nguyễn Văn Quyết và Võ Thị Thanh Xuân (cùng 30 tuổi) cùng 6 người khác về tội Gây rối trật tự công cộng theo điểm a, khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng đã được chuyển đến TAND Khu vực 1 để đưa các bị can ra xét xử.

9 đối tượng thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan công tố nhận định hành vi của nhóm bị can khiêng quan tài đi dưới lòng đường giữa lúc có nhiều phương tiện giao thông và du khách nước ngoài chứng kiến gây phản cảm mỹ quan đô thị, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng. Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận họ có một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Quyết để bán quần áo trực tuyến trên tài khoản TikTok có tên "Never GG". Tuấn chịu trách nhiệm lên ý tưởng kinh doanh, thiết kế và quảng cáo sản phẩm.

Sau khi thử nghiệm nhiều clip với ý tưởng khác nhau nhưng không đạt hiệu quả "câu view" như mong muốn, Tuấn nghĩ ra cách quay clip gây sốc với nội dung 4 người mặc đồ đen khiêng quan tài diễu phố để tăng tương tác, thu hút sự chú ý nhằm đẩy mạnh việc bán quần áo.

Tuấn trao đổi ý tưởng này với vợ chồng Quyết và một số người khác, được họ đồng ý thực hiện.

Nhóm này sau đó liên hệ với trại hòm Nhạn Bảo Thọ ở Long An, mua một chiếc quan tài với giá 3,5 triệu đồng. Chủ cơ sở là Nguyễn Văn Thẩm (31 tuổi) được thuê sơn quan tài màu đen và tìm người khiêng.

Cuối tháng 1, Tuấn in decal theo thiết kế sẵn, cùng nhóm xuống Long An dán lên quan tài. Người này cũng tổ chức chụp hình, quay video tại một studio ở đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1) và thuê thêm mẫu ảnh.

Ngày 25/2, Tuấn yêu cầu Thẩm chở quan tài đến studio. Chiều cùng ngày, Tuấn đưa 5 chiếc áo khoác cần quảng cáo cho nhóm nhân công mặc, rồi tổ chức khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa, hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi quay về (khoảng 200m).

Do chưa hài lòng, Tuấn quyết định đưa quan tài ra khu vực trước chợ Bến Thành để ghi hình lại, trả thêm tiền công cho Thẩm.

4 thanh niên sau đó mặc đồ đen, trùm đầu, mang khẩu trang, khiêng quan tài có viết chữ trắng đi bộ dưới lòng đường (dành cho xe máy), xuất phát từ đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai - Trần Hưng Đạo; băng qua đèn xanh đèn đỏ đến khu vực cửa Nam chợ Bến Thành, rồi tiếp tục đến giao lộ tiếp theo có ô tô đợi sẵn để chở về Long An.

Sau khi hoàn tất việc ghi hình, Tuấn tổng hợp và dựng thành video đăng lên tài khoản TikTok nói trên. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ, nhưng phần lớn ý kiến bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ vì hành vi quảng cáo phản cảm, gây náo loạn.

Cựu Chủ tịch xã nhận 50 triệu đồng để vận chuyển ma túy

Ngày 21/11, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử Tồng Cu Mua (SN 1983, trú tại huyện Viêng Thong, tỉnh Bolikhămxay Lào); Trần Thế Hùng (SN 1990, trú tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Đặc biệt phiên tòa này còn có bị cáo là ông Mùa Dua Thái (SN 1969, trú tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) - cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ) bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Bị cáo Mùa Dua Thái tại phiên xét xử. Mùa Dua Thái là cựu Chủ tịch xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào khoảng tháng 11/2024, một người đàn ông tên Cường đã đặt vấn đề mua ma tuý tổng hợp của Tồng Cu Mua. Hai bên thống nhất giá cho số lượng ma tuý là 210 triệu đồng và sẽ được giao TP.Vinh (cũ). Cường chuyển khoản cho Mua 60 triệu đồng để đặt cọc.

Mua liên lạc với Mùa Dua Thái để thuê vận chuyển ma tuý với tiền công 50 triệu đồng. Thái đồng ý vận chuyển ma tuý nhưng chỉ đến điểm nào đó thuộc đường N5 chứ không đưa đến TP.Vinh (cũ) vì sợ bị bắt.

Đến 24/11/2024, khi người quen ở bên Lào đưa ma tuý đến Việt Nam, Mua gọi điện cho Thái đến địa điểm đã hẹn để lấy "hàng" đưa đi giao cho khách. Khoảng 19h cùng ngày, khi đến đoạn đường N5 thuộc địa phận huyện Nghi Lộc (cũ), Thái cất ma tuý bên đường.

Nhận được ảnh Thái gửi chỗ cất giấu ma tuý, Mùa gọi cho Cường đến nhận ma tuý nhưng người đàn ông này bảo đang đưa người nhà đi bệnh viện, không lấy hàng được.

Sau đó, Mua gọi cho Trần Thế Hùng trao đổi về thông tin số ma tuý đang cất giấu ở đường N5. Mua thuyết phục Hùng đến lấy về nếu bán được trả cho Mua 210 triệu đồng. Nếu khách của Mua đến lấy thì nhờ Hùng đi giao và sẽ trả 20 triệu đồng tiền công.

Đến 7h ngày 25/11/2024, Hùng đi lấy ma tuý về. Khoảng 11h cùng ngày, khi đến khu vực xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc (cũ), thấy công an Hùng đã vứt bao tải xuống ruộng. Tuy nhiên, hành vi của Hùng bị công an phát hiện và bắt giữ với tang vật 1.719 gram ma tuý. Mua và Thái bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Thái cho biết hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên đã làm liều.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Tồng Cu Mua và Trần Thế Hùng 20 năm tù về tội Mua bán trái chất ma tuý.

Bị cáo Mùa Dua Thái bị tuyên phạt 16 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và 2 năm tù về tội "Tàng trữ ma túy". Tổng hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành mức án 18 năm tù.