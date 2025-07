Bầu Hoàn lên tiếng về việc CLB Hải Phòng đổi tên

Ở mùa giải 2024/2025, CLB Hải Phòng đã có khoảng thời gian thi đấu không thành công và rơi vào nhóm nguy hiểm. Mặc dù vậy, đội bóng đất Cang đã chơi ổn định hơn ở giai đoạn cuối và kết thúc V.League 2024/2025 với vị trí thứ 6 chung cuộc.

Sau khi các tỉnh, thành trên cả nước được sáp nhập, đã xuất hiện tin đồn đề cập đến khả năng CLB Hải Phòng sẽ đổi tên và trở thành một đội bóng của ngành công an. Được biết, trong quá khứ, TP Hải Phòng từng có một đội bóng thuộc ngành công an rất nổi tiếng là CLB bóng đá Công an Hải Phòng (thành lập năm 1952). Đội bóng này từng làm mưa làm gió trong làng bóng đá Việt Nam, nhưng khi xuống hạng ở mùa giải 2001/2002 thì chuyển giao cho Sở Thể dục Thể thao (TDTT) TP Hải Phòng và sau một vài lần đổi tên, gắn các thương hiệu thì trở thành CLB Hải Phòng hiện nay.

Xuất hiện tin đồn CLB Hải Phòng đổi tên, trở thành đội bóng thuộc ngành công an. Ảnh: FB.

Trước những tin đồn kể trên, PV Báo Dân Việt đã liên hệ với Chủ tịch CLB Hải Phòng là ông Văn Trần Hoàn (bầu Hoàn). Chia sẻ với PV, bầu Hoàn cho biết, tin đồn về việc CLB Hải Phòng đổi tên là không có căn cứ và không có chuyện đội chủ sân Lạch Tray đổi tên trong tương lai gần.

"Hiện tại CLB Hải Phòng không có kế hoạch đổi tên thành CLB Công An Hải Phòng”, bầu Hoàn cho hay.

Chủ tịch Văn Trần Hoàn.

Cũng trong cuộc nói chuyện ngắn này, bầu Hoàn đã tiết lộ nhanh về kế hoạch nhân sự của CLB Hải Phòng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025:

“Về nhân sự đội bóng, chúng tôi đã chia tay Lucao (chuyển tới Thể Công Viettel - PV), nhưng vừa lấy về ngoại binh Joel Tagueu (từng thi đấu cho Hà Nội FC - PV). Hiện tại, CLB vẫn đang tìm kiếm thêm ngoại binh. Chúng tôi đã chốt xong 3 ngoại binh và giờ chỉ cần tìm thêm một gương mặt nữa. Mục tiêu của CLB Hải Phòng ở mùa giải tới tất nhiên sẽ là cố gắng thi đấu tốt nhất và đạt thứ hạng cao tại V.League”.